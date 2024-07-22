https://ria.ru/20240722/latviya-1961277345.html
В Латвии начали строить новую линию обороны против России
В Латвии начали строить новую линию обороны против России - РИА Новости, 22.07.2024
В Латвии начали строить новую линию обороны против России
Латвия начала установку противотанковых укреплений на границе с Россией, заявил депутат Европарламента и бывший мэр Риги Нил Ушаков. РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T17:06
2024-07-22T17:06
2024-07-22T17:06
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Москва, 22 июл - РИА Новости. Латвия начала установку противотанковых укреплений на границе с Россией, заявил депутат Европарламента и бывший мэр Риги Нил Ушаков.Ушаков опубликовал в своем Telegram-канале видео с многочисленными рядами так называемых "зубов дракона" — противотанковых бетонных сооружений."Запасы противотанковых укреплений недалеко от Зилупе, на подъезде к КПП Терехово", — прокомментировал он.Ранее сообщалось, что Эстония, Латвия и Литва решили построить линию обороны на восточной границе.Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она все так же открыта к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы. Как отметил Владимир Путин, Россия не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но если кто-то пожелает — Москва к этому готова.
https://ria.ru/20240627/pribaltika-1955756884.html
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в мире, латвия, россия, москва, нил ушаков, владимир путин, европарламент, нато
В мире, Латвия, Россия, Москва, Нил Ушаков, Владимир Путин, Европарламент, НАТО
В Латвии начали строить новую линию обороны против России
Латвия начала установку противотанковых заграждений на границе с Россией