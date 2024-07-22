https://ria.ru/20240722/kreml-1961194328.html

В Кремле оценили слова Зеленского о диалоге с Россией

В Кремле оценили слова Зеленского о диалоге с Россией - РИА Новости, 22.07.2024

В Кремле оценили слова Зеленского о диалоге с Россией

Заявления Украины о готовности вести диалог с российской стороной лучше, чем слова о намерении воевать до последнего украинца, заявил пресс-секретарь президента РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T12:58

2024-07-22T12:58

2024-07-22T13:14

россия

украина

дмитрий песков

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959857665_0:100:3072:1828_1920x0_80_0_0_1b85b44f099e65a9b167cf2cd0ab082f.jpg

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Заявления Украины о готовности вести диалог с российской стороной лучше, чем слова о намерении воевать до последнего украинца, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков. "В целом это, конечно же, лучше, чем заявление о том, что какие-либо контакты с российской стороной исключаются, с главой российского государства. Конечно, разговор в той или иной тональности о диалоге гораздо лучше, чем разговор о намерении воевать до последнего украинца", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают заявление Владимира Зеленского о возможном диалоге с Россией.

https://ria.ru/20240722/ssha-1961191631.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, дмитрий песков, владимир зеленский