https://ria.ru/20240722/kreml-1961193303.html

В Кремле прокомментировали заявления Харрис о России

В Кремле прокомментировали заявления Харрис о России - РИА Новости, 22.07.2024

В Кремле прокомментировали заявления Харрис о России

Заявления вице-президента США Камалы Харрис ранее изобиловали недружественной риторикой, но других ее действий в сфере отношений с РФ Кремль не фиксировал,... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T12:53

2024-07-22T12:53

2024-07-22T12:53

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Заявления вице-президента США Камалы Харрис ранее изобиловали недружественной риторикой, но других ее действий в сфере отношений с РФ Кремль не фиксировал, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Были некоторые заявления, которые изобиловали риторикой достаточно недружественной по отношению к нашей стране. Других каких-то ее действий в отношении двусторонних отношений или со знаком плюс или минус мы не фиксировали до сих пор", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают кандидатуру Камалы Харрис на пост президента США в контексте российско-американских отношений.Президент США Джо Байден накануне объявил, что не будет бороться за переизбрание на второй срок от Демократической партии. Глава государства заявил, что поддерживает вице-президента Камалу Харрис в качестве кандидата от партии, и призвал демократов "объединиться и победить Трампа".

https://ria.ru/20240722/peskov-1961191018.html

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сша, россия, камала харрис, дмитрий песков, джо байден, в мире, политика