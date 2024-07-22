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В Кремле прокомментировали заявления Харрис о России
В Кремле прокомментировали заявления Харрис о России - РИА Новости, 22.07.2024
В Кремле прокомментировали заявления Харрис о России
Заявления вице-президента США Камалы Харрис ранее изобиловали недружественной риторикой, но других ее действий в сфере отношений с РФ Кремль не фиксировал,... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T12:53
2024-07-22T12:53
2024-07-22T12:53
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Заявления вице-президента США Камалы Харрис ранее изобиловали недружественной риторикой, но других ее действий в сфере отношений с РФ Кремль не фиксировал, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Были некоторые заявления, которые изобиловали риторикой достаточно недружественной по отношению к нашей стране. Других каких-то ее действий в отношении двусторонних отношений или со знаком плюс или минус мы не фиксировали до сих пор", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают кандидатуру Камалы Харрис на пост президента США в контексте российско-американских отношений.Президент США Джо Байден накануне объявил, что не будет бороться за переизбрание на второй срок от Демократической партии. Глава государства заявил, что поддерживает вице-президента Камалу Харрис в качестве кандидата от партии, и призвал демократов "объединиться и победить Трампа".
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сша, россия, камала харрис, дмитрий песков, джо байден, в мире, политика
США, Россия, Камала Харрис, Дмитрий Песков, Джо Байден, В мире, Политика
В Кремле прокомментировали заявления Харрис о России
Песков: заявления Харрис о России изобиловали недружественной риторикой