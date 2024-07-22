https://ria.ru/20240722/kharris-1961172378.html
Более 500 делегатов съезда демократов поддержали Харрис, сообщил CNN
Более 500 делегатов съезда демократов поддержали Харрис, сообщил CNN - РИА Новости, 22.07.2024
Более 500 делегатов съезда демократов поддержали Харрис, сообщил CNN
Более 500 делегатов съезда Демократической партии поддержали номинацию вице-президента Камалы Харрис в качестве кандидата в президенты от партии после выхода из РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T12:02
2024-07-22T12:02
2024-07-22T12:08
в мире
сша
чикаго
камала харрис
джо байден
дональд трамп
выборы президента сша — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784770815_0:61:3072:1789_1920x0_80_0_0_58658ae544e5dfff2d2ade795195ddab.jpg
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Более 500 делегатов съезда Демократической партии поддержали номинацию вице-президента Камалы Харрис в качестве кандидата в президенты от партии после выхода из предвыборной гонки нынешнего американского лидера Джо Байдена, сообщил телеканал CNN, ссылаясь на собственные подсчеты. "CNN на данный момент удалось отследить более 500 заявлений в поддержку вице-президента Камалы Харрис от делегатов (съезда. — Прим. ред.) Демократической партии", — указано в материале. В CNN отметили, что это число продолжит расти, поскольку все больше делегатов продолжают заявлять о своей поддержке кандидатуры Харрис. По информации телеканала, общее количество делегатов, участвующих в съезде партии в Чикаго в августе, составляет примерно 4700 человек. Действующий президент США Джо Байден накануне сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче. Выборы президента США пройдут в ноябре.
https://ria.ru/20240722/zelenskiy-1961164951.html
https://ria.ru/20240722/kharris-1961163089.html
сша
чикаго
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784770815_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5b69e5a2aaa5c8db0916c55c6d43b147.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, чикаго, камала харрис, джо байден, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Чикаго, Камала Харрис, Джо Байден, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Более 500 делегатов съезда демократов поддержали Харрис, сообщил CNN
CNN: более 500 делегатов съезда Демократической партии поддержали Харрис