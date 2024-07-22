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Кровоостанавливающие турникеты с фиксацией времени разработали в Костроме - РИА Новости, 22.07.2024
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Надежные люди
 
18:13 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/kostroma-1961297028.html
Кровоостанавливающие турникеты с фиксацией времени разработали в Костроме
Кровоостанавливающие турникеты с фиксацией времени разработали в Костроме - РИА Новости, 22.07.2024
Кровоостанавливающие турникеты с фиксацией времени разработали в Костроме
Кровоостанавливающие турникеты, позволяющие фиксировать время наложения жгута, что особенно ценно в боевых условиях, начали производить в Костроме, сообщает... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T18:13
2024-07-22T18:13
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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 июл – РИА Новости. Кровоостанавливающие турникеты, позволяющие фиксировать время наложения жгута, что особенно ценно в боевых условиях, начали производить в Костроме, сообщает Костромское региональное отделение Народного фронта. Сообщается, что костромские производители начали выпуск кровоостанавливающих жгутов-турникетов "ТТ" с храповым механизмом. Они многоразовые, могут накладываться на руку, ногу или живот. "Уникальность изделий в том, что боец или медик может выставлять время наложения, совместив цифры и метку на турникете. Это легко можно сделать одной рукой и без всяких пишущих принадлежностей, которые не всегда имеются в окопе или на линии огня", - говорится в сообщении. Директор фирмы-разработчика турникетов ООО "Цивилист" Анна Алексеева в опубликованном Народным фронтом видеоролике рассказала, что турникетов, позволяющих установить время наложения жгута, она и ее коллеги не встречали. По словам Алексеевой, изделием заинтересовались и военные, и гражданские медики. Активисты Народного фронта рассказали, что помогли одному из костромских волонтеров присоединиться к производству деталей для этих необходимых военнослужащим изделий. Отмечается, что у него дома есть принтер 3D и другие инструменты для печати пластиковых деталей. Первая сотня жгутов с его участием уже изготовлена. Часть изделий производители передадут для отправки бойцам в рамках акции "Все для Победы!".
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технологии, кострома, сво, медицинская помощь, общероссийский народный фронт
Надежные люди, Технологии, Кострома, СВО, Медицинская помощь, Общероссийский народный фронт

Кровоостанавливающие турникеты с фиксацией времени разработали в Костроме

© Народный Фронт | КостромаВ Костроме разработали кровоостанавливающие турникеты с фиксацией времени. Кадр видео
В Костроме разработали кровоостанавливающие турникеты с фиксацией времени. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© Народный Фронт | Кострома
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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 июл – РИА Новости. Кровоостанавливающие турникеты, позволяющие фиксировать время наложения жгута, что особенно ценно в боевых условиях, начали производить в Костроме, сообщает Костромское региональное отделение Народного фронта.
Сообщается, что костромские производители начали выпуск кровоостанавливающих жгутов-турникетов "ТТ" с храповым механизмом. Они многоразовые, могут накладываться на руку, ногу или живот.
«
"Уникальность изделий в том, что боец или медик может выставлять время наложения, совместив цифры и метку на турникете. Это легко можно сделать одной рукой и без всяких пишущих принадлежностей, которые не всегда имеются в окопе или на линии огня", - говорится в сообщении.
Директор фирмы-разработчика турникетов ООО "Цивилист" Анна Алексеева в опубликованном Народным фронтом видеоролике рассказала, что турникетов, позволяющих установить время наложения жгута, она и ее коллеги не встречали. По словам Алексеевой, изделием заинтересовались и военные, и гражданские медики.
Активисты Народного фронта рассказали, что помогли одному из костромских волонтеров присоединиться к производству деталей для этих необходимых военнослужащим изделий. Отмечается, что у него дома есть принтер 3D и другие инструменты для печати пластиковых деталей. Первая сотня жгутов с его участием уже изготовлена. Часть изделий производители передадут для отправки бойцам в рамках акции "Все для Победы!".
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