https://ria.ru/20240722/magaziny-1961317361.html
Свыше 150 продовольственных магазинов открылось в Подмосковье за полгода
Свыше 150 продовольственных магазинов открылось в Подмосковье за полгода - РИА Новости, 22.07.2024
Свыше 150 продовольственных магазинов открылось в Подмосковье за полгода
На территории Московской области за первые шесть месяцев текущего года было открыто 157 новых продуктовых магазинов, что позволило создать около 1,1 тысячи... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T19:46
2024-07-22T19:46
2024-07-22T19:46
новости подмосковья
коммерческая недвижимость
московская область (подмосковье)
апрелевка
наро-фоминск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1900930783_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_c95388825a15c0ad86c0389d42708e1b.jpg
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. На территории Московской области за первые шесть месяцев текущего года было открыто 157 новых продуктовых магазинов, что позволило создать около 1,1 тысячи новых рабочих мест, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья. Там отметили, что за этот срок площадь продовольственных магазинов выросла на 61,7 тысячи квадратных метров. Новые торговые залы просторны, просты в навигации, на полках представлены как товары первой необходимости, так и широкий выбор продуктов, выпечка, фрукты и овощи, готовые блюда. К примеру, в Наро-Фоминском городском округе магазин открылся в Апрелевке на улице Первомайской, дом 3 и на улице Солнечной, дом 2А. Недавно также открылись магазины в Наро-Фоминске на Кубинском шоссе и на улице Ленина, в поселке Селятино на улице Верхняя Полевая и пр.
https://ria.ru/20231128/obschepit-1912484691.html
московская область (подмосковье)
апрелевка
наро-фоминск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1900930783_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_4e15d912883e7f8ba801f2345af255b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коммерческая недвижимость, московская область (подмосковье), апрелевка, наро-фоминск
Новости Подмосковья, Коммерческая недвижимость, Московская область (Подмосковье), Апрелевка, Наро-Фоминск