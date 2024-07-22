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Экс-помощник Трампа назвал ключевую проблему Харрис - РИА Новости, 22.07.2024
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14:05 22.07.2024 (обновлено: 14:09 22.07.2024)
https://ria.ru/20240722/kharris-1961217709.html
Экс-помощник Трампа назвал ключевую проблему Харрис
Экс-помощник Трампа назвал ключевую проблему Харрис - РИА Новости, 22.07.2024
Экс-помощник Трампа назвал ключевую проблему Харрис
Многие "провальные" политические решения главы Белого дома Джо Байдена были связаны с вице-президентом Камалой Харрис, и это станет большой проблемой для нее в... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T14:05
2024-07-22T14:09
в мире
сша
камала харрис
джо байден
дональд трамп
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Многие "провальные" политические решения главы Белого дома Джо Байдена были связаны с вице-президентом Камалой Харрис, и это станет большой проблемой для нее в ходе ее возможной собственной кампании, считает бывший помощник экс-президента США и кандидата от республиканцев на предстоящих выборах Дональда Трампа Рик Гейтс. Его слова приводит британский телеканал Sky News.&quot;Вы должны взглянуть на Камалу Харрис как на соучастницу многих политических мер кампании Байдена. Она будет вынуждена защищать свою деловую репутацию. Эти провальные стратегии связаны с ней - это будет большой проблемой для нее, чтобы двигаться вперед&quot;, - сказал Гейтс.По его словам, возможное выдвижение Харрис в качестве кандидата от демократов не влияет на предвыборную стратегию Трампа: ранее опросы показывали, что Харрис менее популярна среди избирателей, чем Байден, однако Гейтс признает, что сейчас ситуация, вероятно, может измениться. Байден в воскресенье сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче. Президентские выборы в США намечены на 5 ноября.
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в мире, сша, камала харрис, джо байден, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Камала Харрис, Джо Байден, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Экс-помощник Трампа назвал ключевую проблему Харрис

Гейтс: многие провальные решения Байдена связаны с Харрис, для нее это проблема

© AP Photo / Andrew HarnikКамала Харрис
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Камала Харрис. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Многие "провальные" политические решения главы Белого дома Джо Байдена были связаны с вице-президентом Камалой Харрис, и это станет большой проблемой для нее в ходе ее возможной собственной кампании, считает бывший помощник экс-президента США и кандидата от республиканцев на предстоящих выборах Дональда Трампа Рик Гейтс. Его слова приводит британский телеканал Sky News.
«

"Вы должны взглянуть на Камалу Харрис как на соучастницу многих политических мер кампании Байдена. Она будет вынуждена защищать свою деловую репутацию. Эти провальные стратегии связаны с ней - это будет большой проблемой для нее, чтобы двигаться вперед", - сказал Гейтс.

По его словам, возможное выдвижение Харрис в качестве кандидата от демократов не влияет на предвыборную стратегию Трампа: ранее опросы показывали, что Харрис менее популярна среди избирателей, чем Байден, однако Гейтс признает, что сейчас ситуация, вероятно, может измениться.
Байден в воскресенье сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче.
Президентские выборы в США намечены на 5 ноября.
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В миреСШАКамала ХаррисДжо БайденДональд ТрампВыборы президента США — 2024
 
 
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