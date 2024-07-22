Рейтинг@Mail.ru
В Туапсинском районе Кубани спрогнозировали подъем уровня воды в реках - РИА Новости, 22.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:21 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/kuban-1961302034.html
В Туапсинском районе Кубани спрогнозировали подъем уровня воды в реках
В Туапсинском районе Кубани спрогнозировали подъем уровня воды в реках - РИА Новости, 22.07.2024
В Туапсинском районе Кубани спрогнозировали подъем уровня воды в реках
Подъем уровня воды в реках до неблагоприятных отметок прогнозируется в Туапсинском районе Краснодарского края, сообщили в понедельник в администрации... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T18:21
2024-07-22T18:21
происшествия
краснодарский край
туапсинский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
россия
наводнения в россии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0d/1883936396_1:0:1199:674_1920x0_80_0_0_7eddf9b41dbeeb68c1ac69328128c456.jpg
КРАСНОДАР, 22 июл – РИА Новости. Подъем уровня воды в реках до неблагоприятных отметок прогнозируется в Туапсинском районе Краснодарского края, сообщили в понедельник в администрации муниципалитета. "Уровень воды в реках может превысить неблагоприятные отметки", - говорится в сообщении. Отдел по делам ГО и ЧС администрации района предупреждает, что в непогоду опасно находиться в зонах возможных подтоплений, на берегах рек, моря, выезжать в горы и лес. Жителям также необходимо быть внимательными на дорогах. В Краснодарском крае синоптики прогнозируют ливень, ветер до 23 метров в секунду и град, штормовое предупреждение продлится до 24 июля, сообщили в ГУ МЧС по региону.
https://ria.ru/20240722/tuapse-1961300026.html
краснодарский край
туапсинский район
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0d/1883936396_151:0:1050:674_1920x0_80_0_0_f3393494df8ba0808007d11d48e01a75.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, краснодарский край, туапсинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество, россия, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Краснодарский край, Туапсинский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество, Россия, Наводнения в России — 2024
В Туапсинском районе Кубани спрогнозировали подъем уровня воды в реках

Власти Туапсинского района предупредили о повышении уровня воды в реках

© МЧС РоссииПоследствия сильных дождей в Туапсинском районе
Последствия сильных дождей в Туапсинском районе - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© МЧС России
Последствия сильных дождей в Туапсинском районе
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 22 июл – РИА Новости. Подъем уровня воды в реках до неблагоприятных отметок прогнозируется в Туапсинском районе Краснодарского края, сообщили в понедельник в администрации муниципалитета.
"Уровень воды в реках может превысить неблагоприятные отметки", - говорится в сообщении.
Отдел по делам ГО и ЧС администрации района предупреждает, что в непогоду опасно находиться в зонах возможных подтоплений, на берегах рек, моря, выезжать в горы и лес. Жителям также необходимо быть внимательными на дорогах.
В Краснодарском крае синоптики прогнозируют ливень, ветер до 23 метров в секунду и град, штормовое предупреждение продлится до 24 июля, сообщили в ГУ МЧС по региону.
Город Туапсе - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
Жителей Туапсе предупредили об учениях со стрельбой
Вчера, 18:17
 
ПроисшествияКраснодарский крайТуапсинский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ОбществоРоссияНаводнения в России — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала