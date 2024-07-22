https://ria.ru/20240722/kreml-1961194328.html
В Кремле оценили слова Зеленского о диалоге с Россией
В Кремле оценили слова Зеленского о диалоге с Россией - РИА Новости, 22.07.2024
В Кремле оценили слова Зеленского о диалоге с Россией
Заявления Украины о готовности вести диалог с российской стороной лучше, чем слова о намерении воевать до последнего украинца, заявил пресс-секретарь президента РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T12:58
2024-07-22T12:58
2024-07-22T13:14
россия
украина
дмитрий песков
владимир зеленский
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Заявления Украины о готовности вести диалог с российской стороной лучше, чем слова о намерении воевать до последнего украинца, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков. "В целом это, конечно же, лучше, чем заявление о том, что какие-либо контакты с российской стороной исключаются, с главой российского государства. Конечно, разговор в той или иной тональности о диалоге гораздо лучше, чем разговор о намерении воевать до последнего украинца", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают заявление Владимира Зеленского о возможном диалоге с Россией.
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россия, украина, дмитрий песков, владимир зеленский
Россия, Украина, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский
В Кремле оценили слова Зеленского о диалоге с Россией
Песков: заявления Украины о диалоге лучше, чем о войне до последнего украинца
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Заявления Украины о готовности вести диалог с российской стороной лучше, чем слова о намерении воевать до последнего украинца, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.
"В целом это, конечно же, лучше, чем заявление о том, что какие-либо контакты с российской стороной исключаются, с главой российского государства. Конечно, разговор в той или иной тональности о диалоге гораздо лучше, чем разговор о намерении воевать до последнего украинца", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают заявление Владимира Зеленского о возможном диалоге с Россией.