СМИ назвали возможного кандидата в вице-президенты США от демократов
Politico: партнером Харрис на выборах может стать губернатор Калифорнии Ньюсом
© AP Photo / Matt RourkeВице-президент США Камала Харрис
© AP Photo / Matt Rourke
Вице-президент США Камала Харрис. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Кандидатом в вице-президенты США от Демократической партии и партнером действующего вице-президента страны Камалы Харрис на ноябрьских выборах может стать, среди прочих, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, сообщает издание Politico.
Ранее телеканал CNN называл четырех потенциальных кандидатов в вице-президенты от Демократической партии - сенатора Марка Келли от штата Аризона, губернатора Кентукки Энди Бешира, губернатора Северной Каролины Роя Купера, а также губернатора Пенсильвании Джоша Шапиро.
"Ньюсома часто обсуждают как возможного кандидата (в вице-президенты США от Демократической партии – ред.)", - пишет издание.
Однако издание подчеркивает, что в случае, если Ньюсом станет партнером Харрис по выборам, то им придется отказаться от голосов 54 выборщиков штата Калифорния, поскольку в соответствии с 12 поправкой к конституции США выборщики не могут отдавать свои голоса за пару кандидатов в президенты и вице-президенты, если оба из них представляют один и тот же штат.
Среди других возможных кандидатов в вице-президенты США от Демократической партии издание называет губернатора штата Мичиган Гретхен Уитмер, губернатора штата Иллинойс Джея Притцкера, губернатора штата Мэриленд Уэстли Мура, а также министра транспорта США Пита Буттиджича.
Президент США Джо Байден в воскресенье заявил, что не будет пытаться переизбраться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче.
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