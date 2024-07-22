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КСИР задержал в Персидском заливе танкер под флагом Того
КСИР задержал в Персидском заливе танкер под флагом Того - РИА Новости, 22.07.2024
КСИР задержал в Персидском заливе танкер под флагом Того
Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) задержал в своих территориальных водах южной иранской провинции Бушер у берегов... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T23:57
2024-07-22T23:57
2024-07-22T23:57
в мире
персидский залив
иран
того
бушерская аэс
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ТЕГЕРАН, 22 июл – РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) задержал в своих территориальных водах южной иранской провинции Бушер у берегов Персидского залива танкер под флагом государства Того, перевозивший 1,5 миллиона литров контрабандного топлива, заявил командующий вторым округом военно-морских сил КСИР генерал Хейдар Хонариан-Моджаррад. "В целях борьбы с контрабандой топлива во внутренних водах провинции Бушер региона Персидского залива было выявлено иностранное судно... Сегодня вечером это иностранное судно под флагом африканской страны Того, перевозившее полтора миллиона литров контрабандного дизельного топлива, было задержано после получения судебного ордера", - приводит слова генерала агентство Tasnim. По его словам, судно, команда которого состоит из 12 иностранных граждан, по судебному приказу было направлено на разгрузку в терминалы Национальной компании по дистрибуции нефтепродуктов Бушера.
https://ria.ru/20240707/esminets-1958044656.html
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в мире, персидский залив, иран, того, бушерская аэс
В мире, Персидский залив, Иран, Того, Бушерская АЭС
КСИР задержал в Персидском заливе танкер под флагом Того
КСИР задержал в Персидском заливе судно под флагом Того с контрабандным топливом