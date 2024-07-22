https://ria.ru/20240722/kitay-1961192328.html
Россия намерена дальше развивать отношения с Китаем, заявил Песков
Россия намерена дальше развивать отношения с Китаем, заявил Песков - РИА Новости, 22.07.2024
Россия намерена дальше развивать отношения с Китаем, заявил Песков
Россия намерена дальше идти по пути развития российско-китайских отношений во всех сферах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T12:50
2024-07-22T12:50
2024-07-22T12:53
россия
китай
дмитрий песков
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Россия намерена дальше идти по пути развития российско-китайских отношений во всех сферах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Для нас главное - наши отношения с Китаем, мы исходим из того общего фона наших двусторонних отношений, из общей атмосферы стратегического партнерства с Китайской Народной Республикой, исходим из той атмосферы, в основе которой лежит очень конструктивное и доброе отношение между главами наших двух государств и мы намерены дольше идти по пути развития наших российско-китайских отношений во всех сферах" - сказал Песков журналистам на вопрос о визите главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в Китай.
https://ria.ru/20240715/kitay-1959592894.html
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россия, китай, дмитрий песков
Россия, Китай, Дмитрий Песков
Россия намерена дальше развивать отношения с Китаем, заявил Песков
Песков: Россия намерена дальше идти по пути развития отношений с Китаем