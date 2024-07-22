https://ria.ru/20240722/lozh-1961307992.html

В Госдуме призвали опровергать "оккупацию" со стороны Красной армии

В Госдуме призвали опровергать "оккупацию" со стороны Красной армии - РИА Новости, 22.07.2024

В Госдуме призвали опровергать "оккупацию" со стороны Красной армии

Опровергать тех, кто называет "оккупацией" освобождение советскими войсками территорий разных стран от гитлеровцев в годы Второй мировой войны, надо на... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T18:48

2024-07-22T18:48

2024-07-22T18:49

общество

россия

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европа

елена цунаева

ольга занко

елена малышева

волонтеры победы

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Опровергать тех, кто называет "оккупацией" освобождение советскими войсками территорий разных стран от гитлеровцев в годы Второй мировой войны, надо на серьезном методологическом уровне, это очень важная задача, заявила депутат Государственной думы РФ, ответственный секретарь Поискового движения России Елена Цунаева. Она выступила в Москве на проводимой Национальным центром исторической памяти при президенте РФ (НЦИП) стратегической сессии "Историческая память в проектах и программах молодёжных движений и организаций". В преддверии 80-летия Победы за рубежом будут возникать очень агрессивные попытки переквалифицировать освобождение Красной армией стран Европы от нацизма в создание оккупационного режима, в свою очередь заявила на сессии глава НЦИП Елена Малышева. "Даже те, кто сражался с нами в годы войны с нацистами, называют оккупационным режимом советскую власть и режим правления, систему, которая установилась после окончания Великой Отечественной войны", - сказала Цунаева. По ее словам, эту ложь надо опровергать "на серьезном, методологическом уровне". "Это очень важный момент, и этим надо заняться", - подчеркнула она. На сессии шла речь о различных новых проектах по сохранению исторической памяти. Председатель центрального штаба движения "Волонтеры Победы", депутат Госдумы Ольга Занко анонсировала проект, который начнется осенью нынешнего года. "Мы будем формировать волонтерский корпус к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Мы планируем подготовить более 500 тысяч добровольцев по всей стране, которые будут сопровождать ключевые мероприятия года 80-летия Победы", - сказала Занко. По ее словам, уже есть договоренность о совместной работе в рамках этого проекта с НЦИП. Важность совместной работы с Национальным центром исторической памяти отметил в беседе с РИА Новости заместитель председателя правления "Движения первых" Марат Закиров. По его словам, очень важно, что НЦИП выступает с инициативой конкретных проектов, а "Движение первых" может в различных регионах подключать к ним местную молодежь. "И к 80-летию Победы мы обязательно отдельный проект запустим", - добавил он.

https://ria.ru/20231106/genotsid-1907732383.html

https://ria.ru/20240722/malysheva-1961237061.html

https://ria.ru/20240302/spektakl-1930666864.html

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общество, россия, москва, европа, елена цунаева, ольга занко, елена малышева, волонтеры победы, госдума рф