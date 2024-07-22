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В Кремле не были удивлены решением Байдена, заявил Песков - РИА Новости, 22.07.2024
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12:47 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/kreml-1961191151.html
В Кремле не были удивлены решением Байдена, заявил Песков
В Кремле не были удивлены решением Байдена, заявил Песков - РИА Новости, 22.07.2024
В Кремле не были удивлены решением Байдена, заявил Песков
В Кремле не были удивлены решением Джо Байдена выйти из президентской гонки, а события в США научили ничему не удивляться, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T12:47
2024-07-22T12:47
сша
россия
джо байден
дмитрий песков
камала харрис
выборы президента сша — 2024
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. В Кремле не были удивлены решением Джо Байдена выйти из президентской гонки, а события в США научили ничему не удивляться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Честно говоря, последние годы происходящего в Соединенных Штатах научило нас не удивляться ничему. Поэтому сильно мы не были удивлены", - сказал он журналистам. Песков подчеркнул, что РФ очень внимательно отслеживает развитие событий в Соединенных Штатах так же, как и в других крупных странах. "Это все представляет для нас интерес и, конечно, мы внимательно следим за всем, что происходит в мире", - отметил он. Президент США Джо Байден накануне объявил, что не будет бороться за переизбрание на второй срок от Демократической партии. Глава государства заявил, что поддерживает вице-президента Камалу Харрис в качестве кандидата от партии, и призвал демократов "объединиться и победить Трампа".
https://ria.ru/20240721/amerika-1961095037.html
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сша, россия, джо байден, дмитрий песков, камала харрис, выборы президента сша — 2024, дмитрий песков (спецпредставитель президента)
США, Россия, Джо Байден, Дмитрий Песков, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента)
В Кремле не были удивлены решением Байдена, заявил Песков

Песков: в Кремле не были удивлены решением Байдена выйти из президентской гонки

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. В Кремле не были удивлены решением Джо Байдена выйти из президентской гонки, а события в США научили ничему не удивляться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Честно говоря, последние годы происходящего в Соединенных Штатах научило нас не удивляться ничему. Поэтому сильно мы не были удивлены", - сказал он журналистам.
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Песков подчеркнул, что РФ очень внимательно отслеживает развитие событий в Соединенных Штатах так же, как и в других крупных странах.
«
"Это все представляет для нас интерес и, конечно, мы внимательно следим за всем, что происходит в мире", - отметил он.
Президент США Джо Байден накануне объявил, что не будет бороться за переизбрание на второй срок от Демократической партии. Глава государства заявил, что поддерживает вице-президента Камалу Харрис в качестве кандидата от партии, и призвал демократов "объединиться и победить Трампа".
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