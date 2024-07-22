https://ria.ru/20240722/magaziny-1961317361.html

Свыше 150 продовольственных магазинов открылось в Подмосковье за полгода

Свыше 150 продовольственных магазинов открылось в Подмосковье за полгода - РИА Новости, 22.07.2024

Свыше 150 продовольственных магазинов открылось в Подмосковье за полгода

На территории Московской области за первые шесть месяцев текущего года было открыто 157 новых продуктовых магазинов, что позволило создать около 1,1 тысячи... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T19:46

2024-07-22T19:46

2024-07-22T19:46

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. На территории Московской области за первые шесть месяцев текущего года было открыто 157 новых продуктовых магазинов, что позволило создать около 1,1 тысячи новых рабочих мест, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья. Там отметили, что за этот срок площадь продовольственных магазинов выросла на 61,7 тысячи квадратных метров. Новые торговые залы просторны, просты в навигации, на полках представлены как товары первой необходимости, так и широкий выбор продуктов, выпечка, фрукты и овощи, готовые блюда. К примеру, в Наро-Фоминском городском округе магазин открылся в Апрелевке на улице Первомайской, дом 3 и на улице Солнечной, дом 2А. Недавно также открылись магазины в Наро-Фоминске на Кубинском шоссе и на улице Ленина, в поселке Селятино на улице Верхняя Полевая и пр.

https://ria.ru/20231128/obschepit-1912484691.html

московская область (подмосковье)

апрелевка

наро-фоминск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

коммерческая недвижимость, московская область (подмосковье), апрелевка, наро-фоминск