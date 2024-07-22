https://ria.ru/20240722/kndr-1961267159.html
В КНДР отметили успехи России в строительстве сильного государства
В КНДР отметили успехи России в строительстве сильного государства - РИА Новости, 22.07.2024
В КНДР отметили успехи России в строительстве сильного государства
В КНДР отмечают успехи российского народа в строительстве сильного государства и будут поддерживать его справедливую борьбу за самостоятельность и защиту... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T16:35
2024-07-22T16:35
2024-07-22T18:28
россия
пхеньян
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/16/1961303062_0:0:1255:706_1920x0_80_0_0_108706d3b52326b2b6d07555a614fd6b.jpg
ПХЕНЬЯН, 22 июл - РИА Новости. В КНДР отмечают успехи российского народа в строительстве сильного государства и будут поддерживать его справедливую борьбу за самостоятельность и защиту интересов безопасности государства и народа, заявил на встрече с генпрокурором России в Пхеньяне заместитель председателя президиума верховного народного собрания КНДР Кан Юн Сок. "Сегодня российская армия и ее народ, тесно сплотившись вокруг товарища президента Путина, достигают замечательных успехов в борьбе за защиту достоинства и интересов страны и за строительство сильного государства", - отметил он. Отдельно он высоко оценил и работу российских прокуроров, которые "благополучно выполняют важную миссию, возложенную государством и народом, в сохранении политической безопасности и правопорядка в обществе именно в такое время, когда активно развертывается борьба российского народа за строительство сильного государства". "Мы и впредь будем неизменно поддерживать справедливую борьбу российского народа за самостоятельность, территориальную целостность, за защиту интересов безопасности государства и народа при становлении нового миропорядка", - отметил Кан Юн Сок. Он подчеркнул, что отношения между странами вступили в новую фазу развития. "Ваш визит в нашу страну имеет особо важное значение так как вы прибыли именно в такое время, когда активно развертывается борьба за претворение в жизнь договоренностей, достигнутых в ходе исторического саммита [лидеров РФ и КНДР] и беспрецедентно расширяется программа сотрудничество между двумя нашими странами", - подчеркнул Кан Юн Сок.
https://ria.ru/20240719/pevitsa-1960855596.html
россия
пхеньян
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/16/1961303062_98:0:1213:836_1920x0_80_0_0_760831c9690c11e49fd15bad77bc9dd1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, пхеньян, политика
Россия, Пхеньян, Политика
В КНДР отметили успехи России в строительстве сильного государства
Представитель КНДР отметил успехи россиян в строительстве сильного государства
ПХЕНЬЯН, 22 июл - РИА Новости. В КНДР отмечают успехи российского народа в строительстве сильного государства и будут поддерживать его справедливую борьбу за самостоятельность и защиту интересов безопасности государства и народа, заявил на встрече с генпрокурором России в Пхеньяне заместитель председателя президиума верховного народного собрания КНДР Кан Юн Сок.
«
"Сегодня российская армия и ее народ, тесно сплотившись вокруг товарища президента Путина, достигают замечательных успехов в борьбе за защиту достоинства и интересов страны и за строительство сильного государства", - отметил он.
Отдельно он высоко оценил и работу российских прокуроров, которые "благополучно выполняют важную миссию, возложенную государством и народом, в сохранении политической безопасности и правопорядка в обществе именно в такое время, когда активно развертывается борьба российского народа за строительство сильного государства".
"Мы и впредь будем неизменно поддерживать справедливую борьбу российского народа за самостоятельность, территориальную целостность, за защиту интересов безопасности государства и народа при становлении нового миропорядка", - отметил Кан Юн Сок.
Он подчеркнул, что отношения между странами вступили в новую фазу развития. "Ваш визит в нашу страну имеет особо важное значение так как вы прибыли именно в такое время, когда активно развертывается борьба за претворение в жизнь договоренностей, достигнутых в ходе исторического саммита [лидеров РФ и КНДР] и беспрецедентно расширяется программа сотрудничество между двумя нашими странами", - подчеркнул Кан Юн Сок.