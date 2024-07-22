https://ria.ru/20240722/kharris-1961172378.html

Более 500 делегатов съезда демократов поддержали Харрис, сообщил CNN

Более 500 делегатов съезда демократов поддержали Харрис, сообщил CNN - РИА Новости, 22.07.2024

Более 500 делегатов съезда демократов поддержали Харрис, сообщил CNN

Более 500 делегатов съезда Демократической партии поддержали номинацию вице-президента Камалы Харрис в качестве кандидата в президенты от партии после выхода из РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T12:02

2024-07-22T12:02

2024-07-22T12:08

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выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Более 500 делегатов съезда Демократической партии поддержали номинацию вице-президента Камалы Харрис в качестве кандидата в президенты от партии после выхода из предвыборной гонки нынешнего американского лидера Джо Байдена, сообщил телеканал CNN, ссылаясь на собственные подсчеты. "CNN на данный момент удалось отследить более 500 заявлений в поддержку вице-президента Камалы Харрис от делегатов (съезда. — Прим. ред.) Демократической партии", — указано в материале. В CNN отметили, что это число продолжит расти, поскольку все больше делегатов продолжают заявлять о своей поддержке кандидатуры Харрис. По информации телеканала, общее количество делегатов, участвующих в съезде партии в Чикаго в августе, составляет примерно 4700 человек. Действующий президент США Джо Байден накануне сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче. Выборы президента США пройдут в ноябре.

https://ria.ru/20240722/zelenskiy-1961164951.html

https://ria.ru/20240722/kharris-1961163089.html

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в мире, сша, чикаго, камала харрис, джо байден, дональд трамп, выборы президента сша — 2024