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Госдума продолжит укреплять сотрудничество с Кубой, заявил Володин
Госдума продолжит укреплять сотрудничество с Кубой, заявил Володин - РИА Новости, 22.07.2024
Госдума продолжит укреплять сотрудничество с Кубой, заявил Володин
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Госдума продолжит содействовать укреплению сотрудничества с Кубой по разным направлениям. РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T00:07
2024-07-22T00:07
2024-07-22T08:27
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ГАВАНА, 22 июл - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Госдума продолжит содействовать укреплению сотрудничества с Кубой по разным направлениям. Володин встретился со спикером Национальной ассамблеи народной власти и Государственного совета Республики Эстебаном Ласо Эрнандесом. "Отношения между нашими странами и народами носят беспрецедентный характер. Уровень высочайшего взаимного понимания, дружбы, - это очень хороший и прочный фундамент для того, чтобы мы с вами развивали отношения между государствами, чтобы решались проблемы, которые есть у наших стран", - сказал Володин. По словам Володина, динамику отношений России и Кубы в первую очередь задают президенты двух стран. Председатель ГД призвал систематизировать работу в рамках двусторонней межпарламентской комиссии по сотрудничеству. По его словам, вся основа для этого заложена, соглашения подписаны. Володин отметил важность развития торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества между двумя странами и реализации проектов в различных сферах, таких как туризм, энергетика, сельское хозяйство. "Наша дружба проверена временем, десятилетиями, передана отцами, дедами. Мы ее должны сохранить и передать будущим поколениям. Но вот какую экономику мы передадим, какие вопросы оставим после себя нерешенными, во многом зависит от нас", - добавил Володин. Эстебан Ласо Эрнандес подчеркнул, что комиссия по сотрудничеству между Государственной думой и Национальной ассамблеей народной власти Кубы - уникальный и эффективный формат взаимодействия. Спикер парламента Кубы поблагодарил российских коллег за их позицию и осуждение преступной экономической блокады Республики. Эстебан Ласо Эрнандес выступил против санкций, которые в одностороннем порядке вводятся против России и Кубы. "Мы думаем, что Россия и Куба вместе победят и станут крепче, несмотря на условия, в которых находится весь мир", - сказал спикер парламента Кубы. Володин также пригласил Эстебана Ласо Эрнандеса посетить Россию.
https://ria.ru/20240712/ssha-1959127197.html
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куба, россия, вячеслав володин, эстебан ласо эрнандес, госдума рф, в мире
Куба, Россия, Вячеслав Володин, Эстебан Ласо Эрнандес, Госдума РФ, В мире
Госдума продолжит укреплять сотрудничество с Кубой, заявил Володин
Володин: Госдума продолжит содействовать укреплению сотрудничества с Кубой
ГАВАНА, 22 июл - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Госдума продолжит содействовать укреплению сотрудничества с Кубой по разным направлениям.
Володин встретился со спикером Национальной ассамблеи народной власти и Государственного совета Республики Эстебаном Ласо Эрнандесом
.
"Отношения между нашими странами и народами носят беспрецедентный характер. Уровень высочайшего взаимного понимания, дружбы, - это очень хороший и прочный фундамент для того, чтобы мы с вами развивали отношения между государствами, чтобы решались проблемы, которые есть у наших стран", - сказал Володин.
По словам Володина, динамику отношений России
и Кубы в первую очередь задают президенты двух стран. Председатель ГД призвал систематизировать работу в рамках двусторонней межпарламентской комиссии по сотрудничеству. По его словам, вся основа для этого заложена, соглашения подписаны.
Володин отметил важность развития торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества между двумя странами и реализации проектов в различных сферах, таких как туризм, энергетика, сельское хозяйство.
"Наша дружба проверена временем, десятилетиями, передана отцами, дедами. Мы ее должны сохранить и передать будущим поколениям. Но вот какую экономику мы передадим, какие вопросы оставим после себя нерешенными, во многом зависит от нас", - добавил Володин.
Эстебан Ласо Эрнандес подчеркнул, что комиссия по сотрудничеству между Государственной думой и Национальной ассамблеей народной власти Кубы - уникальный и эффективный формат взаимодействия. Спикер парламента Кубы поблагодарил российских коллег за их позицию и осуждение преступной экономической блокады Республики. Эстебан Ласо Эрнандес выступил против санкций, которые в одностороннем порядке вводятся против России и Кубы.
"Мы думаем, что Россия и Куба вместе победят и станут крепче, несмотря на условия, в которых находится весь мир", - сказал спикер парламента Кубы.
Володин также пригласил Эстебана Ласо Эрнандеса посетить Россию.