https://ria.ru/20240722/maskseti-1961306157.html

Жительницы села Ярославской области рассказали, как плетут масксети для СВО

Жительницы села Ярославской области рассказали, как плетут масксети для СВО - РИА Новости, 22.07.2024

Жительницы села Ярославской области рассказали, как плетут масксети для СВО

Жительницы села Толбухино в Ярославской области рассказали, как плетут маскировочные сети для бойцов СВО. РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T18:39

2024-07-22T18:39

2024-07-22T18:39

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сво

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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 июл – РИА Новости. Жительницы села Толбухино в Ярославской области рассказали, как плетут маскировочные сети для бойцов СВО. Ярославское региональное отделение Народного фронта опубликовало на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" видеоролик про жительниц села Толбухино, в котором минувшей осенью сотрудница администрации Ирина Шабашова организовала в Доме культуры пункт изготовления камуфляжного покрытия. Волонтеры, в основном пенсионеры, приходят туда дважды в неделю. "Мы, жители села Толбухино, земляки славного маршала Федора Ивановича Толбухина, в тяжелый для нашей Родины период решили помочь нашему фронту, нашим ребятам. Собираемся, плетем маскировочные сети, чтобы защитить наших ребят от врагов. Даже если одна сеть спасет одного бойца, это очень хорошо", - рассказала пенсионерка Татьяна Козьменкова. По ее словам, сначала плетение давалось нелегко – мастерицы стирали себе пальцы до мозолей, до крови. Сейчас, отметила Козьменкова, уже руки огрубели, и работа пошла значительно быстрее – на данный момент в Толбухино сплели около 70 сетей. Те, кому тяжело стоять, нарезают ленточки, завязывают узелки. "Мы всегда плетем с хорошим настроением", — говорит в кадре одна из мастериц и затягивает песню "Катюша", остальные ей подпевают.Женщины передали бойцам привет и пожелали не унывать и возвращаться с победой. "Здесь их ждут. Все, что от нас зависит, будем делать. Будем ходить сюда до победы", — сказала Козьменкова.

https://ria.ru/20231102/pomosch-1906910751.html

https://ria.ru/20240701/pomosch-1956588855.html

ярославская область

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ярославская область, сво, благотворительность, общероссийский народный фронт