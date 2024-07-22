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Комиссию Госсовета по экономике возглавит Малков - РИА Новости, 22.07.2024
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23:43 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/malkov-1961345424.html
Комиссию Госсовета по экономике возглавит Малков
Комиссию Госсовета по экономике возглавит Малков - РИА Новости, 22.07.2024
Комиссию Госсовета по экономике возглавит Малков
Губернатор Рязанской области Павел Малкова возглавит комиссию Госсовета по направлению "Эффективная и конкурентная экономика", следует из указа президента... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T23:43
2024-07-22T23:43
политика
рязанская область
россия
павел малков
владимир путин
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малкова возглавит комиссию Госсовета по направлению "Эффективная и конкурентная экономика", следует из указа президента России Владимира Путина на сайте официального опубликования правовых актов. Глава государства подписал указ о 21 комиссии Госсовета по направлениям социально-экономического развития России и их председателях. Возглавляют их главы российских регионов. "Назначить… председателем комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению "Эффективная и конкурентная экономика" - Губернатора Рязанской области Малкова П.В.", - указано в документе.
https://ria.ru/20240722/putin-1961339130.html
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политика, рязанская область, россия, павел малков, владимир путин
Политика, Рязанская область, Россия, Павел Малков, Владимир Путин
Комиссию Госсовета по экономике возглавит Малков

Губернатор Рязанской области Малков возглавит комиссию Госсовета по экономике

© РИА Новости / Владимир АстапковичГубернатор Рязанской области Павел Малков
Губернатор Рязанской области Павел Малков - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Губернатор Рязанской области Павел Малков. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малкова возглавит комиссию Госсовета по направлению "Эффективная и конкурентная экономика", следует из указа президента России Владимира Путина на сайте официального опубликования правовых актов.
Глава государства подписал указ о 21 комиссии Госсовета по направлениям социально-экономического развития России и их председателях. Возглавляют их главы российских регионов.
«
"Назначить… председателем комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению "Эффективная и конкурентная экономика" - Губернатора Рязанской области Малкова П.В.", - указано в документе.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
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Вчера, 22:37
 
ПолитикаРязанская областьРоссияПавел МалковВладимир Путин
 
 
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