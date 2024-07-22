https://ria.ru/20240722/kharris-1961257021.html

СМИ назвали возможного кандидата в вице-президенты США от демократов

СМИ назвали возможного кандидата в вице-президенты США от демократов - РИА Новости, 22.07.2024

СМИ назвали возможного кандидата в вице-президенты США от демократов

Кандидатом в вице-президенты США от Демократической партии и партнером действующего вице-президента страны Камалы Харрис на ноябрьских выборах может стать,... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T16:10

2024-07-22T16:10

2024-07-22T18:54

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Кандидатом в вице-президенты США от Демократической партии и партнером действующего вице-президента страны Камалы Харрис на ноябрьских выборах может стать, среди прочих, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, сообщает издание Politico. Ранее телеканал CNN называл четырех потенциальных кандидатов в вице-президенты от Демократической партии - сенатора Марка Келли от штата Аризона, губернатора Кентукки Энди Бешира, губернатора Северной Каролины Роя Купера, а также губернатора Пенсильвании Джоша Шапиро. "Ньюсома часто обсуждают как возможного кандидата (в вице-президенты США от Демократической партии – ред.)", - пишет издание. Однако издание подчеркивает, что в случае, если Ньюсом станет партнером Харрис по выборам, то им придется отказаться от голосов 54 выборщиков штата Калифорния, поскольку в соответствии с 12 поправкой к конституции США выборщики не могут отдавать свои голоса за пару кандидатов в президенты и вице-президенты, если оба из них представляют один и тот же штат. Среди других возможных кандидатов в вице-президенты США от Демократической партии издание называет губернатора штата Мичиган Гретхен Уитмер, губернатора штата Иллинойс Джея Притцкера, губернатора штата Мэриленд Уэстли Мура, а также министра транспорта США Пита Буттиджича. В свою очередь, телеканал NBC News также называет возможными партнерами Харрис по выборам губернатора штата Джорджия Рафаэля Уорнока и губернатора штата Миннесота Тимоти Уолза.Президент США Джо Байден в воскресенье заявил, что не будет пытаться переизбраться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче.

https://ria.ru/20240722/bajden-1961232636.html

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в мире, сша, калифорния, камала харрис, гэвин ньюсом, выборы президента сша — 2024