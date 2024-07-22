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В КНДР отметили успехи России в строительстве сильного государства - РИА Новости, 22.07.2024
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16:35 22.07.2024 (обновлено: 18:28 22.07.2024)
https://ria.ru/20240722/kndr-1961267159.html
В КНДР отметили успехи России в строительстве сильного государства
В КНДР отметили успехи России в строительстве сильного государства - РИА Новости, 22.07.2024
В КНДР отметили успехи России в строительстве сильного государства
В КНДР отмечают успехи российского народа в строительстве сильного государства и будут поддерживать его справедливую борьбу за самостоятельность и защиту... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T16:35
2024-07-22T18:28
россия
пхеньян
политика
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ПХЕНЬЯН, 22 июл - РИА Новости. В КНДР отмечают успехи российского народа в строительстве сильного государства и будут поддерживать его справедливую борьбу за самостоятельность и защиту интересов безопасности государства и народа, заявил на встрече с генпрокурором России в Пхеньяне заместитель председателя президиума верховного народного собрания КНДР Кан Юн Сок. "Сегодня российская армия и ее народ, тесно сплотившись вокруг товарища президента Путина, достигают замечательных успехов в борьбе за защиту достоинства и интересов страны и за строительство сильного государства", - отметил он. Отдельно он высоко оценил и работу российских прокуроров, которые "благополучно выполняют важную миссию, возложенную государством и народом, в сохранении политической безопасности и правопорядка в обществе именно в такое время, когда активно развертывается борьба российского народа за строительство сильного государства". "Мы и впредь будем неизменно поддерживать справедливую борьбу российского народа за самостоятельность, территориальную целостность, за защиту интересов безопасности государства и народа при становлении нового миропорядка", - отметил Кан Юн Сок. Он подчеркнул, что отношения между странами вступили в новую фазу развития. "Ваш визит в нашу страну имеет особо важное значение так как вы прибыли именно в такое время, когда активно развертывается борьба за претворение в жизнь договоренностей, достигнутых в ходе исторического саммита [лидеров РФ и КНДР] и беспрецедентно расширяется программа сотрудничество между двумя нашими странами", - подчеркнул Кан Юн Сок.
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россия, пхеньян, политика
Россия, Пхеньян, Политика
В КНДР отметили успехи России в строительстве сильного государства

Представитель КНДР отметил успехи россиян в строительстве сильного государства

© РИА Новости / Генпрокуратура РФ | Перейти в медиабанкГенеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов и заместитель председателя Президиума Верховного Народного Собрания КНДР Кан Юн Сок на встрече в Пхеньяне
Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов и заместитель председателя Президиума Верховного Народного Собрания КНДР Кан Юн Сок на встрече в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости / Генпрокуратура РФ
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Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов и заместитель председателя Президиума Верховного Народного Собрания КНДР Кан Юн Сок на встрече в Пхеньяне
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ПХЕНЬЯН, 22 июл - РИА Новости. В КНДР отмечают успехи российского народа в строительстве сильного государства и будут поддерживать его справедливую борьбу за самостоятельность и защиту интересов безопасности государства и народа, заявил на встрече с генпрокурором России в Пхеньяне заместитель председателя президиума верховного народного собрания КНДР Кан Юн Сок.
«
"Сегодня российская армия и ее народ, тесно сплотившись вокруг товарища президента Путина, достигают замечательных успехов в борьбе за защиту достоинства и интересов страны и за строительство сильного государства", - отметил он.
Отдельно он высоко оценил и работу российских прокуроров, которые "благополучно выполняют важную миссию, возложенную государством и народом, в сохранении политической безопасности и правопорядка в обществе именно в такое время, когда активно развертывается борьба российского народа за строительство сильного государства".
"Мы и впредь будем неизменно поддерживать справедливую борьбу российского народа за самостоятельность, территориальную целостность, за защиту интересов безопасности государства и народа при становлении нового миропорядка", - отметил Кан Юн Сок.
Он подчеркнул, что отношения между странами вступили в новую фазу развития. "Ваш визит в нашу страну имеет особо важное значение так как вы прибыли именно в такое время, когда активно развертывается борьба за претворение в жизнь договоренностей, достигнутых в ходе исторического саммита [лидеров РФ и КНДР] и беспрецедентно расширяется программа сотрудничество между двумя нашими странами", - подчеркнул Кан Юн Сок.
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