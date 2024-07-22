https://ria.ru/20240722/koloniya-1961201862.html
ФСИН опровергла сообщения о бунте заключенных в пермской колонии
ФСИН опровергла сообщения о бунте заключенных в пермской колонии - РИА Новости, 22.07.2024
ФСИН опровергла сообщения о бунте заключенных в пермской колонии
Пермское управление ФСИН проводит проверку после порчи несколькими осужденными видеокамеры и светильников в чусовской колонии №10 в Пермском крае, инцидент... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T13:22
2024-07-22T13:22
2024-07-22T13:23
происшествия
пермский край
россия
чусовской район
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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ПЕРМЬ, 22 июл - РИА Новости. Пермское управление ФСИН проводит проверку после порчи несколькими осужденными видеокамеры и светильников в чусовской колонии №10 в Пермском крае, инцидент произошел в знак их несогласия с законными требованиями сотрудников ИК, сила к заключенным не применялась, появившаяся информация о бунте не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального ведомства. Ранее в соцсетях и нескольких СМИ появилась информация, что в пермской колонии №10 в Чусовском районе произошел бунт заключенных. "Опубликованная в СМИ информация о якобы бунте в ИК-10 ГУФСИН России по Пермскому краю не соответствует действительности. Несколько осужденных злостных нарушителей установленного порядка отбывания наказания, содержащиеся в строгих условиях, в знак несогласия с законными требованиями сотрудников учреждения допустили порчу имущества и вывели из строя одну видеокамеру и 2 светильника", - сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Пермскому краю. Собеседник агентства уточнил, что осужденные пытались оказать давление на руководство учреждения для послабления режима содержания. "Сотрудники исправительной колонии провели с указанными гражданами разъяснительную беседу, проинформировав об ответственности за невыполнение законных требований сотрудников, а также за порчу имущества. В результате осужденные прекратили противоправные действия. Физическая сила и спецсредства к осужденным не применялись", - уточнили во ФСИН. В ведомстве добавили, что сейчас проводится проверка, учреждение работает в штатном режиме. В краевой прокуратуре РИА Новости рассказали, что по данной теме надзорное ведомство не проводит проверочных мероприятий. Мужская исправительная колония строгого режима №10 находится в Чусовском округе, согласно открытым источникам, учреждение рассчитано на 2292 места.
https://ria.ru/20240307/pogrom-1931628898.html
https://ria.ru/20240423/koloniya-1941781570.html
https://ria.ru/20240704/zakhvat-1957400091.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пермский край, россия, чусовской район, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Происшествия, Пермский край, Россия, Чусовской район, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
ФСИН опровергла сообщения о бунте заключенных в пермской колонии
ФСИН проверяет информацию о бунте заключенных в пермской колонии номер десять
ПЕРМЬ, 22 июл - РИА Новости. Пермское управление ФСИН проводит проверку после порчи несколькими осужденными видеокамеры и светильников в чусовской колонии №10 в Пермском крае, инцидент произошел в знак их несогласия с законными требованиями сотрудников ИК, сила к заключенным не применялась, появившаяся информация о бунте не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального ведомства.
Ранее в соцсетях и нескольких СМИ появилась информация, что в пермской колонии №10 в Чусовском районе
произошел бунт заключенных.
"Опубликованная в СМИ информация о якобы бунте в ИК-10 ГУФСИН России
по Пермскому краю не соответствует действительности. Несколько осужденных злостных нарушителей установленного порядка отбывания наказания, содержащиеся в строгих условиях, в знак несогласия с законными требованиями сотрудников учреждения допустили порчу имущества и вывели из строя одну видеокамеру и 2 светильника", - сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Пермскому краю.
Собеседник агентства уточнил, что осужденные пытались оказать давление на руководство учреждения для послабления режима содержания.
"Сотрудники исправительной колонии провели с указанными гражданами разъяснительную беседу, проинформировав об ответственности за невыполнение законных требований сотрудников, а также за порчу имущества. В результате осужденные прекратили противоправные действия. Физическая сила и спецсредства к осужденным не применялись", - уточнили во ФСИН.
В ведомстве добавили, что сейчас проводится проверка, учреждение работает в штатном режиме.
В краевой прокуратуре РИА Новости рассказали, что по данной теме надзорное ведомство не проводит проверочных мероприятий.
Мужская исправительная колония строгого режима №10 находится в Чусовском округе, согласно открытым источникам, учреждение рассчитано на 2292 места.