https://ria.ru/20240722/konvoy-1961307430.html

Израильские войска обстреляли конвой ООН в Газе

Израильские войска обстреляли конвой ООН в Газе - РИА Новости, 22.07.2024

Израильские войска обстреляли конвой ООН в Газе

Израильские войска подвергли обстрелу конвой ООН, направляющийся в Газу в воскресенье, пострадавших нет, заявил в соцсети X генеральный комиссар... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T18:45

2024-07-22T18:45

2024-07-22T18:45

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Израильские войска подвергли обстрелу конвой ООН, направляющийся в Газу в воскресенье, пострадавших нет, заявил в соцсети X генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филиппе Лаззарини. "Израильские войска открыли сильный огонь по конвою ООН, направлявшемуся в город Газа. Пострадавших нет, но наши команды вынуждены были пригнуться и укрыться", - написал Лаззарини. По словам комиссара, команды ехали в четко обозначенных бронированных автомобилях ООН и были одеты в жилеты. В один из автомобилей попало не менее пяти пуль, когда он стоял перед КПП, машина была сильно повреждена и ей пришлось покинуть колонну. Позже группы вновь собрались и, наконец, достигли города Газа. Отмечается, что, как и все другие подобные передвижения ООН, это перемещение было скоординировано и одобрено израильскими властями. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 38 тысяч, пострадали более 88,8 тысячи человек. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240713/oon-1959370451.html

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в мире, израиль, россия, москва, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году