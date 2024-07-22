https://ria.ru/20240722/mak-1961291951.html
МАК направил рекомендации по повышению безопасности полетов
МАК направил рекомендации по повышению безопасности полетов - РИА Новости, 22.07.2024
МАК направил рекомендации по повышению безопасности полетов
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сообщил, что авиационным властям РФ подготовлено и направлено донесение, в котором по выявленным факторам опасности РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T17:53
2024-07-22T17:53
2024-07-22T17:53
россия
межгосударственный авиационный комитет
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сообщил, что авиационным властям РФ подготовлено и направлено донесение, в котором по выявленным факторам опасности даны рекомендации для проведения корректирующих мер или действий. "Комиссией МАК подготовлено и направлено авиационным властям России последующее донесение, в котором по выявленным факторам опасности даны рекомендации для проведения корректирующих мер или действий, направленных на повышение безопасности полетов", – говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240604/ssj-1950492719.html
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россия, межгосударственный авиационный комитет
Россия, Межгосударственный авиационный комитет
МАК направил рекомендации по повышению безопасности полетов
МАК направил авиавластям рекомендации по повышению безопасности полетов