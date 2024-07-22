https://ria.ru/20240722/kurynin-1961337825.html
Путин назначил Курынина замминистра МЧС России
Путин назначил Курынина замминистра МЧС России - РИА Новости, 22.07.2024
Путин назначил Курынина замминистра МЧС России
Президент России Владимир Путин назначил Романа Курынина заместителем главы МЧС России, соответствующий указ размещен на портале официального опубликования... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T22:28
2024-07-22T22:28
2024-07-22T22:53
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
политика
москва
московская область (подмосковье)
владимир путин
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Романа Курынина заместителем главы МЧС России, соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов."Назначить Курынина Романа Викторовича заместителем министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий", - говорится в указе.Курынин ранее занимал должность руководителя территориального органа Росздравнадзора по Москве и Московской области.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), политика, москва, московская область (подмосковье), владимир путин, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Политика, Москва, Московская область (Подмосковье), Владимир Путин, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
Путин назначил Курынина замминистра МЧС России
Путин назначил Романа Курынина замминистра МЧС России