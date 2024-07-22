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Илон Маск назвал Камалу Харрис "марионеткой" Сороса - РИА Новости, 22.07.2024
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01:45 22.07.2024 (обновлено: 07:08 22.07.2024)
https://ria.ru/20240722/mask-1961109601.html
Илон Маск назвал Камалу Харрис "марионеткой" Сороса
Илон Маск назвал Камалу Харрис "марионеткой" Сороса - РИА Новости, 22.07.2024
Илон Маск назвал Камалу Харрис "марионеткой" Сороса
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в соцсети Х назвал вице-президента США и нового кандидата на пост главы Белого дома Камалу Харрис... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T01:45
2024-07-22T07:08
в мире
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джордж сорос
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ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в соцсети Х назвал вице-президента США и нового кандидата на пост главы Белого дома Камалу Харрис "марионеткой" Александра Сороса – сына скандально известного американского финансиста Джорджа Сороса. "Я хотел бы просто поблагодарить Александра Сороса за то, что он не заставляет никого сомневаться в том, кто будет его следующей марионеткой", - написал Маск, комментируя фотографию Сороса с Харрис и сообщением о том, что тот поддерживает вице-президента США. Также, по мнению предпринимателя, решение президента США Джо Байдена не избираться на второй срок объясняется тем, что демократы "попросту хотят куклу, которая будет лучше работать", а сама действующая политическая машина сохраняется. "Трампа отличает то, что он не является марионеткой ни одной из сторон, так что становится возможной настоящая государственная реформа", - добавил Маск. Байден в воскресенье сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче. Деятельность Джорджа Сороса оценивается негативно из-за его финансовых спекуляций, а также скандальной репутации - его фонды неоднократно обвинялись в организации смены власти в ряде государств. Сам финансист не отрицает, что его деньги помогли, в частности, провести на Украине "оранжевую революцию" в 2004 году и "евромайдан" в 2013-м. В ряде стран его обвиняли во вмешательстве во внутренние дела. В СМИ Сороса нередко связывают с Демократической партией США.
https://ria.ru/20240721/amerika-1961095037.html
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в мире, сша, украина, камала харрис, джордж сорос, илон маск, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Украина, Камала Харрис, Джордж Сорос, Илон Маск, Выборы президента США — 2024
Илон Маск назвал Камалу Харрис "марионеткой" Сороса

Илон Маск назвал вице-президента США Харрис "марионеткой" Сороса

© AP Photo / Jae C. HongИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© AP Photo / Jae C. Hong
Илон Маск. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в соцсети Х назвал вице-президента США и нового кандидата на пост главы Белого дома Камалу Харрис "марионеткой" Александра Сороса – сына скандально известного американского финансиста Джорджа Сороса.
"Я хотел бы просто поблагодарить Александра Сороса за то, что он не заставляет никого сомневаться в том, кто будет его следующей марионеткой", - написал Маск, комментируя фотографию Сороса с Харрис и сообщением о том, что тот поддерживает вице-президента США.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
Байден — все: демократов уже ничто не спасет
Вчера, 22:50
Также, по мнению предпринимателя, решение президента США Джо Байдена не избираться на второй срок объясняется тем, что демократы "попросту хотят куклу, которая будет лучше работать", а сама действующая политическая машина сохраняется.
"Трампа отличает то, что он не является марионеткой ни одной из сторон, так что становится возможной настоящая государственная реформа", - добавил Маск.
Байден в воскресенье сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче.
Деятельность Джорджа Сороса оценивается негативно из-за его финансовых спекуляций, а также скандальной репутации - его фонды неоднократно обвинялись в организации смены власти в ряде государств. Сам финансист не отрицает, что его деньги помогли, в частности, провести на Украине "оранжевую революцию" в 2004 году и "евромайдан" в 2013-м. В ряде стран его обвиняли во вмешательстве во внутренние дела. В СМИ Сороса нередко связывают с Демократической партией США.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
Медведев прокомментировал выход Байдена из президентской гонки
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В миреСШАУкраинаКамала ХаррисДжордж СоросИлон МаскВыборы президента США — 2024
 
 
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