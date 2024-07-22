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Запад готовится к прямому вооруженному конфликту с Россией, заявил Вучич - РИА Новости, 22.07.2024
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01:24 22.07.2024 (обновлено: 11:16 22.07.2024)
https://ria.ru/20240722/konflikt-1961108489.html
Запад готовится к прямому вооруженному конфликту с Россией, заявил Вучич
Запад готовится к прямому вооруженному конфликту с Россией, заявил Вучич - РИА Новости, 22.07.2024
Запад готовится к прямому вооруженному конфликту с Россией, заявил Вучич
Запад готовится к прямому вооруженному конфликту с Россией, заявил президент Сербии Александр Вучич в эфире TV Pink. РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T01:24
2024-07-22T11:16
россия
сербия
восток
александр вучич
в мире
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БЕЛГРАД, 22 июл — РИА Новости. Запад готовится к прямому вооруженному конфликту с Россией, заявил президент Сербии Александр Вучич в эфире TV Pink. "Ожидать, что они победят Россию, невозможно таким образом, как некоторые себе представляют. Это возможно, только если с Путиным что-то произойдет. &lt;...&gt; Путин хочет, чтобы его политическим наследием были результаты Иоанна (не уточнил, какого. — Прим. ред.), Петра Великого и Екатерины Великой, он размышляет геополитически и как человек — объединяющий фактор, который все их черты смог объединить в себе. Если он проиграет, ничего не останется от этого наследия", — сказал он. Вучич напомнил, что ранее некоторые скандинавские и другие страны Запада предлагали разделить российские территорию и ресурсы. "Вы должны будете их победить, притом что они готовы защищать Россию... Мой вопрос — готов ли кто-то на Западе на это? Сразу вам отвечу — никто. Они хотели бы воевать дистанционно, через кого-то другого, вкладывать деньги и так далее. Но в данный момент не готовы. Будут ли? Думаю, что люди на Востоке, в России и Сербии обманываются, когда думают, что не будут. Это они в данный момент не готовы, но думаю, что будут готовы и что готовятся к конфликту с Россией намного быстрее, чем многие хотят видеть. &lt;…&gt; Они готовятся к военному конфликту", — подчеркнул сербский лидер.Москва неоднократно подчеркивала, что страна остается открытой к диалогу на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса милитаризации Европы. Президент России Владимир Путин не раз отмечал, что страна не хочет прямого военного столкновения с НАТО.
https://ria.ru/20240719/evropa-1960568642.html
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россия, сербия, восток, александр вучич, в мире
Россия, Сербия, Восток, Александр Вучич, В мире
Запад готовится к прямому вооруженному конфликту с Россией, заявил Вучич

Вучич: Запад готовится к военному конфликту с Россией быстрее, чем многие думают

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 22 июл — РИА Новости. Запад готовится к прямому вооруженному конфликту с Россией, заявил президент Сербии Александр Вучич в эфире TV Pink.
"Ожидать, что они победят Россию, невозможно таким образом, как некоторые себе представляют. Это возможно, только если с Путиным что-то произойдет. <...> Путин хочет, чтобы его политическим наследием были результаты Иоанна (не уточнил, какого. — Прим. ред.), Петра Великого и Екатерины Великой, он размышляет геополитически и как человек — объединяющий фактор, который все их черты смог объединить в себе. Если он проиграет, ничего не останется от этого наследия", — сказал он.
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Вучич напомнил, что ранее некоторые скандинавские и другие страны Запада предлагали разделить российские территорию и ресурсы.
"Вы должны будете их победить, притом что они готовы защищать Россию... Мой вопрос — готов ли кто-то на Западе на это? Сразу вам отвечу — никто. Они хотели бы воевать дистанционно, через кого-то другого, вкладывать деньги и так далее. Но в данный момент не готовы. Будут ли? Думаю, что люди на Востоке, в России и Сербии обманываются, когда думают, что не будут. Это они в данный момент не готовы, но думаю, что будут готовы и что готовятся к конфликту с Россией намного быстрее, чем многие хотят видеть. <…> Они готовятся к военному конфликту", — подчеркнул сербский лидер.
Москва неоднократно подчеркивала, что страна остается открытой к диалогу на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса милитаризации Европы. Президент России Владимир Путин не раз отмечал, что страна не хочет прямого военного столкновения с НАТО.
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