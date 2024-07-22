Запад готовится к прямому вооруженному конфликту с Россией, заявил Вучич
Вучич: Запад готовится к военному конфликту с Россией быстрее, чем многие думают
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 22 июл — РИА Новости. Запад готовится к прямому вооруженному конфликту с Россией, заявил президент Сербии Александр Вучич в эфире TV Pink.
"Ожидать, что они победят Россию, невозможно таким образом, как некоторые себе представляют. Это возможно, только если с Путиным что-то произойдет. <...> Путин хочет, чтобы его политическим наследием были результаты Иоанна (не уточнил, какого. — Прим. ред.), Петра Великого и Екатерины Великой, он размышляет геополитически и как человек — объединяющий фактор, который все их черты смог объединить в себе. Если он проиграет, ничего не останется от этого наследия", — сказал он.
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Вучич напомнил, что ранее некоторые скандинавские и другие страны Запада предлагали разделить российские территорию и ресурсы.
"Вы должны будете их победить, притом что они готовы защищать Россию... Мой вопрос — готов ли кто-то на Западе на это? Сразу вам отвечу — никто. Они хотели бы воевать дистанционно, через кого-то другого, вкладывать деньги и так далее. Но в данный момент не готовы. Будут ли? Думаю, что люди на Востоке, в России и Сербии обманываются, когда думают, что не будут. Это они в данный момент не готовы, но думаю, что будут готовы и что готовятся к конфликту с Россией намного быстрее, чем многие хотят видеть. <…> Они готовятся к военному конфликту", — подчеркнул сербский лидер.
Москва неоднократно подчеркивала, что страна остается открытой к диалогу на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса милитаризации Европы. Президент России Владимир Путин не раз отмечал, что страна не хочет прямого военного столкновения с НАТО.
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