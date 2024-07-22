https://ria.ru/20240722/kharris-1961283191.html
Эксперт оценил шансы Харрис на победу в выборах
Эксперт оценил шансы Харрис на победу в выборах - РИА Новости, 22.07.2024
Эксперт оценил шансы Харрис на победу в выборах
Шансы на победу Камалы Харрис на выборах в США мизерные, она дискредитировала себя как политик и блекло смотрится на фоне Трампа, хотя на нее ставил действующий РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T17:19
2024-07-22T17:19
2024-07-22T17:20
в мире
сша
камала харрис
джо байден
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Шансы на победу Камалы Харрис на выборах в США мизерные, она дискредитировала себя как политик и блекло смотрится на фоне Трампа, хотя на нее ставил действующий президент Байден и видел в ней "второго Чейни", рассказал РИА Новости ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН, лектор российского общества "Знание" Константин Блохин. Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять действующий глава государства Джо Байден, однако после провального выступления на июньских дебатах с республиканцем Дональдом Трампом в среде демократов стали все громче звучать призывы к Байдену отказаться от борьбы. В воскресенье он принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение на высший государственный пост США вице-президента Камалы Харрис. "Шансы на победу Харрис довольно мизерные. Иначе Байдена бы не держали до упора. У нее рейтинги низкие, она себя дискредитировала, из нее не получился второй Дик Чейни (вице-президент США в 2001-2009 годах - ред.), хотя по плану Байдена (его - ред.) первый срок должен был создать основу для нее, чтобы она стала успешным президентом", - поделился мнением эксперт. "У них также есть такая идея фикс - продвигать всюду женщин на руководящие посты, и не просто женщин, а цветных. Изначально он эту должность (должность вице-президента - ред.) предлагал Мишель Обаме, но та отказалась. Поэтому выбор пал на Харрис исходя из принципа отсутствия выбора", - добавил Блохин. Политолог также сделал вывод, что выбор Харрис продиктован глубоким системным кризисом демократической партии, которая не генерирует новых ярких лидеров, сопоставимых с Трампом. "Если не будет второго покушения на Трампа, успешного, если всё пройдет по правилам, без фальсификаций, без голосования по почте, то, я думаю, следующим президентом США станет Трамп", - подытожил эксперт. Дик Чейни - бывший вице-президент США в администрации Джорджа Буша-младшего. Эксперты отмечают весьма высокое влияние Чейни на политику в тот период, по многим вопросам оно было не меньше, чем у самого президента. По мнению газеты Washington Post, Чейни был самым влиятельным вице-президентом в истории США.
https://ria.ru/20240722/kharris-1961257021.html
https://ria.ru/20240722/senator-1961239435.html
https://ria.ru/20240722/bajden-1961221230.html
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в мире, сша, камала харрис, джо байден, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Камала Харрис, Джо Байден, Выборы президента США — 2024
Эксперт оценил шансы Харрис на победу в выборах
Эксперт Блохин: шансы на победу Харрис на выборах в США мизерные
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Шансы на победу Камалы Харрис на выборах в США мизерные, она дискредитировала себя как политик и блекло смотрится на фоне Трампа, хотя на нее ставил действующий президент Байден и видел в ней "второго Чейни", рассказал РИА Новости ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН, лектор российского общества "Знание" Константин Блохин.
Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять действующий глава государства Джо Байден, однако после провального выступления на июньских дебатах с республиканцем Дональдом Трампом в среде демократов стали все громче звучать призывы к Байдену отказаться от борьбы. В воскресенье он принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение на высший государственный пост США вице-президента Камалы Харрис.
"Шансы на победу Харрис довольно мизерные. Иначе Байдена бы не держали до упора. У нее рейтинги низкие, она себя дискредитировала, из нее не получился второй Дик Чейни (вице-президент США в 2001-2009 годах - ред.), хотя по плану Байдена (его - ред.) первый срок должен был создать основу для нее, чтобы она стала успешным президентом", - поделился мнением эксперт.
"У них также есть такая идея фикс - продвигать всюду женщин на руководящие посты, и не просто женщин, а цветных. Изначально он эту должность (должность вице-президента - ред.) предлагал Мишель Обаме
, но та отказалась. Поэтому выбор пал на Харрис исходя из принципа отсутствия выбора", - добавил Блохин.
Политолог также сделал вывод, что выбор Харрис продиктован глубоким системным кризисом демократической партии, которая не генерирует новых ярких лидеров, сопоставимых с Трампом.
"Если не будет второго покушения на Трампа, успешного, если всё пройдет по правилам, без фальсификаций, без голосования по почте, то, я думаю, следующим президентом США станет Трамп", - подытожил эксперт.
Дик Чейни - бывший вице-президент США в администрации Джорджа Буша
-младшего. Эксперты отмечают весьма высокое влияние Чейни на политику в тот период, по многим вопросам оно было не меньше, чем у самого президента. По мнению газеты Washington Post, Чейни был самым влиятельным вице-президентом в истории США.