https://ria.ru/20240722/kiev-1961344061.html

В Киеве подожгли релейный шкаф на железной дороге, пишут СМИ

В Киеве подожгли релейный шкаф на железной дороге, пишут СМИ - РИА Новости, 22.07.2024

В Киеве подожгли релейный шкаф на железной дороге, пишут СМИ

Релейный шкаф на железной дороге подожгли в Киеве, сообщило украинское издание "Страна" со ссылкой на местные онлайн-сообщества. РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T23:32

2024-07-22T23:32

2024-07-22T23:33

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подольский район

николаевская область

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Релейный шкаф на железной дороге подожгли в Киеве, сообщило украинское издание "Страна" со ссылкой на местные онлайн-сообщества. "В Подольском районе Киева возле железнодорожных путей подожгли релейный шкаф", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". Ранее украинские СМИ сообщали об участившихся поджогах релейных шкафов на украинских железных дорогах. По данным СМИ, подобные инциденты происходили в Одесской, Черкасской и Николаевской областях, а также в Киеве.

https://ria.ru/20240602/diversiya-1949991917.html

киев

подольский район

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Наталья Макарова

в мире, киев, подольский район, николаевская область