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В японском кабмине рассказали о взаимодействии с США после выборов - РИА Новости, 22.07.2024
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07:14 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/khayasi-1961123303.html
В японском кабмине рассказали о взаимодействии с США после выборов
В японском кабмине рассказали о взаимодействии с США после выборов - РИА Новости, 22.07.2024
В японском кабмине рассказали о взаимодействии с США после выборов
Правительство Японии вне зависимости от результатов президентских выборов в США намерено тесно взаимодействовать с Вашингтоном с целью реагирования на различные РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T07:14
2024-07-22T07:14
в мире
сша
япония
джо байден
есимаса хаяси
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ТОКИО, 22 июл - РИА Новости. Правительство Японии вне зависимости от результатов президентских выборов в США намерено тесно взаимодействовать с Вашингтоном с целью реагирования на различные ситуации в мире, заявил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси. "Вне зависимости от результатов президентских выборов в США важно то, что мы будет тесно взаимодействовать с правительством США, проводя необходимую координацию с целью реагирования на различные ситуации, которые могут возникнуть в будущем", - отметил он на вопрос журналистов относительно возможного влияния решения Джо Байдена не выдвигаться на второй срок. Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Токио будет внимательно следить за развитием ситуации, назвав альянс с США "краеугольным камнем безопасности" страны. Байден в воскресенье сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче.
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в мире, сша, япония, джо байден, есимаса хаяси
В мире, США, Япония, Джо Байден, Есимаса Хаяси
В японском кабмине рассказали о взаимодействии с США после выборов

Хаяси: Токио будет тесно взаимодействовать с любым президентом США после выборов

© AP Photo / Kiichiro SatoПанорама Токио
Панорама Токио - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© AP Photo / Kiichiro Sato
Панорама Токио. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 22 июл - РИА Новости. Правительство Японии вне зависимости от результатов президентских выборов в США намерено тесно взаимодействовать с Вашингтоном с целью реагирования на различные ситуации в мире, заявил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси.
"Вне зависимости от результатов президентских выборов в США важно то, что мы будет тесно взаимодействовать с правительством США, проводя необходимую координацию с целью реагирования на различные ситуации, которые могут возникнуть в будущем", - отметил он на вопрос журналистов относительно возможного влияния решения Джо Байдена не выдвигаться на второй срок.
Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Токио будет внимательно следить за развитием ситуации, назвав альянс с США "краеугольным камнем безопасности" страны.
Байден в воскресенье сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче.
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