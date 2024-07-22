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В Госдуме призвали опровергать "оккупацию" со стороны Красной армии - РИА Новости, 22.07.2024
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18:48 22.07.2024 (обновлено: 18:49 22.07.2024)
https://ria.ru/20240722/lozh-1961307992.html
В Госдуме призвали опровергать "оккупацию" со стороны Красной армии
В Госдуме призвали опровергать "оккупацию" со стороны Красной армии - РИА Новости, 22.07.2024
В Госдуме призвали опровергать "оккупацию" со стороны Красной армии
Опровергать тех, кто называет "оккупацией" освобождение советскими войсками территорий разных стран от гитлеровцев в годы Второй мировой войны, надо на... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T18:48
2024-07-22T18:49
общество
россия
москва
европа
елена цунаева
ольга занко
елена малышева
волонтеры победы
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Опровергать тех, кто называет "оккупацией" освобождение советскими войсками территорий разных стран от гитлеровцев в годы Второй мировой войны, надо на серьезном методологическом уровне, это очень важная задача, заявила депутат Государственной думы РФ, ответственный секретарь Поискового движения России Елена Цунаева. Она выступила в Москве на проводимой Национальным центром исторической памяти при президенте РФ (НЦИП) стратегической сессии "Историческая память в проектах и программах молодёжных движений и организаций". В преддверии 80-летия Победы за рубежом будут возникать очень агрессивные попытки переквалифицировать освобождение Красной армией стран Европы от нацизма в создание оккупационного режима, в свою очередь заявила на сессии глава НЦИП Елена Малышева. "Даже те, кто сражался с нами в годы войны с нацистами, называют оккупационным режимом советскую власть и режим правления, систему, которая установилась после окончания Великой Отечественной войны", - сказала Цунаева. По ее словам, эту ложь надо опровергать "на серьезном, методологическом уровне". "Это очень важный момент, и этим надо заняться", - подчеркнула она. На сессии шла речь о различных новых проектах по сохранению исторической памяти. Председатель центрального штаба движения "Волонтеры Победы", депутат Госдумы Ольга Занко анонсировала проект, который начнется осенью нынешнего года. "Мы будем формировать волонтерский корпус к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Мы планируем подготовить более 500 тысяч добровольцев по всей стране, которые будут сопровождать ключевые мероприятия года 80-летия Победы", - сказала Занко. По ее словам, уже есть договоренность о совместной работе в рамках этого проекта с НЦИП. Важность совместной работы с Национальным центром исторической памяти отметил в беседе с РИА Новости заместитель председателя правления "Движения первых" Марат Закиров. По его словам, очень важно, что НЦИП выступает с инициативой конкретных проектов, а "Движение первых" может в различных регионах подключать к ним местную молодежь. "И к 80-летию Победы мы обязательно отдельный проект запустим", - добавил он.
https://ria.ru/20231106/genotsid-1907732383.html
https://ria.ru/20240722/malysheva-1961237061.html
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общество, россия, москва, европа, елена цунаева, ольга занко, елена малышева, волонтеры победы, госдума рф
Общество, Россия, Москва, Европа, Елена Цунаева, Ольга Занко, Елена Малышева, Волонтеры Победы, Госдума РФ
В Госдуме призвали опровергать "оккупацию" со стороны Красной армии

Цунаева назвала опровержение лжи об "оккупации" КА других стран важной задачей

© РИА Новости / Александр Капустянский | Перейти в медиабанкЛюблинско-Брестская наступательная операция. Встреча бойцов войсками 1-го Белорусского фронта с жителями освобожденного Люблина
Люблинско-Брестская наступательная операция. Встреча бойцов войсками 1-го Белорусского фронта с жителями освобожденного Люблина - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости / Александр Капустянский
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Люблинско-Брестская наступательная операция. Встреча бойцов войсками 1-го Белорусского фронта с жителями освобожденного Люблина. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Опровергать тех, кто называет "оккупацией" освобождение советскими войсками территорий разных стран от гитлеровцев в годы Второй мировой войны, надо на серьезном методологическом уровне, это очень важная задача, заявила депутат Государственной думы РФ, ответственный секретарь Поискового движения России Елена Цунаева.
Она выступила в Москве на проводимой Национальным центром исторической памяти при президенте РФ (НЦИП) стратегической сессии "Историческая память в проектах и программах молодёжных движений и организаций". В преддверии 80-летия Победы за рубежом будут возникать очень агрессивные попытки переквалифицировать освобождение Красной армией стран Европы от нацизма в создание оккупационного режима, в свою очередь заявила на сессии глава НЦИП Елена Малышева.
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"Даже те, кто сражался с нами в годы войны с нацистами, называют оккупационным режимом советскую власть и режим правления, систему, которая установилась после окончания Великой Отечественной войны", - сказала Цунаева.
По ее словам, эту ложь надо опровергать "на серьезном, методологическом уровне".
"Это очень важный момент, и этим надо заняться", - подчеркнула она.
На сессии шла речь о различных новых проектах по сохранению исторической памяти. Председатель центрального штаба движения "Волонтеры Победы", депутат Госдумы Ольга Занко анонсировала проект, который начнется осенью нынешнего года.
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Важность совместной работы с Национальным центром исторической памяти отметил в беседе с РИА Новости заместитель председателя правления "Движения первых" Марат Закиров. По его словам, очень важно, что НЦИП выступает с инициативой конкретных проектов, а "Движение первых" может в различных регионах подключать к ним местную молодежь.
"И к 80-летию Победы мы обязательно отдельный проект запустим", - добавил он.
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