https://ria.ru/20240722/kitay-1961192328.html

Россия намерена дальше развивать отношения с Китаем, заявил Песков

Россия намерена дальше развивать отношения с Китаем, заявил Песков - РИА Новости, 22.07.2024

Россия намерена дальше развивать отношения с Китаем, заявил Песков

Россия намерена дальше идти по пути развития российско-китайских отношений во всех сферах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T12:50

2024-07-22T12:50

2024-07-22T12:53

россия

китай

дмитрий песков

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Россия намерена дальше идти по пути развития российско-китайских отношений во всех сферах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Для нас главное - наши отношения с Китаем, мы исходим из того общего фона наших двусторонних отношений, из общей атмосферы стратегического партнерства с Китайской Народной Республикой, исходим из той атмосферы, в основе которой лежит очень конструктивное и доброе отношение между главами наших двух государств и мы намерены дольше идти по пути развития наших российско-китайских отношений во всех сферах" - сказал Песков журналистам на вопрос о визите главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в Китай.

https://ria.ru/20240715/kitay-1959592894.html

россия

китай

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россия, китай, дмитрий песков