https://ria.ru/20240722/koloniya-1961201862.html

ФСИН опровергла сообщения о бунте заключенных в пермской колонии

ФСИН опровергла сообщения о бунте заключенных в пермской колонии - РИА Новости, 22.07.2024

ФСИН опровергла сообщения о бунте заключенных в пермской колонии

Пермское управление ФСИН проводит проверку после порчи несколькими осужденными видеокамеры и светильников в чусовской колонии №10 в Пермском крае, инцидент... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T13:22

2024-07-22T13:22

2024-07-22T13:23

происшествия

пермский край

россия

чусовской район

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

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ПЕРМЬ, 22 июл - РИА Новости. Пермское управление ФСИН проводит проверку после порчи несколькими осужденными видеокамеры и светильников в чусовской колонии №10 в Пермском крае, инцидент произошел в знак их несогласия с законными требованиями сотрудников ИК, сила к заключенным не применялась, появившаяся информация о бунте не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального ведомства. Ранее в соцсетях и нескольких СМИ появилась информация, что в пермской колонии №10 в Чусовском районе произошел бунт заключенных. "Опубликованная в СМИ информация о якобы бунте в ИК-10 ГУФСИН России по Пермскому краю не соответствует действительности. Несколько осужденных злостных нарушителей установленного порядка отбывания наказания, содержащиеся в строгих условиях, в знак несогласия с законными требованиями сотрудников учреждения допустили порчу имущества и вывели из строя одну видеокамеру и 2 светильника", - сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Пермскому краю. Собеседник агентства уточнил, что осужденные пытались оказать давление на руководство учреждения для послабления режима содержания. "Сотрудники исправительной колонии провели с указанными гражданами разъяснительную беседу, проинформировав об ответственности за невыполнение законных требований сотрудников, а также за порчу имущества. В результате осужденные прекратили противоправные действия. Физическая сила и спецсредства к осужденным не применялись", - уточнили во ФСИН. В ведомстве добавили, что сейчас проводится проверка, учреждение работает в штатном режиме. В краевой прокуратуре РИА Новости рассказали, что по данной теме надзорное ведомство не проводит проверочных мероприятий. Мужская исправительная колония строгого режима №10 находится в Чусовском округе, согласно открытым источникам, учреждение рассчитано на 2292 места.

https://ria.ru/20240307/pogrom-1931628898.html

https://ria.ru/20240423/koloniya-1941781570.html

https://ria.ru/20240704/zakhvat-1957400091.html

пермский край

россия

чусовской район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, пермский край, россия, чусовской район, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)