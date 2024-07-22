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Медведев прокомментировал выход Байдена из президентской гонки
Медведев прокомментировал выход Байдена из президентской гонки - РИА Новости, 22.07.2024
Медведев прокомментировал выход Байдена из президентской гонки
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя в своем Telegram-канале выход действующего президента США Джо Байдена из президентской гонки, пожелал ему... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T01:36
2024-07-22T01:36
2024-07-22T06:59
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя в своем Telegram-канале выход действующего президента США Джо Байдена из президентской гонки, пожелал ему здоровья и напомнил, что цели СВО будут достигнуты."Байден всё… Желаем ему здоровья. Цели СВО будут достигнуты", - написал Медведев.Байден в воскресенье заявил, что не будет пытаться переизбраться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче.
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сша, дмитрий медведев, джо байден, в мире, россия, выборы президента сша — 2024, камала харрис
США, Дмитрий Медведев, Джо Байден, В мире, Россия, Выборы президента США — 2024, Камала Харрис
Медведев прокомментировал выход Байдена из президентской гонки
Медведев пожелал Байдену здоровья и напомнил, что цели СВО будут достигнуты