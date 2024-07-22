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Жительницы села Ярославской области рассказали, как плетут масксети для СВО - РИА Новости, 22.07.2024
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Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
18:39 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/maskseti-1961306157.html
Жительницы села Ярославской области рассказали, как плетут масксети для СВО
Жительницы села Ярославской области рассказали, как плетут масксети для СВО - РИА Новости, 22.07.2024
Жительницы села Ярославской области рассказали, как плетут масксети для СВО
Жительницы села Толбухино в Ярославской области рассказали, как плетут маскировочные сети для бойцов СВО. РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T18:39
2024-07-22T18:39
надежные люди
ярославская область
сво
благотворительность
общероссийский народный фронт
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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 июл – РИА Новости. Жительницы села Толбухино в Ярославской области рассказали, как плетут маскировочные сети для бойцов СВО. Ярославское региональное отделение Народного фронта опубликовало на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" видеоролик про жительниц села Толбухино, в котором минувшей осенью сотрудница администрации Ирина Шабашова организовала в Доме культуры пункт изготовления камуфляжного покрытия. Волонтеры, в основном пенсионеры, приходят туда дважды в неделю. "Мы, жители села Толбухино, земляки славного маршала Федора Ивановича Толбухина, в тяжелый для нашей Родины период решили помочь нашему фронту, нашим ребятам. Собираемся, плетем маскировочные сети, чтобы защитить наших ребят от врагов. Даже если одна сеть спасет одного бойца, это очень хорошо", - рассказала пенсионерка Татьяна Козьменкова. По ее словам, сначала плетение давалось нелегко – мастерицы стирали себе пальцы до мозолей, до крови. Сейчас, отметила Козьменкова, уже руки огрубели, и работа пошла значительно быстрее – на данный момент в Толбухино сплели около 70 сетей. Те, кому тяжело стоять, нарезают ленточки, завязывают узелки. &quot;Мы всегда плетем с хорошим настроением&quot;, — говорит в кадре одна из мастериц и затягивает песню &quot;Катюша&quot;, остальные ей подпевают.Женщины передали бойцам привет и пожелали не унывать и возвращаться с победой. "Здесь их ждут. Все, что от нас зависит, будем делать. Будем ходить сюда до победы", — сказала Козьменкова.
https://ria.ru/20231102/pomosch-1906910751.html
https://ria.ru/20240701/pomosch-1956588855.html
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ярославская область, сво, благотворительность, общероссийский народный фронт
Надежные люди, Ярославская область, СВО, Благотворительность, Общероссийский народный фронт

Жительницы села Ярославской области рассказали, как плетут масксети для СВО

© Фото : Ярославское региональное отделение Народного фронтаЖительницы села Толбухино под Ярославлем плетут маскировочные сети для бойцов СВО
Жительницы села Толбухино под Ярославлем плетут маскировочные сети для бойцов СВО - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© Фото : Ярославское региональное отделение Народного фронта
Жительницы села Толбухино под Ярославлем плетут маскировочные сети для бойцов СВО
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 22 июл – РИА Новости. Жительницы села Толбухино в Ярославской области рассказали, как плетут маскировочные сети для бойцов СВО.
Ярославское региональное отделение Народного фронта опубликовало на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" видеоролик про жительниц села Толбухино, в котором минувшей осенью сотрудница администрации Ирина Шабашова организовала в Доме культуры пункт изготовления камуфляжного покрытия. Волонтеры, в основном пенсионеры, приходят туда дважды в неделю.
Вдова Героя России из Петербурга упаковывает шерстяные носки, которые она вяжет для бойцов СВО - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
Вдова Героя России из Петербурга вяжет носки для бойцов СВО
2 ноября 2023, 12:54
«
"Мы, жители села Толбухино, земляки славного маршала Федора Ивановича Толбухина, в тяжелый для нашей Родины период решили помочь нашему фронту, нашим ребятам. Собираемся, плетем маскировочные сети, чтобы защитить наших ребят от врагов. Даже если одна сеть спасет одного бойца, это очень хорошо", - рассказала пенсионерка Татьяна Козьменкова.
По ее словам, сначала плетение давалось нелегко – мастерицы стирали себе пальцы до мозолей, до крови. Сейчас, отметила Козьменкова, уже руки огрубели, и работа пошла значительно быстрее – на данный момент в Толбухино сплели около 70 сетей. Те, кому тяжело стоять, нарезают ленточки, завязывают узелки.
«

"Мы всегда плетем с хорошим настроением", — говорит в кадре одна из мастериц и затягивает песню "Катюша", остальные ей подпевают.

Женщины передали бойцам привет и пожелали не унывать и возвращаться с победой. "Здесь их ждут. Все, что от нас зависит, будем делать. Будем ходить сюда до победы", — сказала Козьменкова.
Скриншот из видео отправки саратовскими волонтерами более 60 маскировочных сетей в зону СВО - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
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1 июля, 12:14
 
Надежные людиЯрославская областьСВОБлаготворительностьОбщероссийский народный фронт
 
 
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