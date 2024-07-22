https://ria.ru/20240722/kreml-1961189909.html

Кремль не может оценивать кандидатуру Харрис, заявил Песков

Кремль не может оценивать кандидатуру Харрис, заявил Песков - РИА Новости, 22.07.2024

Кремль не может оценивать кандидатуру Харрис, заявил Песков

В настоящий момент Кремль не может оценивать кандидатуру вице-президента США Камалы Харрис на пост президента страны, сообщил журналистам пресс-секретарь главы... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T12:44

2024-07-22T12:44

2024-07-22T12:44

сша

россия

камала харрис

дмитрий песков

джо байден

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. В настоящий момент Кремль не может оценивать кандидатуру вице-президента США Камалы Харрис на пост президента страны, сообщил журналистам пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. "В настоящий момент мы не можем оценивать ... потенциальную кандидатуру госпожи Харрис с точки зрения наших двусторонних отношений, ибо до сих пор какого-то ее вклада в наши двусторонние отношения замечено не было", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают кандидатуру Харрис на пост президента США в контексте российско-американских отношений. Президент США Джо Байден накануне объявил, что не будет бороться за переизбрание на второй срок от Демократической партии. Глава государства заявил, что поддерживает вице-президента Камалу Харрис в качестве кандидата от партии, и призвал демократов "объединиться и победить Трампа".

https://ria.ru/20240722/kharris-1961174900.html

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сша, россия, камала харрис, дмитрий песков, джо байден, выборы президента сша — 2024