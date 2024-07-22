https://ria.ru/20240722/kreml-1961189909.html
Кремль не может оценивать кандидатуру Харрис, заявил Песков
Кремль не может оценивать кандидатуру Харрис, заявил Песков - РИА Новости, 22.07.2024
Кремль не может оценивать кандидатуру Харрис, заявил Песков
В настоящий момент Кремль не может оценивать кандидатуру вице-президента США Камалы Харрис на пост президента страны, сообщил журналистам пресс-секретарь главы... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T12:44
2024-07-22T12:44
2024-07-22T12:44
сша
россия
камала харрис
дмитрий песков
джо байден
выборы президента сша — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959857665_0:100:3072:1828_1920x0_80_0_0_1b85b44f099e65a9b167cf2cd0ab082f.jpg
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. В настоящий момент Кремль не может оценивать кандидатуру вице-президента США Камалы Харрис на пост президента страны, сообщил журналистам пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. "В настоящий момент мы не можем оценивать ... потенциальную кандидатуру госпожи Харрис с точки зрения наших двусторонних отношений, ибо до сих пор какого-то ее вклада в наши двусторонние отношения замечено не было", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают кандидатуру Харрис на пост президента США в контексте российско-американских отношений. Президент США Джо Байден накануне объявил, что не будет бороться за переизбрание на второй срок от Демократической партии. Глава государства заявил, что поддерживает вице-президента Камалу Харрис в качестве кандидата от партии, и призвал демократов "объединиться и победить Трампа".
https://ria.ru/20240722/kharris-1961174900.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959857665_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_294b46b53b638970ea509f52a76432ee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, камала харрис, дмитрий песков, джо байден, выборы президента сша — 2024
США, Россия, Камала Харрис, Дмитрий Песков, Джо Байден, Выборы президента США — 2024
Кремль не может оценивать кандидатуру Харрис, заявил Песков
Песков: Кремль не может оценивать кандидатуру Харрис на пост президента США