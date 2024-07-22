https://ria.ru/20240722/khayasi-1961123303.html

В японском кабмине рассказали о взаимодействии с США после выборов

В японском кабмине рассказали о взаимодействии с США после выборов - РИА Новости, 22.07.2024

В японском кабмине рассказали о взаимодействии с США после выборов

Правительство Японии вне зависимости от результатов президентских выборов в США намерено тесно взаимодействовать с Вашингтоном с целью реагирования на различные РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T07:14

2024-07-22T07:14

2024-07-22T07:14

в мире

сша

япония

джо байден

есимаса хаяси

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ТОКИО, 22 июл - РИА Новости. Правительство Японии вне зависимости от результатов президентских выборов в США намерено тесно взаимодействовать с Вашингтоном с целью реагирования на различные ситуации в мире, заявил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси. "Вне зависимости от результатов президентских выборов в США важно то, что мы будет тесно взаимодействовать с правительством США, проводя необходимую координацию с целью реагирования на различные ситуации, которые могут возникнуть в будущем", - отметил он на вопрос журналистов относительно возможного влияния решения Джо Байдена не выдвигаться на второй срок. Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Токио будет внимательно следить за развитием ситуации, назвав альянс с США "краеугольным камнем безопасности" страны. Байден в воскресенье сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче.

https://ria.ru/20240721/yaponiya-1960994543.html

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в мире, сша, япония, джо байден, есимаса хаяси