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Киркоров обратился к врачам после слов Успенской о "женоненавистнике" - РИА Новости, 22.07.2024
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Шоубиз
 
13:46 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/kirkorov-1961211896.html
Киркоров обратился к врачам после слов Успенской о "женоненавистнике"
Киркоров обратился к врачам после слов Успенской о "женоненавистнике" - РИА Новости, 22.07.2024
Киркоров обратился к врачам после слов Успенской о "женоненавистнике"
Представитель Филиппа Киркорова сообщил, что артист обращался за консультацией к врачам после интервью Любови Успенской журналистке Алене Жигаловой, в котором... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T13:46
2024-07-22T13:46
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Представитель Филиппа Киркорова сообщил, что артист обращался за консультацией к врачам после интервью Любови Успенской журналистке Алене Жигаловой, в котором его назвали "женоненавистником", передает корреспондент РИА Новости из зала Замоскворецкого суда Москвы. "Публикация в СМИ набрала больше 10 миллионов просмотров… Привлекла общественное внимание и в связи с этим повлияла на состояние Филиппа Бедросовича Киркорова… Были консультации с врачами, вопросы были интимного характера, которые я не имею права разглашать, но страдания действительно были", - сказал адвокат Александр Добровинский, отвечая на вопрос представителя Успенской Елены Сениной, "в чем выразились физические и нравственные страдания Филиппа Киркорова по поводу спорной публикации". Сенина хотела получить этому документальное подтверждение. Добровинский пояснил, что Киркоров "не предоставил ему возможность приносить такие документы", и еще раз уточнил, что врачебные консультации носили "интимный характер". "Я сказал это потому, что мне об этом сообщил мой доверитель", - заключил адвокат. Киркоров в своем иске просил Успенскую опровергнуть все порочащие его честь и достоинство слова и потребовал с нее 10 миллионов рублей компенсации морального вреда. Позже он сообщил о намерении снизить исковые требования к певице вдвое в связи с тем, что Жигалова принесла артисту извинения и вышла из числа ответчиков по делу. В свою очередь, Успенская сама подала иск к Киркорову на 10 миллионов рублей из-за того, что тот в интервью телеканалу "Муз-ТВ" назвал певицу попрошайкой" и что та "клянчит шмотки и подарки". Таганский райсуд начнет его рассмотрение в августе.
https://ria.ru/20240614/advokat-1952895432.html
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москва, филипп киркоров, любовь успенская, александр добровинский, общество
Шоубиз, Москва, Филипп Киркоров, Любовь Успенская, Александр Добровинский, Общество
Киркоров обратился к врачам после слов Успенской о "женоненавистнике"

Адвокат: Киркоров обращался за консультацией к врачам после интервью Успенской

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПевец Филипп Киркоров
Певец Филипп Киркоров - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Певец Филипп Киркоров. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Представитель Филиппа Киркорова сообщил, что артист обращался за консультацией к врачам после интервью Любови Успенской журналистке Алене Жигаловой, в котором его назвали "женоненавистником", передает корреспондент РИА Новости из зала Замоскворецкого суда Москвы.
«
"Публикация в СМИ набрала больше 10 миллионов просмотров… Привлекла общественное внимание и в связи с этим повлияла на состояние Филиппа Бедросовича Киркорова… Были консультации с врачами, вопросы были интимного характера, которые я не имею права разглашать, но страдания действительно были", - сказал адвокат Александр Добровинский, отвечая на вопрос представителя Успенской Елены Сениной, "в чем выразились физические и нравственные страдания Филиппа Киркорова по поводу спорной публикации".
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Сенина хотела получить этому документальное подтверждение. Добровинский пояснил, что Киркоров "не предоставил ему возможность приносить такие документы", и еще раз уточнил, что врачебные консультации носили "интимный характер". "Я сказал это потому, что мне об этом сообщил мой доверитель", - заключил адвокат.
Киркоров в своем иске просил Успенскую опровергнуть все порочащие его честь и достоинство слова и потребовал с нее 10 миллионов рублей компенсации морального вреда. Позже он сообщил о намерении снизить исковые требования к певице вдвое в связи с тем, что Жигалова принесла артисту извинения и вышла из числа ответчиков по делу.
В свою очередь, Успенская сама подала иск к Киркорову на 10 миллионов рублей из-за того, что тот в интервью телеканалу "Муз-ТВ" назвал певицу попрошайкой" и что та "клянчит шмотки и подарки". Таганский райсуд начнет его рассмотрение в августе.
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