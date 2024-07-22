https://ria.ru/20240722/kisida-1961115093.html

Кисида не стал комментировать решение Байдена не избираться на второй срок

Кисида не стал комментировать решение Байдена не избираться на второй срок - РИА Новости, 22.07.2024

Кисида не стал комментировать решение Байдена не избираться на второй срок

Премьер-министр Японии Фумио Кисида не стал прямо комментировать решение действующего президента США Джо Байдена не избираться на второй срок, отметив, что... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T03:50

2024-07-22T03:50

2024-07-22T03:50

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ТОКИО, 22 июл – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида не стал прямо комментировать решение действующего президента США Джо Байдена не избираться на второй срок, отметив, что Токио намерен внимательно следить за развитием ситуации. "Что касается опасений относительно внутренней политики в США, я воздержусь от прямых комментариев. В любом случае, полагаю, что данное решение принималось, исходя из намерений президента Байдена предпринять наилучший политических ход. Бесспорно, что японо-американский альянс является краеугольным камнем безопасности нашей страны, поэтому мы намерены внимательно следить за развитием ситуации", - отметил глава японского правительства журналистам. Трансляция пресс-подхода Кисиды велась телеканалом NHK. Байден в воскресенье сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче.

https://ria.ru/20240722/evropa-1961105259.html

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в мире, сша, япония, токио, джо байден, фумио кисида, камала харрис