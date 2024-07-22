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В Дамаске прошел концерт в честь 80-летия отношений России и Сирии - РИА Новости, 22.07.2024
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Культура
 
01:05 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/kontsert-1961106931.html
В Дамаске прошел концерт в честь 80-летия отношений России и Сирии
В Дамаске прошел концерт в честь 80-летия отношений России и Сирии - РИА Новости, 22.07.2024
В Дамаске прошел концерт в честь 80-летия отношений России и Сирии
Музыкальный концерт в честь 80-летия дипломатических отношений между Россией и Сирией состоялся в воскресенье в Дамасской опере, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T01:05
2024-07-22T01:05
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ДАМАСК, 22 июл - РИА Новости. Музыкальный концерт в честь 80-летия дипломатических отношений между Россией и Сирией состоялся в воскресенье в Дамасской опере, передает корреспондент РИА Новости. Мероприятие началось с минуты молчания в память о сирийских и российских военных, погибших в борьбе с терроризмом, затем был показан короткометражный фильм об истории российско-сирийских отношений. Концерт посетили ряд высокопоставленных лиц, включая главу МИД Сирии Фейсала Микдада. "Сирия гордится этим путем, полным совместных побед между Сирией и Россией во всех сферах", - сказал Микдад, подчеркнув, что коллективный Запад использует одни и те же инструменты против Сирии и России. Российский посол в Дамаске Александр Ефимов заявил, что отношения между Россией и Сирией "преодолели все трудности". Он подчеркнул, что Москва в любое время готова оказать поддержку Дамаску. В ходе концерта Сирийский национальный симфонический оркестр вместе с российскими музыкантами исполнил произведения русской и сирийской классической музыки. Дипломатические отношения между СССР и Сирией были установлены 21 июля 1944 года. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил в воскресенье президента Сирии Башара Асада в связи с 80-летием установления дипломатических отношений между странами и подчеркнул, что Россия будет неизменно поддерживать Сирию в стремлении к отстаиванию суверенитета, единства и обеспечению безопасности.
https://ria.ru/20240708/sirija-1958356066.html
https://ria.ru/20240721/siriya-1961059180.html
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в мире, сирия, россия, дамаск (город), фейсал микдад, александр ефимов (посол россии в сирии), владимир путин
Культура, В мире, Сирия, Россия, Дамаск (город), Фейсал Микдад, Александр Ефимов (посол России в Сирии), Владимир Путин
В Дамаске прошел концерт в честь 80-летия отношений России и Сирии

В Дамасской опере состоялся концерт в честь 80-летия дипотношений России и Сирии

© Фото : SANAДамаск, Сирия
Дамаск, Сирия - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© Фото : SANA
Дамаск, Сирия. Архивное фото
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ДАМАСК, 22 июл - РИА Новости. Музыкальный концерт в честь 80-летия дипломатических отношений между Россией и Сирией состоялся в воскресенье в Дамасской опере, передает корреспондент РИА Новости.
Мероприятие началось с минуты молчания в память о сирийских и российских военных, погибших в борьбе с терроризмом, затем был показан короткометражный фильм об истории российско-сирийских отношений.
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Концерт посетили ряд высокопоставленных лиц, включая главу МИД Сирии Фейсала Микдада.
"Сирия гордится этим путем, полным совместных побед между Сирией и Россией во всех сферах", - сказал Микдад, подчеркнув, что коллективный Запад использует одни и те же инструменты против Сирии и России.
Российский посол в Дамаске Александр Ефимов заявил, что отношения между Россией и Сирией "преодолели все трудности". Он подчеркнул, что Москва в любое время готова оказать поддержку Дамаску.
В ходе концерта Сирийский национальный симфонический оркестр вместе с российскими музыкантами исполнил произведения русской и сирийской классической музыки.
Дипломатические отношения между СССР и Сирией были установлены 21 июля 1944 года. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил в воскресенье президента Сирии Башара Асада в связи с 80-летием установления дипломатических отношений между странами и подчеркнул, что Россия будет неизменно поддерживать Сирию в стремлении к отстаиванию суверенитета, единства и обеспечению безопасности.
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