https://ria.ru/20240722/litva-1961197301.html

Литва призвала ЕС начать работу над 15-м пакетом антироссийских санкций

Литва призвала ЕС начать работу над 15-м пакетом антироссийских санкций - РИА Новости, 22.07.2024

Литва призвала ЕС начать работу над 15-м пакетом антироссийских санкций

Замглавы МИД Литвы Симонас Шатунас торопит страны ЕС "наконец" начать работу над 15-м пакетом антироссийских санкций, которые, как не раз заявляли на Западе,... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T13:04

2024-07-22T13:04

2024-07-22T13:05

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БРЮССЕЛЬ, 22 июл - РИА Новости. Замглавы МИД Литвы Симонас Шатунас торопит страны ЕС "наконец" начать работу над 15-м пакетом антироссийских санкций, которые, как не раз заявляли на Западе, неэффективны. "Первая стратегия на сегодня - стратегия сдерживания России, мы должны наконец начать работу над 15-м пакетом санкций", - сказал Шатунас журналистам перед началом совета глав МИД стран ЕС. В конце июня глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что страны ЕС начнут немедленно работать над 15-м пакетом антироссийских санкций. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20240721/sanktsii-1961086127.html

https://ria.ru/20240717/peskov-1960224281.html

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в мире, цены на нефть, россия, литва, финляндия, владимир путин, евросоюз