https://ria.ru/20240722/khusity-1961270897.html

В МИД Ирана рассказали, когда хуситы прекратят атаковать Израиль

В МИД Ирана рассказали, когда хуситы прекратят атаковать Израиль - РИА Новости, 22.07.2024

В МИД Ирана рассказали, когда хуситы прекратят атаковать Израиль

Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) перестанет атаковать Израиль, как только последний прекратит агрессию против Палестины, а... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T16:49

2024-07-22T16:49

2024-07-22T16:54

в мире

ходейда (город)

израиль

йемен

ансар алла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕГЕРАН, 22 июл - РИА Новости. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) перестанет атаковать Израиль, как только последний прекратит агрессию против Палестины, а ответственность за преступления, совершаемые израильской стороной, несут США, которые должны предотвратить эскалацию кризиса в регионе Ближнего Востока, заявил в ходе еженедельной пресс-конференции официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани. "Мир наступит, когда международное сообщество остановит "машину убийств" израильского режима. Как только израильский режим прекратит свою агрессию, правительство национального спасения Йемена также прекратит свои атаки на этот режим. США несут серьезную ответственность за преступные действия израильского режима и должны стать препятствием для эскалации кризиса в регионе", - приводит слова Канаани агентство Nour News. В субботу источник сообщал РИА Новости, что США и Великобритания нанесли пять авиаударов по позициям хуситов в Ходейде. Источник добавил, что в результате авиаударов начался сильный пожар в топливных баках в порту Ходейды. Позднее армия обороны Израиля заявила, что нанесла удары по военным объектам хуситов в районе порта Ходейды в ответ на сотни атак на Израиль в последние месяцы. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа сообщил, что движение не откажется от операций в поддержку сектора Газа и ответит на израильские авиаудары по Ходейде. Минздрав хуситов заявил, что число погибших при израильских авиаударах по Ходейде увеличилось до шести, ранения получили 83 человека, еще трое считаются пропавшими без вести. В воскресенье утром хуситы заявили, что нанесли удары баллистическими ракетами по целям в районе города Эйлат на юге Израиля, а также атаковали американское судно Pumba в Красном море с помощью баллистических ракет и беспилотников. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что перехватила ракету "земля - земля", которая летела в Израиль из Йемена, ракета не попала на территорию страны. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) ранее заявило о своей поддержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом хуситы подчеркивали, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море. США вместе с союзниками пытаются заставить хуситов прекратить обстрелы морских судов у берегов Йемена.

https://ria.ru/20240721/konflikt-1961072762.html

https://ria.ru/20240720/khusity-1960972182.html

ходейда (город)

израиль

йемен

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в мире, ходейда (город), израиль, йемен, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году