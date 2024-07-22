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Житель Красноярска получил 13 лет колонии за убийство двух девушек
Житель Красноярска получил 13 лет колонии за убийство двух девушек - РИА Новости, 22.07.2024
Житель Красноярска получил 13 лет колонии за убийство двух девушек
Суд приговорил жителя Красноярска за убийство двух 16-летних девушек в Кодинске, совершенное 24 года назад, сообщает ГСУСК России по Красноярскому краю и... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T09:21
2024-07-22T09:21
2024-07-22T09:21
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КРАСНОЯРСК, 22 июл – РИА Новости. Суд приговорил жителя Красноярска за убийство двух 16-летних девушек в Кодинске, совершенное 24 года назад, сообщает ГСУСК России по Красноярскому краю и Хакасии. По данным следствия, жесткое убийство произошло в 26 июня 2000 года. В тот день две 16-летние девушки пришли в гараж к знакомому, тогда еще 19-летнему жителю города Кодинск, и потребовали вернуть долг в 800 рублей. Не желая его отдавать, фигурант взял кувалду и нанёс девушкам несколько ударов по голове, затем сбросил тела в глубокую яму рядом с гаражом и скрылся. "Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу", - говорится в сообщении ведомства. В пресс-службе СК отмечают, что мужчина был задержан 24 марта 2023 года на территории Красноярска. В ходе допроса он признался в преступлении и показал место, где сокрыл тела. Останки были найдены на территории гаражного массива в яме на глубине 5,5 метров, также там были их личные вещи – часы, два комплекта обуви, предметы одежды.
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происшествия, красноярск, кодинск, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноярск, Кодинск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Житель Красноярска получил 13 лет колонии за убийство двух девушек
Житель Красноярска осудили за убийство двух 16-летних девушек 24 года назад