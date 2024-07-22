Рейтинг@Mail.ru
Кисида не стал комментировать решение Байдена не избираться на второй срок - РИА Новости, 22.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:50 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/kisida-1961115093.html
Кисида не стал комментировать решение Байдена не избираться на второй срок
Кисида не стал комментировать решение Байдена не избираться на второй срок - РИА Новости, 22.07.2024
Кисида не стал комментировать решение Байдена не избираться на второй срок
Премьер-министр Японии Фумио Кисида не стал прямо комментировать решение действующего президента США Джо Байдена не избираться на второй срок, отметив, что... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T03:50
2024-07-22T03:50
в мире
сша
япония
токио
джо байден
фумио кисида
камала харрис
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/14/1910505399_221:332:2898:1838_1920x0_80_0_0_4f28751d1faafa975c698ec74581a45f.jpg
ТОКИО, 22 июл – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида не стал прямо комментировать решение действующего президента США Джо Байдена не избираться на второй срок, отметив, что Токио намерен внимательно следить за развитием ситуации. "Что касается опасений относительно внутренней политики в США, я воздержусь от прямых комментариев. В любом случае, полагаю, что данное решение принималось, исходя из намерений президента Байдена предпринять наилучший политических ход. Бесспорно, что японо-американский альянс является краеугольным камнем безопасности нашей страны, поэтому мы намерены внимательно следить за развитием ситуации", - отметил глава японского правительства журналистам. Трансляция пресс-подхода Кисиды велась телеканалом NHK. Байден в воскресенье сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче.
https://ria.ru/20240722/evropa-1961105259.html
https://ria.ru/20240721/amerika-1961095037.html
сша
япония
токио
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/14/1910505399_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0aa9725c229af05eb2609a29884124d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, япония, токио, джо байден, фумио кисида, камала харрис
В мире, США, Япония, Токио, Джо Байден, Фумио Кисида, Камала Харрис
Кисида не стал комментировать решение Байдена не избираться на второй срок

Премьер Японии не стал прямо комментировать выход Байдена из президентской гонки

© AP Photo / Kiyoshi OtaПремьер-министр Японии Фумио Кисида
Премьер-министр Японии Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© AP Photo / Kiyoshi Ota
Премьер-министр Японии Фумио Кисида. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 22 июл – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида не стал прямо комментировать решение действующего президента США Джо Байдена не избираться на второй срок, отметив, что Токио намерен внимательно следить за развитием ситуации.
"Что касается опасений относительно внутренней политики в США, я воздержусь от прямых комментариев. В любом случае, полагаю, что данное решение принималось, исходя из намерений президента Байдена предпринять наилучший политических ход. Бесспорно, что японо-американский альянс является краеугольным камнем безопасности нашей страны, поэтому мы намерены внимательно следить за развитием ситуации", - отметил глава японского правительства журналистам.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
В Европе отреагировали на решение Байдена выйти из президентской гонки
00:54
Трансляция пресс-подхода Кисиды велась телеканалом NHK.
Байден в воскресенье сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
Байден — все: демократов уже ничто не спасет
Вчера, 22:50
 
В миреСШАЯпонияТокиоДжо БайденФумио КисидаКамала Харрис
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала