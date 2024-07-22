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Более 500 делегатов съезда демократов поддержали Харрис, сообщил CNN - РИА Новости, 22.07.2024
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12:02 22.07.2024 (обновлено: 12:08 22.07.2024)
https://ria.ru/20240722/kharris-1961172378.html
Более 500 делегатов съезда демократов поддержали Харрис, сообщил CNN
Более 500 делегатов съезда демократов поддержали Харрис, сообщил CNN - РИА Новости, 22.07.2024
Более 500 делегатов съезда демократов поддержали Харрис, сообщил CNN
Более 500 делегатов съезда Демократической партии поддержали номинацию вице-президента Камалы Харрис в качестве кандидата в президенты от партии после выхода из РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T12:02
2024-07-22T12:08
в мире
сша
чикаго
камала харрис
джо байден
дональд трамп
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Более 500 делегатов съезда Демократической партии поддержали номинацию вице-президента Камалы Харрис в качестве кандидата в президенты от партии после выхода из предвыборной гонки нынешнего американского лидера Джо Байдена, сообщил телеканал CNN, ссылаясь на собственные подсчеты. "CNN на данный момент удалось отследить более 500 заявлений в поддержку вице-президента Камалы Харрис от делегатов (съезда. — Прим. ред.) Демократической партии", — указано в материале. В CNN отметили, что это число продолжит расти, поскольку все больше делегатов продолжают заявлять о своей поддержке кандидатуры Харрис. По информации телеканала, общее количество делегатов, участвующих в съезде партии в Чикаго в августе, составляет примерно 4700 человек. Действующий президент США Джо Байден накануне сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче. Выборы президента США пройдут в ноябре.
https://ria.ru/20240722/zelenskiy-1961164951.html
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в мире, сша, чикаго, камала харрис, джо байден, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Чикаго, Камала Харрис, Джо Байден, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Более 500 делегатов съезда демократов поддержали Харрис, сообщил CNN

CNN: более 500 делегатов съезда Демократической партии поддержали Харрис

© AP Photo / Matt RourkeВице-президент США Камала Харрис
Вице-президент США Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© AP Photo / Matt Rourke
Вице-президент США Камала Харрис. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Более 500 делегатов съезда Демократической партии поддержали номинацию вице-президента Камалы Харрис в качестве кандидата в президенты от партии после выхода из предвыборной гонки нынешнего американского лидера Джо Байдена, сообщил телеканал CNN, ссылаясь на собственные подсчеты.
"CNN на данный момент удалось отследить более 500 заявлений в поддержку вице-президента Камалы Харрис от делегатов (съезда. — Прим. ред.) Демократической партии", — указано в материале.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
Зеленский сделал заявление о выходе Байдена из президентской гонки
11:19
В CNN отметили, что это число продолжит расти, поскольку все больше делегатов продолжают заявлять о своей поддержке кандидатуры Харрис. По информации телеканала, общее количество делегатов, участвующих в съезде партии в Чикаго в августе, составляет примерно 4700 человек.
Действующий президент США Джо Байден накануне сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче.
Выборы президента США пройдут в ноябре.
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11:13
 
В миреСШАЧикагоКамала ХаррисДжо БайденДональд ТрампВыборы президента США — 2024
 
 
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