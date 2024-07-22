https://ria.ru/20240722/litva-1961197301.html
Литва призвала ЕС начать работу над 15-м пакетом антироссийских санкций
Литва призвала ЕС начать работу над 15-м пакетом антироссийских санкций - РИА Новости, 22.07.2024
Литва призвала ЕС начать работу над 15-м пакетом антироссийских санкций
Замглавы МИД Литвы Симонас Шатунас торопит страны ЕС "наконец" начать работу над 15-м пакетом антироссийских санкций, которые, как не раз заявляли на Западе,... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T13:04
2024-07-22T13:04
2024-07-22T13:05
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БРЮССЕЛЬ, 22 июл - РИА Новости. Замглавы МИД Литвы Симонас Шатунас торопит страны ЕС "наконец" начать работу над 15-м пакетом антироссийских санкций, которые, как не раз заявляли на Западе, неэффективны. "Первая стратегия на сегодня - стратегия сдерживания России, мы должны наконец начать работу над 15-м пакетом санкций", - сказал Шатунас журналистам перед началом совета глав МИД стран ЕС. В конце июня глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что страны ЕС начнут немедленно работать над 15-м пакетом антироссийских санкций. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20240721/sanktsii-1961086127.html
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в мире, цены на нефть, россия, литва, финляндия, владимир путин, евросоюз
В мире, Цены на нефть, Россия, Литва, Финляндия, Владимир Путин, Евросоюз
Литва призвала ЕС начать работу над 15-м пакетом антироссийских санкций
МИД Литвы торопит ЕС начать работу над 15-м пакетом антироссийских санкций
БРЮССЕЛЬ, 22 июл - РИА Новости. Замглавы МИД Литвы Симонас Шатунас торопит страны ЕС "наконец" начать работу над 15-м пакетом антироссийских санкций, которые, как не раз заявляли на Западе, неэффективны.
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"Первая стратегия на сегодня - стратегия сдерживания России, мы должны наконец начать работу над 15-м пакетом санкций", - сказал Шатунас журналистам перед началом совета глав МИД стран ЕС.
В конце июня глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что страны ЕС начнут немедленно работать над 15-м пакетом антироссийских санкций.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.