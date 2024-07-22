https://ria.ru/20240722/kvest-1961248458.html

В Махачкале задержали аниматора квест-парка, где погибли две девушки

В Махачкале задержали аниматора квест-парка, где погибли две девушки - РИА Новости, 22.07.2024

В Махачкале задержали аниматора квест-парка, где погибли две девушки

В Махачкале задержали аниматора квест-комнаты, в которой из-за пожара погибли две девушки, сообщили РИА Новости в Следственном комитете. РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T15:43

2024-07-22T15:43

2024-07-22T16:20

происшествия

махачкала

следственный комитет россии (ск рф)

пожар в квест-парке в махачкале

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. В Махачкале задержали аниматора квест-комнаты, в которой из-за пожара погибли две девушки, сообщили РИА Новости в Следственном комитете."Задержан 18-летний аниматор, проводивший в помещении развлекательного заведения в Махачкале квест. Он подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности", — указали в СК.По данным следствия, подозреваемый поджег используемую в игре перчатку и отбросил ее на пол, где находилась емкость с бензином, из-за чего помещение загорелось. В результате погибли две девушки, еще один человек пострадал.Аниматор на допросе подробно рассказал о случившемся. Сейчас следователи устанавливают причастность других людей к совершению преступления.Пожар в квест-комнате на улице Расула Гамзатова в Махачкале произошел в ночь с воскресенья на понедельник, погибли две посетительницы. Девушек экстренно доставили в ожоговый центр Республиканской клинической больницы в крайне тяжелом состоянии. Одна из них с тяжелым отравлением угарным газом погибла практически сразу после прибытия в стационар, вторая с ожогами 100% поверхности тела умерла через несколько часов интенсивной терапии.Как уточнял РИА Новости источник в правоохранительных органах республики, одна из девушек в момент начала пожара была прикована наручниками к стулу. Вторая жертва трагедии пыталась спасти свою подругу, тушила на ней огонь, но в результате надышалась угарным газом.Среди жертв погибших оказалась 19-летняя дочь главврача Республиканской детской стоматологической поликлиники, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ее семьей. Как рассказали агентству, девушка на прошлой неделе вышла замуж, собиралась стать ортодонтом. В квест-парк она пошла с мужем и подругой, которая также погибла.

https://ria.ru/20240722/gosduma-1961227659.html

https://ria.ru/20240722/pozhar-1961244444.html

махачкала

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Допрос аниматора квеста, во время которого погибли две девушки В Махачкале задержан аниматор заведения, в котором во время квеста погибли две девушки, сообщил СК. Подозреваемый, по версии следствия, поджег перчатку, используемую в игре, и бросил ее на пол, где находилась емкость с бензином. 2024-07-22T15:43 true PT0M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, махачкала, следственный комитет россии (ск рф), пожар в квест-парке в махачкале