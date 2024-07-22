https://ria.ru/20240722/kuba-1961101402.html

Госдума продолжит укреплять сотрудничество с Кубой, заявил Володин

Госдума продолжит укреплять сотрудничество с Кубой, заявил Володин - РИА Новости, 22.07.2024

Госдума продолжит укреплять сотрудничество с Кубой, заявил Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Госдума продолжит содействовать укреплению сотрудничества с Кубой по разным направлениям. РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T00:07

2024-07-22T00:07

2024-07-22T08:27

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ГАВАНА, 22 июл - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Госдума продолжит содействовать укреплению сотрудничества с Кубой по разным направлениям. Володин встретился со спикером Национальной ассамблеи народной власти и Государственного совета Республики Эстебаном Ласо Эрнандесом. "Отношения между нашими странами и народами носят беспрецедентный характер. Уровень высочайшего взаимного понимания, дружбы, - это очень хороший и прочный фундамент для того, чтобы мы с вами развивали отношения между государствами, чтобы решались проблемы, которые есть у наших стран", - сказал Володин. По словам Володина, динамику отношений России и Кубы в первую очередь задают президенты двух стран. Председатель ГД призвал систематизировать работу в рамках двусторонней межпарламентской комиссии по сотрудничеству. По его словам, вся основа для этого заложена, соглашения подписаны. Володин отметил важность развития торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества между двумя странами и реализации проектов в различных сферах, таких как туризм, энергетика, сельское хозяйство. "Наша дружба проверена временем, десятилетиями, передана отцами, дедами. Мы ее должны сохранить и передать будущим поколениям. Но вот какую экономику мы передадим, какие вопросы оставим после себя нерешенными, во многом зависит от нас", - добавил Володин. Эстебан Ласо Эрнандес подчеркнул, что комиссия по сотрудничеству между Государственной думой и Национальной ассамблеей народной власти Кубы - уникальный и эффективный формат взаимодействия. Спикер парламента Кубы поблагодарил российских коллег за их позицию и осуждение преступной экономической блокады Республики. Эстебан Ласо Эрнандес выступил против санкций, которые в одностороннем порядке вводятся против России и Кубы. "Мы думаем, что Россия и Куба вместе победят и станут крепче, несмотря на условия, в которых находится весь мир", - сказал спикер парламента Кубы. Володин также пригласил Эстебана Ласо Эрнандеса посетить Россию.

https://ria.ru/20240712/ssha-1959127197.html

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