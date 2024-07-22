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Илон Маск назвал Камалу Харрис "марионеткой" Сороса

Илон Маск назвал Камалу Харрис "марионеткой" Сороса - РИА Новости, 22.07.2024

Илон Маск назвал Камалу Харрис "марионеткой" Сороса

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в соцсети Х назвал вице-президента США и нового кандидата на пост главы Белого дома Камалу Харрис... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T01:45

2024-07-22T01:45

2024-07-22T07:08

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ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в соцсети Х назвал вице-президента США и нового кандидата на пост главы Белого дома Камалу Харрис "марионеткой" Александра Сороса – сына скандально известного американского финансиста Джорджа Сороса. "Я хотел бы просто поблагодарить Александра Сороса за то, что он не заставляет никого сомневаться в том, кто будет его следующей марионеткой", - написал Маск, комментируя фотографию Сороса с Харрис и сообщением о том, что тот поддерживает вице-президента США. Также, по мнению предпринимателя, решение президента США Джо Байдена не избираться на второй срок объясняется тем, что демократы "попросту хотят куклу, которая будет лучше работать", а сама действующая политическая машина сохраняется. "Трампа отличает то, что он не является марионеткой ни одной из сторон, так что становится возможной настоящая государственная реформа", - добавил Маск. Байден в воскресенье сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче. Деятельность Джорджа Сороса оценивается негативно из-за его финансовых спекуляций, а также скандальной репутации - его фонды неоднократно обвинялись в организации смены власти в ряде государств. Сам финансист не отрицает, что его деньги помогли, в частности, провести на Украине "оранжевую революцию" в 2004 году и "евромайдан" в 2013-м. В ряде стран его обвиняли во вмешательстве во внутренние дела. В СМИ Сороса нередко связывают с Демократической партией США.

https://ria.ru/20240721/amerika-1961095037.html

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в мире, сша, украина, камала харрис, джордж сорос, илон маск, выборы президента сша — 2024