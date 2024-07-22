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В Киеве подожгли релейный шкаф на железной дороге, пишут СМИ - РИА Новости, 22.07.2024
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23:32 22.07.2024 (обновлено: 23:33 22.07.2024)
https://ria.ru/20240722/kiev-1961344061.html
В Киеве подожгли релейный шкаф на железной дороге, пишут СМИ
В Киеве подожгли релейный шкаф на железной дороге, пишут СМИ - РИА Новости, 22.07.2024
В Киеве подожгли релейный шкаф на железной дороге, пишут СМИ
Релейный шкаф на железной дороге подожгли в Киеве, сообщило украинское издание "Страна" со ссылкой на местные онлайн-сообщества. РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T23:32
2024-07-22T23:33
в мире
киев
подольский район
николаевская область
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Релейный шкаф на железной дороге подожгли в Киеве, сообщило украинское издание "Страна" со ссылкой на местные онлайн-сообщества. "В Подольском районе Киева возле железнодорожных путей подожгли релейный шкаф", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". Ранее украинские СМИ сообщали об участившихся поджогах релейных шкафов на украинских железных дорогах. По данным СМИ, подобные инциденты происходили в Одесской, Черкасской и Николаевской областях, а также в Киеве.
https://ria.ru/20240602/diversiya-1949991917.html
киев
подольский район
николаевская область
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в мире, киев, подольский район, николаевская область
В мире, Киев, Подольский район, Николаевская область
В Киеве подожгли релейный шкаф на железной дороге, пишут СМИ

"Страна": в Подольском районе Киева подожгли релейный шкаф на железной дороге

© AP Photo / Francisco SecoУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© AP Photo / Francisco Seco
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Релейный шкаф на железной дороге подожгли в Киеве, сообщило украинское издание "Страна" со ссылкой на местные онлайн-сообщества.
«
Подольском районе Киева возле железнодорожных путей подожгли релейный шкаф", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
Ранее украинские СМИ сообщали об участившихся поджогах релейных шкафов на украинских железных дорогах. По данным СМИ, подобные инциденты происходили в Одесской, Черкасской и Николаевской областях, а также в Киеве.
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Украинские СМИ сообщили о диверсии в Одесской области
2 июня, 12:19
 
В миреКиевПодольский районНиколаевская область
 
 
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