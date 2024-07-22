Израильские войска обстреляли конвой ООН в Газе
Лаззарини: Израиль обстрелял конвой ООН, направлявшийся в Газу, пострадавших нет
© AP Photo / Jehad AlshrafiПоследствия израильского удара в Рафахе
© AP Photo / Jehad Alshrafi
Последствия израильского удара в Рафахе. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Израильские войска подвергли обстрелу конвой ООН, направляющийся в Газу в воскресенье, пострадавших нет, заявил в соцсети X генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филиппе Лаззарини.
"Израильские войска открыли сильный огонь по конвою ООН, направлявшемуся в город Газа. Пострадавших нет, но наши команды вынуждены были пригнуться и укрыться", - написал Лаззарини.
По словам комиссара, команды ехали в четко обозначенных бронированных автомобилях ООН и были одеты в жилеты. В один из автомобилей попало не менее пяти пуль, когда он стоял перед КПП, машина была сильно повреждена и ей пришлось покинуть колонну. Позже группы вновь собрались и, наконец, достигли города Газа. Отмечается, что, как и все другие подобные передвижения ООН, это перемещение было скоординировано и одобрено израильскими властями.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 38 тысяч, пострадали более 88,8 тысячи человек.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.