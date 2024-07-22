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Свыше 150 продовольственных магазинов открылось в Подмосковье за полгода - РИА Новости, 22.07.2024
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Новости Подмосковья
 
19:46 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/magaziny-1961317361.html
Свыше 150 продовольственных магазинов открылось в Подмосковье за полгода
Свыше 150 продовольственных магазинов открылось в Подмосковье за полгода - РИА Новости, 22.07.2024
Свыше 150 продовольственных магазинов открылось в Подмосковье за полгода
На территории Московской области за первые шесть месяцев текущего года было открыто 157 новых продуктовых магазинов, что позволило создать около 1,1 тысячи... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T19:46
2024-07-22T19:46
новости подмосковья
коммерческая недвижимость
московская область (подмосковье)
апрелевка
наро-фоминск
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. На территории Московской области за первые шесть месяцев текущего года было открыто 157 новых продуктовых магазинов, что позволило создать около 1,1 тысячи новых рабочих мест, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья. Там отметили, что за этот срок площадь продовольственных магазинов выросла на 61,7 тысячи квадратных метров. Новые торговые залы просторны, просты в навигации, на полках представлены как товары первой необходимости, так и широкий выбор продуктов, выпечка, фрукты и овощи, готовые блюда. К примеру, в Наро-Фоминском городском округе магазин открылся в Апрелевке на улице Первомайской, дом 3 и на улице Солнечной, дом 2А. Недавно также открылись магазины в Наро-Фоминске на Кубинском шоссе и на улице Ленина, в поселке Селятино на улице Верхняя Полевая и пр.
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московская область (подмосковье)
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коммерческая недвижимость, московская область (подмосковье), апрелевка, наро-фоминск
Новости Подмосковья, Коммерческая недвижимость, Московская область (Подмосковье), Апрелевка, Наро-Фоминск

Свыше 150 продовольственных магазинов открылось в Подмосковье за полгода

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкЖенщина взвешивает яблоки в продовольственном магазине
Женщина взвешивает яблоки в продовольственном магазине - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Женщина взвешивает яблоки в продовольственном магазине
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. На территории Московской области за первые шесть месяцев текущего года было открыто 157 новых продуктовых магазинов, что позволило создать около 1,1 тысячи новых рабочих мест, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
Там отметили, что за этот срок площадь продовольственных магазинов выросла на 61,7 тысячи квадратных метров. Новые торговые залы просторны, просты в навигации, на полках представлены как товары первой необходимости, так и широкий выбор продуктов, выпечка, фрукты и овощи, готовые блюда.
К примеру, в Наро-Фоминском городском округе магазин открылся в Апрелевке на улице Первомайской, дом 3 и на улице Солнечной, дом 2А. Недавно также открылись магазины в Наро-Фоминске на Кубинском шоссе и на улице Ленина, в поселке Селятино на улице Верхняя Полевая и пр.
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Новости ПодмосковьяКоммерческая недвижимостьМосковская область (Подмосковье)АпрелевкаНаро-Фоминск
 
 
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