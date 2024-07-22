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В Туапсинском районе Кубани спрогнозировали подъем уровня воды в реках
В Туапсинском районе Кубани спрогнозировали подъем уровня воды в реках - РИА Новости, 22.07.2024
В Туапсинском районе Кубани спрогнозировали подъем уровня воды в реках
Подъем уровня воды в реках до неблагоприятных отметок прогнозируется в Туапсинском районе Краснодарского края, сообщили в понедельник в администрации... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T18:21
2024-07-22T18:21
2024-07-22T18:21
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КРАСНОДАР, 22 июл – РИА Новости. Подъем уровня воды в реках до неблагоприятных отметок прогнозируется в Туапсинском районе Краснодарского края, сообщили в понедельник в администрации муниципалитета. "Уровень воды в реках может превысить неблагоприятные отметки", - говорится в сообщении. Отдел по делам ГО и ЧС администрации района предупреждает, что в непогоду опасно находиться в зонах возможных подтоплений, на берегах рек, моря, выезжать в горы и лес. Жителям также необходимо быть внимательными на дорогах. В Краснодарском крае синоптики прогнозируют ливень, ветер до 23 метров в секунду и град, штормовое предупреждение продлится до 24 июля, сообщили в ГУ МЧС по региону.
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происшествия, краснодарский край, туапсинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество, россия, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Краснодарский край, Туапсинский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество, Россия, Наводнения в России — 2024
В Туапсинском районе Кубани спрогнозировали подъем уровня воды в реках
Власти Туапсинского района предупредили о повышении уровня воды в реках