https://ria.ru/20240722/kuba-1961114009.html
Эксперт указал на ложное освещение в США визита российских кораблей на Кубу
Эксперт указал на ложное освещение в США визита российских кораблей на Кубу - РИА Новости, 22.07.2024
Эксперт указал на ложное освещение в США визита российских кораблей на Кубу
Недавний визит отряда кораблей российского Северного флота на Кубу сопровождала кампания лжи и фальсификаций со стороны США, включая заявления кандидата в... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T03:15
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ГАВАНА, 22 июл - РИА Новости. Недавний визит отряда кораблей российского Северного флота на Кубу сопровождала кампания лжи и фальсификаций со стороны США, включая заявления кандидата в президенты от республиканской партии Дональда Трампа, заявил РИА Новости кубинский аналитик Роберто Гарсиа Эрнандес. "В этом смысле наиболее заметным с точки зрения негатива и лжи представляется кандидат от Республиканской партии на выборах президента США Дональд Трамп, заявивший в своем выступлении на национальном съезде Республиканской партии, что российские военные корабли и атомные подводные лодки работают в 60 милях от берегов его страны, и добавивший без смущения, что пресса отказывается об этом писать", - сказал Гарсиа Эрнандес, журналист и бывший кубинский дипломат. По словам собеседника агентства, Трамп настолько исказил действительность в своих словах, что телекомпания CNN вынуждена была выйти с пояснением ситуации и назвала вводящим в заблуждение его заявление - российские суда посещали Кубу в июне и после этого были выведены. Корабельная ударная группа Северного флота, в которую входят АПЛ "Казань", фрегат "Адмирал Горшков", танкер-снабженец "Академик Пашин" и спасательный буксир ВМФ РФ "Николай Чикер", в рамках дальнего похода заходила 12-17 июня в порт Гаваны с официальным визитом. Местные власти и жители приветствовали моряков, назвав этот визит обычной практикой для дружественных стран. Визит российских военных кораблей на остров, как отметил эксперт, спровоцировал кампанию в ряде СМИ США, включая издания кубинских эмигрантов в Майами, где тиражировались домыслы о транспортировке оружия, включая ядерное, и тезис об угрозе национальной безопасности США. "Ни одно из этих СМИ не поддержало заявления магната недвижимости (Трампа - ред.). Они при этом воспроизвели его противоречивые высказывания, что свидетельствует о высоком уровне дезинформации и провальном отсутствии рекомендаций со стороны специалистов по этому вопросу, которые бы помешали кандидату в президенты совершать ошибки такого масштаба", - указал Гарсиа Эрнандес.
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в мире, сша, куба, гавана, дональд трамп, вмф рф
В мире, США, Куба, Гавана, Дональд Трамп, ВМФ РФ
Эксперт указал на ложное освещение в США визита российских кораблей на Кубу
Аналитик: визит Северного флота на Кубу сопровождала американская кампания лжи
ГАВАНА, 22 июл - РИА Новости. Недавний визит отряда кораблей российского Северного флота на Кубу сопровождала кампания лжи и фальсификаций со стороны США, включая заявления кандидата в президенты от республиканской партии Дональда Трампа, заявил РИА Новости кубинский аналитик Роберто Гарсиа Эрнандес.
"В этом смысле наиболее заметным с точки зрения негатива и лжи представляется кандидат от Республиканской партии на выборах президента США Дональд Трамп, заявивший в своем выступлении на национальном съезде Республиканской партии, что российские военные корабли и атомные подводные лодки работают в 60 милях от берегов его страны, и добавивший без смущения, что пресса отказывается об этом писать", - сказал Гарсиа Эрнандес, журналист и бывший кубинский дипломат.
По словам собеседника агентства, Трамп настолько исказил действительность в своих словах, что телекомпания CNN вынуждена была выйти с пояснением ситуации и назвала вводящим в заблуждение его заявление - российские суда посещали Кубу в июне и после этого были выведены.
Корабельная ударная группа Северного флота, в которую входят АПЛ "Казань", фрегат "Адмирал Горшков", танкер-снабженец "Академик Пашин" и спасательный буксир ВМФ РФ
"Николай Чикер", в рамках дальнего похода заходила 12-17 июня в порт Гаваны
с официальным визитом. Местные власти и жители приветствовали моряков, назвав этот визит обычной практикой для дружественных стран.
Визит российских военных кораблей на остров, как отметил эксперт, спровоцировал кампанию в ряде СМИ США, включая издания кубинских эмигрантов в Майами
, где тиражировались домыслы о транспортировке оружия, включая ядерное, и тезис об угрозе национальной безопасности США.
"Ни одно из этих СМИ не поддержало заявления магната недвижимости (Трампа - ред.). Они при этом воспроизвели его противоречивые высказывания, что свидетельствует о высоком уровне дезинформации и провальном отсутствии рекомендаций со стороны специалистов по этому вопросу, которые бы помешали кандидату в президенты совершать ошибки такого масштаба", - указал Гарсиа Эрнандес.