https://ria.ru/20240722/malkov-1961345424.html

Комиссию Госсовета по экономике возглавит Малков

Комиссию Госсовета по экономике возглавит Малков - РИА Новости, 22.07.2024

Комиссию Госсовета по экономике возглавит Малков

Губернатор Рязанской области Павел Малкова возглавит комиссию Госсовета по направлению "Эффективная и конкурентная экономика", следует из указа президента... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T23:43

2024-07-22T23:43

2024-07-22T23:43

политика

рязанская область

россия

павел малков

владимир путин

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малкова возглавит комиссию Госсовета по направлению "Эффективная и конкурентная экономика", следует из указа президента России Владимира Путина на сайте официального опубликования правовых актов. Глава государства подписал указ о 21 комиссии Госсовета по направлениям социально-экономического развития России и их председателях. Возглавляют их главы российских регионов. "Назначить… председателем комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению "Эффективная и конкурентная экономика" - Губернатора Рязанской области Малкова П.В.", - указано в документе.

https://ria.ru/20240722/putin-1961339130.html

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Наталья Макарова

политика, рязанская область, россия, павел малков, владимир путин