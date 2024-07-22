https://ria.ru/20240722/kurynin-1961337825.html

Путин назначил Курынина замминистра МЧС России

Путин назначил Курынина замминистра МЧС России - РИА Новости, 22.07.2024

Путин назначил Курынина замминистра МЧС России

Президент России Владимир Путин назначил Романа Курынина заместителем главы МЧС России, соответствующий указ размещен на портале официального опубликования... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T22:28

2024-07-22T22:28

2024-07-22T22:53

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

политика

москва

московская область (подмосковье)

владимир путин

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Романа Курынина заместителем главы МЧС России, соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов."Назначить Курынина Романа Викторовича заместителем министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий", - говорится в указе.Курынин ранее занимал должность руководителя территориального органа Росздравнадзора по Москве и Московской области.

https://ria.ru/20240722/putin-1961339130.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), политика, москва, московская область (подмосковье), владимир путин, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)