Рейтинг@Mail.ru
Госдума продолжит укреплять сотрудничество с Кубой, заявил Володин - РИА Новости, 22.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:07 22.07.2024 (обновлено: 08:27 22.07.2024)
https://ria.ru/20240722/kuba-1961101402.html
Госдума продолжит укреплять сотрудничество с Кубой, заявил Володин
Госдума продолжит укреплять сотрудничество с Кубой, заявил Володин - РИА Новости, 22.07.2024
Госдума продолжит укреплять сотрудничество с Кубой, заявил Володин
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Госдума продолжит содействовать укреплению сотрудничества с Кубой по разным направлениям. РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T00:07
2024-07-22T08:27
куба
россия
вячеслав володин
эстебан ласо эрнандес
госдума рф
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/15/1961082032_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3c1a74528d77785c007f6ed5c5236158.jpg
ГАВАНА, 22 июл - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Госдума продолжит содействовать укреплению сотрудничества с Кубой по разным направлениям. Володин встретился со спикером Национальной ассамблеи народной власти и Государственного совета Республики Эстебаном Ласо Эрнандесом. "Отношения между нашими странами и народами носят беспрецедентный характер. Уровень высочайшего взаимного понимания, дружбы, - это очень хороший и прочный фундамент для того, чтобы мы с вами развивали отношения между государствами, чтобы решались проблемы, которые есть у наших стран", - сказал Володин. По словам Володина, динамику отношений России и Кубы в первую очередь задают президенты двух стран. Председатель ГД призвал систематизировать работу в рамках двусторонней межпарламентской комиссии по сотрудничеству. По его словам, вся основа для этого заложена, соглашения подписаны. Володин отметил важность развития торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества между двумя странами и реализации проектов в различных сферах, таких как туризм, энергетика, сельское хозяйство. "Наша дружба проверена временем, десятилетиями, передана отцами, дедами. Мы ее должны сохранить и передать будущим поколениям. Но вот какую экономику мы передадим, какие вопросы оставим после себя нерешенными, во многом зависит от нас", - добавил Володин. Эстебан Ласо Эрнандес подчеркнул, что комиссия по сотрудничеству между Государственной думой и Национальной ассамблеей народной власти Кубы - уникальный и эффективный формат взаимодействия. Спикер парламента Кубы поблагодарил российских коллег за их позицию и осуждение преступной экономической блокады Республики. Эстебан Ласо Эрнандес выступил против санкций, которые в одностороннем порядке вводятся против России и Кубы. "Мы думаем, что Россия и Куба вместе победят и станут крепче, несмотря на условия, в которых находится весь мир", - сказал спикер парламента Кубы. Володин также пригласил Эстебана Ласо Эрнандеса посетить Россию.
https://ria.ru/20240712/ssha-1959127197.html
https://ria.ru/20240617/flot-1953242038.html
https://ria.ru/20240710/kuba-1958660779.html
куба
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/15/1961082032_188:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_5e2829558ff4864f731b90ac30902c13.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
куба, россия, вячеслав володин, эстебан ласо эрнандес, госдума рф, в мире
Куба, Россия, Вячеслав Володин, Эстебан Ласо Эрнандес, Госдума РФ, В мире
Госдума продолжит укреплять сотрудничество с Кубой, заявил Володин

Володин: Госдума продолжит содействовать укреплению сотрудничества с Кубой

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин и председатель Национальной ассамблеи народной власти и Государственного Совета Республики Куба Хуан Эстебан Ласо во время встречи в Гаване
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин и председатель Национальной ассамблеи народной власти и Государственного Совета Республики Куба Хуан Эстебан Ласо во время встречи в Гаване - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин и председатель Национальной ассамблеи народной власти и Государственного Совета Республики Куба Хуан Эстебан Ласо во время встречи в Гаване
Читать ria.ru в
ГАВАНА, 22 июл - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Госдума продолжит содействовать укреплению сотрудничества с Кубой по разным направлениям.
Володин встретился со спикером Национальной ассамблеи народной власти и Государственного совета Республики Эстебаном Ласо Эрнандесом.
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
"Российские ракеты на Кубе". В США испугались заявления Байдена о Путине
12 июля, 05:09
"Отношения между нашими странами и народами носят беспрецедентный характер. Уровень высочайшего взаимного понимания, дружбы, - это очень хороший и прочный фундамент для того, чтобы мы с вами развивали отношения между государствами, чтобы решались проблемы, которые есть у наших стран", - сказал Володин.
По словам Володина, динамику отношений России и Кубы в первую очередь задают президенты двух стран. Председатель ГД призвал систематизировать работу в рамках двусторонней межпарламентской комиссии по сотрудничеству. По его словам, вся основа для этого заложена, соглашения подписаны.
Володин отметил важность развития торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества между двумя странами и реализации проектов в различных сферах, таких как туризм, энергетика, сельское хозяйство.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
"Пять минут полета до Вашингтона": российский флот отработал у границ США
17 июня, 08:00
"Наша дружба проверена временем, десятилетиями, передана отцами, дедами. Мы ее должны сохранить и передать будущим поколениям. Но вот какую экономику мы передадим, какие вопросы оставим после себя нерешенными, во многом зависит от нас", - добавил Володин.
Эстебан Ласо Эрнандес подчеркнул, что комиссия по сотрудничеству между Государственной думой и Национальной ассамблеей народной власти Кубы - уникальный и эффективный формат взаимодействия. Спикер парламента Кубы поблагодарил российских коллег за их позицию и осуждение преступной экономической блокады Республики. Эстебан Ласо Эрнандес выступил против санкций, которые в одностороннем порядке вводятся против России и Кубы.
"Мы думаем, что Россия и Куба вместе победят и станут крепче, несмотря на условия, в которых находится весь мир", - сказал спикер парламента Кубы.
Володин также пригласил Эстебана Ласо Эрнандеса посетить Россию.
Флаг Кубы - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
На Кубе поблагодарили Госдуму за поддержку в вопросе снятия санкций
10 июля, 06:05
 
КубаРоссияВячеслав ВолодинЭстебан Ласо ЭрнандесГосдума РФВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала