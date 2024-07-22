https://ria.ru/20240722/kriminal-1961134225.html

Житель Красноярска получил 13 лет колонии за убийство двух девушек

Житель Красноярска получил 13 лет колонии за убийство двух девушек - РИА Новости, 22.07.2024

Житель Красноярска получил 13 лет колонии за убийство двух девушек

Суд приговорил жителя Красноярска за убийство двух 16-летних девушек в Кодинске, совершенное 24 года назад, сообщает ГСУСК России по Красноярскому краю и... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T09:21

2024-07-22T09:21

2024-07-22T09:21

происшествия

красноярск

кодинск

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОЯРСК, 22 июл – РИА Новости. Суд приговорил жителя Красноярска за убийство двух 16-летних девушек в Кодинске, совершенное 24 года назад, сообщает ГСУСК России по Красноярскому краю и Хакасии. По данным следствия, жесткое убийство произошло в 26 июня 2000 года. В тот день две 16-летние девушки пришли в гараж к знакомому, тогда еще 19-летнему жителю города Кодинск, и потребовали вернуть долг в 800 рублей. Не желая его отдавать, фигурант взял кувалду и нанёс девушкам несколько ударов по голове, затем сбросил тела в глубокую яму рядом с гаражом и скрылся. "Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу", - говорится в сообщении ведомства. В пресс-службе СК отмечают, что мужчина был задержан 24 марта 2023 года на территории Красноярска. В ходе допроса он признался в преступлении и показал место, где сокрыл тела. Останки были найдены на территории гаражного массива в яме на глубине 5,5 метров, также там были их личные вещи – часы, два комплекта обуви, предметы одежды.

https://ria.ru/20240304/prigovor-1930942797.html

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кодинск

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происшествия, красноярск, кодинск, россия, следственный комитет россии (ск рф)