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Медведев прокомментировал выход Байдена из президентской гонки - РИА Новости, 22.07.2024
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01:36 22.07.2024 (обновлено: 06:59 22.07.2024)
https://ria.ru/20240722/medvedev-1961109095.html
Медведев прокомментировал выход Байдена из президентской гонки
Медведев прокомментировал выход Байдена из президентской гонки - РИА Новости, 22.07.2024
Медведев прокомментировал выход Байдена из президентской гонки
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя в своем Telegram-канале выход действующего президента США Джо Байдена из президентской гонки, пожелал ему... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T01:36
2024-07-22T06:59
сша
дмитрий медведев
джо байден
в мире
россия
выборы президента сша — 2024
камала харрис
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя в своем Telegram-канале выход действующего президента США Джо Байдена из президентской гонки, пожелал ему здоровья и напомнил, что цели СВО будут достигнуты."Байден всё… Желаем ему здоровья. Цели СВО будут достигнуты", - написал Медведев.Байден в воскресенье заявил, что не будет пытаться переизбраться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче.
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сша, дмитрий медведев, джо байден, в мире, россия, выборы президента сша — 2024, камала харрис
США, Дмитрий Медведев, Джо Байден, В мире, Россия, Выборы президента США — 2024, Камала Харрис
Медведев прокомментировал выход Байдена из президентской гонки

Медведев пожелал Байдену здоровья и напомнил, что цели СВО будут достигнуты

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя в своем Telegram-канале выход действующего президента США Джо Байдена из президентской гонки, пожелал ему здоровья и напомнил, что цели СВО будут достигнуты.
"Байден всё… Желаем ему здоровья. Цели СВО будут достигнуты", - написал Медведев.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
Байден — все: демократов уже ничто не спасет
Вчера, 22:50
Байден в воскресенье заявил, что не будет пытаться переизбраться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче.
 
СШАДмитрий МедведевДжо БайденВ миреРоссияВыборы президента США — 2024Камала Харрис
 
 
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