https://ria.ru/20240722/kharris-1961163089.html

Крупный спонсор демократов отказался финансировать Харрис на выборах

Крупный спонсор демократов отказался финансировать Харрис на выборах - РИА Новости, 22.07.2024

Крупный спонсор демократов отказался финансировать Харрис на выборах

Крупный спонсор Демократической партии США Джон Морган отказывается предоставлять ей финансовую поддержку на выборах, если кандидатом в президенты от партии... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T11:13

2024-07-22T11:13

2024-07-22T11:35

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камала харрис

джо байден

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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Крупный спонсор Демократической партии США Джон Морган отказывается предоставлять ей финансовую поддержку на выборах, если кандидатом в президенты от партии станет вице-президент Камала Харрис, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на Моргана. "Одно дело голосовать за кого-то, другое – собирать для кого-то миллионы долларов", - приводит его слова телеканал. По мнению Моргана, Харрис проиграет ноябрьские выборы. Как отмечает телеканал, он уже проинформировал национальный финансовый комитет президента США Джо Байдена, что прекращает спонсорство. "Если она станет кандидатом, в Мар-а-Лаго (резиденция экс-президента Дональда Трампа – ред.) в ту ночь будет очень большая вечеринка", - сказал он. Байден в воскресенье сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче. Выборы президента США пройдут в ноябре.

https://ria.ru/20240720/amerika-1960953264.html

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сша, камала харрис, джо байден, дональд трамп, выборы президента сша — 2024, в мире