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В Кремле прокомментировали заявления Харрис о России - РИА Новости, 22.07.2024
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12:53 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/kreml-1961193303.html
В Кремле прокомментировали заявления Харрис о России
В Кремле прокомментировали заявления Харрис о России - РИА Новости, 22.07.2024
В Кремле прокомментировали заявления Харрис о России
Заявления вице-президента США Камалы Харрис ранее изобиловали недружественной риторикой, но других ее действий в сфере отношений с РФ Кремль не фиксировал,... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T12:53
2024-07-22T12:53
сша
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камала харрис
дмитрий песков
джо байден
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политика
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Заявления вице-президента США Камалы Харрис ранее изобиловали недружественной риторикой, но других ее действий в сфере отношений с РФ Кремль не фиксировал, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. &quot;Были некоторые заявления, которые изобиловали риторикой достаточно недружественной по отношению к нашей стране. Других каких-то ее действий в отношении двусторонних отношений или со знаком плюс или минус мы не фиксировали до сих пор&quot;, - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают кандидатуру Камалы Харрис на пост президента США в контексте российско-американских отношений.Президент США Джо Байден накануне объявил, что не будет бороться за переизбрание на второй срок от Демократической партии. Глава государства заявил, что поддерживает вице-президента Камалу Харрис в качестве кандидата от партии, и призвал демократов "объединиться и победить Трампа".
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сша, россия, камала харрис, дмитрий песков, джо байден, в мире, политика
США, Россия, Камала Харрис, Дмитрий Песков, Джо Байден, В мире, Политика
В Кремле прокомментировали заявления Харрис о России

Песков: заявления Харрис о России изобиловали недружественной риторикой

© AP Photo / Matt RourkeВице-президент США Камала Харрис
Вице-президент США Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© AP Photo / Matt Rourke
Вице-президент США Камала Харрис. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Заявления вице-президента США Камалы Харрис ранее изобиловали недружественной риторикой, но других ее действий в сфере отношений с РФ Кремль не фиксировал, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«

"Были некоторые заявления, которые изобиловали риторикой достаточно недружественной по отношению к нашей стране. Других каких-то ее действий в отношении двусторонних отношений или со знаком плюс или минус мы не фиксировали до сих пор", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают кандидатуру Камалы Харрис на пост президента США в контексте российско-американских отношений.

Президент США Джо Байден накануне объявил, что не будет бороться за переизбрание на второй срок от Демократической партии. Глава государства заявил, что поддерживает вице-президента Камалу Харрис в качестве кандидата от партии, и призвал демократов "объединиться и победить Трампа".
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
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СШАРоссияКамала ХаррисДмитрий ПесковДжо БайденВ миреПолитика
 
 
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