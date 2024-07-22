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Экс-помощник Трампа назвал ключевую проблему Харрис
Экс-помощник Трампа назвал ключевую проблему Харрис - РИА Новости, 22.07.2024
Экс-помощник Трампа назвал ключевую проблему Харрис
Многие "провальные" политические решения главы Белого дома Джо Байдена были связаны с вице-президентом Камалой Харрис, и это станет большой проблемой для нее в... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T14:05
2024-07-22T14:05
2024-07-22T14:09
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Многие "провальные" политические решения главы Белого дома Джо Байдена были связаны с вице-президентом Камалой Харрис, и это станет большой проблемой для нее в ходе ее возможной собственной кампании, считает бывший помощник экс-президента США и кандидата от республиканцев на предстоящих выборах Дональда Трампа Рик Гейтс. Его слова приводит британский телеканал Sky News."Вы должны взглянуть на Камалу Харрис как на соучастницу многих политических мер кампании Байдена. Она будет вынуждена защищать свою деловую репутацию. Эти провальные стратегии связаны с ней - это будет большой проблемой для нее, чтобы двигаться вперед", - сказал Гейтс.По его словам, возможное выдвижение Харрис в качестве кандидата от демократов не влияет на предвыборную стратегию Трампа: ранее опросы показывали, что Харрис менее популярна среди избирателей, чем Байден, однако Гейтс признает, что сейчас ситуация, вероятно, может измениться. Байден в воскресенье сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче. Президентские выборы в США намечены на 5 ноября.
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в мире, сша, камала харрис, джо байден, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Камала Харрис, Джо Байден, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Экс-помощник Трампа назвал ключевую проблему Харрис
Гейтс: многие провальные решения Байдена связаны с Харрис, для нее это проблема