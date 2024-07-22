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Кремль не может оценивать кандидатуру Харрис, заявил Песков - РИА Новости, 22.07.2024
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12:44 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/kreml-1961189909.html
Кремль не может оценивать кандидатуру Харрис, заявил Песков
Кремль не может оценивать кандидатуру Харрис, заявил Песков - РИА Новости, 22.07.2024
Кремль не может оценивать кандидатуру Харрис, заявил Песков
В настоящий момент Кремль не может оценивать кандидатуру вице-президента США Камалы Харрис на пост президента страны, сообщил журналистам пресс-секретарь главы... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T12:44
2024-07-22T12:44
сша
россия
камала харрис
дмитрий песков
джо байден
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. В настоящий момент Кремль не может оценивать кандидатуру вице-президента США Камалы Харрис на пост президента страны, сообщил журналистам пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. "В настоящий момент мы не можем оценивать ... потенциальную кандидатуру госпожи Харрис с точки зрения наших двусторонних отношений, ибо до сих пор какого-то ее вклада в наши двусторонние отношения замечено не было", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают кандидатуру Харрис на пост президента США в контексте российско-американских отношений. Президент США Джо Байден накануне объявил, что не будет бороться за переизбрание на второй срок от Демократической партии. Глава государства заявил, что поддерживает вице-президента Камалу Харрис в качестве кандидата от партии, и призвал демократов "объединиться и победить Трампа".
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сша, россия, камала харрис, дмитрий песков, джо байден, выборы президента сша — 2024
США, Россия, Камала Харрис, Дмитрий Песков, Джо Байден, Выборы президента США — 2024
Кремль не может оценивать кандидатуру Харрис, заявил Песков

Песков: Кремль не может оценивать кандидатуру Харрис на пост президента США

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. В настоящий момент Кремль не может оценивать кандидатуру вице-президента США Камалы Харрис на пост президента страны, сообщил журналистам пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
«
"В настоящий момент мы не можем оценивать ... потенциальную кандидатуру госпожи Харрис с точки зрения наших двусторонних отношений, ибо до сих пор какого-то ее вклада в наши двусторонние отношения замечено не было", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают кандидатуру Харрис на пост президента США в контексте российско-американских отношений.
Президент США Джо Байден накануне объявил, что не будет бороться за переизбрание на второй срок от Демократической партии. Глава государства заявил, что поддерживает вице-президента Камалу Харрис в качестве кандидата от партии, и призвал демократов "объединиться и победить Трампа".
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СШАРоссияКамала ХаррисДмитрий ПесковДжо БайденВыборы президента США — 2024
 
 
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