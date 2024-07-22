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Спрос на фонды денежного рынка вырос среди клиентов "ВТБ Мои Инвестиции" - РИА Новости, 22.07.2024
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15:40 22.07.2024
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Спрос на фонды денежного рынка вырос среди клиентов "ВТБ Мои Инвестиции"
Спрос на фонды денежного рынка вырос среди клиентов "ВТБ Мои Инвестиции" - РИА Новости, 22.07.2024
Спрос на фонды денежного рынка вырос среди клиентов "ВТБ Мои Инвестиции"
За первые шесть месяцев текущего года вырос спрос на фонды денежного рынка среди клиентов "ВТБ Мои Инвестиции", также они активно участвовали в IPO, сообщает... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T15:40
2024-07-22T15:40
станислав клещев
втб (банк)
инвестиции
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. За первые шесть месяцев текущего года вырос спрос на фонды денежного рынка среди клиентов "ВТБ Мои Инвестиции", также они активно участвовали в IPO, сообщает пресс-служба банка. По данным Индекса ВТБ, клиенты этого сервиса стали чаще вкладывать в инструменты коллективных инвестиций. В первую очередь в фонды денежного рынка. В конце июня 2024 года доля акций в инвестиционных портфелях клиентов сервиса выросла до 40,4% (+0,3 п.п.) по сравнению с декабрем 2023 года. Среди фаворитов – акции потребительского, финансового и IT-секторов. Несмотря на снижение интереса к облигациям (40,7% агрегированного портфеля, -2,0%), инвесторы продолжали покупать флоатеры. Инвестиции в них возросли на треть – до 4,3% от общего клиентского портфеля. "Мы фиксируем интерес инвесторов к IPO: уже каждый десятый наш клиент купил акции в рамках первичного размещения. В отличие от общего тренда рынка наши клиенты увеличили позиции в акциях, а в облигациях — сократили. При этом выросли вложения в фонды — здесь тенденция аналогична настроениям рынка", – отметил инвестиционный стратег брокера "ВТБ Мои Инвестиции" Станислав Клещев, его слова приводит пресс-служба.
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станислав клещев, втб (банк), инвестиции
Станислав Клещев, ВТБ (банк), Инвестиции

Спрос на фонды денежного рынка вырос среди клиентов "ВТБ Мои Инвестиции"

© iStock.com / NicoElNinoЖенщина анализирует графики фондового рынка
Женщина анализирует графики фондового рынка - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© iStock.com / NicoElNino
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. За первые шесть месяцев текущего года вырос спрос на фонды денежного рынка среди клиентов "ВТБ Мои Инвестиции", также они активно участвовали в IPO, сообщает пресс-служба банка.
По данным Индекса ВТБ, клиенты этого сервиса стали чаще вкладывать в инструменты коллективных инвестиций. В первую очередь в фонды денежного рынка.
В конце июня 2024 года доля акций в инвестиционных портфелях клиентов сервиса выросла до 40,4% (+0,3 п.п.) по сравнению с декабрем 2023 года. Среди фаворитов – акции потребительского, финансового и IT-секторов.
Несмотря на снижение интереса к облигациям (40,7% агрегированного портфеля, -2,0%), инвесторы продолжали покупать флоатеры. Инвестиции в них возросли на треть – до 4,3% от общего клиентского портфеля.
"Мы фиксируем интерес инвесторов к IPO: уже каждый десятый наш клиент купил акции в рамках первичного размещения. В отличие от общего тренда рынка наши клиенты увеличили позиции в акциях, а в облигациях — сократили. При этом выросли вложения в фонды — здесь тенденция аналогична настроениям рынка", – отметил инвестиционный стратег брокера "ВТБ Мои Инвестиции" Станислав Клещев, его слова приводит пресс-служба.
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