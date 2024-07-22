https://ria.ru/20240722/kontsert-1961106931.html
В Дамаске прошел концерт в честь 80-летия отношений России и Сирии
В Дамаске прошел концерт в честь 80-летия отношений России и Сирии - РИА Новости, 22.07.2024
В Дамаске прошел концерт в честь 80-летия отношений России и Сирии
Музыкальный концерт в честь 80-летия дипломатических отношений между Россией и Сирией состоялся в воскресенье в Дамасской опере, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T01:05
2024-07-22T01:05
2024-07-22T01:05
культура
в мире
сирия
россия
дамаск (город)
фейсал микдад
александр ефимов (посол россии в сирии)
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/01/1565938464_0:16:3267:1854_1920x0_80_0_0_afdd11816a2fe5201829436c3355222f.jpg
ДАМАСК, 22 июл - РИА Новости. Музыкальный концерт в честь 80-летия дипломатических отношений между Россией и Сирией состоялся в воскресенье в Дамасской опере, передает корреспондент РИА Новости. Мероприятие началось с минуты молчания в память о сирийских и российских военных, погибших в борьбе с терроризмом, затем был показан короткометражный фильм об истории российско-сирийских отношений. Концерт посетили ряд высокопоставленных лиц, включая главу МИД Сирии Фейсала Микдада. "Сирия гордится этим путем, полным совместных побед между Сирией и Россией во всех сферах", - сказал Микдад, подчеркнув, что коллективный Запад использует одни и те же инструменты против Сирии и России. Российский посол в Дамаске Александр Ефимов заявил, что отношения между Россией и Сирией "преодолели все трудности". Он подчеркнул, что Москва в любое время готова оказать поддержку Дамаску. В ходе концерта Сирийский национальный симфонический оркестр вместе с российскими музыкантами исполнил произведения русской и сирийской классической музыки. Дипломатические отношения между СССР и Сирией были установлены 21 июля 1944 года. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил в воскресенье президента Сирии Башара Асада в связи с 80-летием установления дипломатических отношений между странами и подчеркнул, что Россия будет неизменно поддерживать Сирию в стремлении к отстаиванию суверенитета, единства и обеспечению безопасности.
https://ria.ru/20240708/sirija-1958356066.html
https://ria.ru/20240721/siriya-1961059180.html
сирия
россия
дамаск (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/01/1565938464_287:0:3018:2048_1920x0_80_0_0_35d3835b3ddbbe4d21f0fb8286b59735.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, россия, дамаск (город), фейсал микдад, александр ефимов (посол россии в сирии), владимир путин
Культура, В мире, Сирия, Россия, Дамаск (город), Фейсал Микдад, Александр Ефимов (посол России в Сирии), Владимир Путин
В Дамаске прошел концерт в честь 80-летия отношений России и Сирии
В Дамасской опере состоялся концерт в честь 80-летия дипотношений России и Сирии