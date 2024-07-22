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В Киеве подожгли релейный шкаф на железной дороге, пишут СМИ
В Киеве подожгли релейный шкаф на железной дороге, пишут СМИ - РИА Новости, 22.07.2024
В Киеве подожгли релейный шкаф на железной дороге, пишут СМИ
Релейный шкаф на железной дороге подожгли в Киеве, сообщило украинское издание "Страна" со ссылкой на местные онлайн-сообщества. РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T23:32
2024-07-22T23:32
2024-07-22T23:33
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Релейный шкаф на железной дороге подожгли в Киеве, сообщило украинское издание "Страна" со ссылкой на местные онлайн-сообщества. "В Подольском районе Киева возле железнодорожных путей подожгли релейный шкаф", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". Ранее украинские СМИ сообщали об участившихся поджогах релейных шкафов на украинских железных дорогах. По данным СМИ, подобные инциденты происходили в Одесской, Черкасской и Николаевской областях, а также в Киеве.
https://ria.ru/20240602/diversiya-1949991917.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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В Киеве подожгли релейный шкаф на железной дороге, пишут СМИ
"Страна": в Подольском районе Киева подожгли релейный шкаф на железной дороге