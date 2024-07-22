https://ria.ru/20240722/kndr-1961267159.html

В КНДР отметили успехи России в строительстве сильного государства

В КНДР отметили успехи России в строительстве сильного государства - РИА Новости, 22.07.2024

В КНДР отметили успехи России в строительстве сильного государства

В КНДР отмечают успехи российского народа в строительстве сильного государства и будут поддерживать его справедливую борьбу за самостоятельность и защиту... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T16:35

2024-07-22T16:35

2024-07-22T18:28

россия

пхеньян

политика

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ПХЕНЬЯН, 22 июл - РИА Новости. В КНДР отмечают успехи российского народа в строительстве сильного государства и будут поддерживать его справедливую борьбу за самостоятельность и защиту интересов безопасности государства и народа, заявил на встрече с генпрокурором России в Пхеньяне заместитель председателя президиума верховного народного собрания КНДР Кан Юн Сок. "Сегодня российская армия и ее народ, тесно сплотившись вокруг товарища президента Путина, достигают замечательных успехов в борьбе за защиту достоинства и интересов страны и за строительство сильного государства", - отметил он. Отдельно он высоко оценил и работу российских прокуроров, которые "благополучно выполняют важную миссию, возложенную государством и народом, в сохранении политической безопасности и правопорядка в обществе именно в такое время, когда активно развертывается борьба российского народа за строительство сильного государства". "Мы и впредь будем неизменно поддерживать справедливую борьбу российского народа за самостоятельность, территориальную целостность, за защиту интересов безопасности государства и народа при становлении нового миропорядка", - отметил Кан Юн Сок. Он подчеркнул, что отношения между странами вступили в новую фазу развития. "Ваш визит в нашу страну имеет особо важное значение так как вы прибыли именно в такое время, когда активно развертывается борьба за претворение в жизнь договоренностей, достигнутых в ходе исторического саммита [лидеров РФ и КНДР] и беспрецедентно расширяется программа сотрудничество между двумя нашими странами", - подчеркнул Кан Юн Сок.

https://ria.ru/20240719/pevitsa-1960855596.html

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россия, пхеньян, политика