Рейтинг@Mail.ru
Крупный спонсор демократов отказался финансировать Харрис на выборах - РИА Новости, 22.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:13 22.07.2024 (обновлено: 11:35 22.07.2024)
https://ria.ru/20240722/kharris-1961163089.html
Крупный спонсор демократов отказался финансировать Харрис на выборах
Крупный спонсор демократов отказался финансировать Харрис на выборах - РИА Новости, 22.07.2024
Крупный спонсор демократов отказался финансировать Харрис на выборах
Крупный спонсор Демократической партии США Джон Морган отказывается предоставлять ей финансовую поддержку на выборах, если кандидатом в президенты от партии... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T11:13
2024-07-22T11:35
сша
камала харрис
джо байден
дональд трамп
выборы президента сша — 2024
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0b/1592599377_0:174:2741:1716_1920x0_80_0_0_3811b899c49d846cbc018410db513ce4.jpg
МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Крупный спонсор Демократической партии США Джон Морган отказывается предоставлять ей финансовую поддержку на выборах, если кандидатом в президенты от партии станет вице-президент Камала Харрис, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на Моргана. "Одно дело голосовать за кого-то, другое – собирать для кого-то миллионы долларов", - приводит его слова телеканал. По мнению Моргана, Харрис проиграет ноябрьские выборы. Как отмечает телеканал, он уже проинформировал национальный финансовый комитет президента США Джо Байдена, что прекращает спонсорство. "Если она станет кандидатом, в Мар-а-Лаго (резиденция экс-президента Дональда Трампа – ред.) в ту ночь будет очень большая вечеринка", - сказал он. Байден в воскресенье сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче. Выборы президента США пройдут в ноябре.
https://ria.ru/20240720/amerika-1960953264.html
https://ria.ru/20240722/kharris-1961118472.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0b/1592599377_10:0:2741:2048_1920x0_80_0_0_e945130028e13f766eccc954f2affd03.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, камала харрис, джо байден, дональд трамп, выборы президента сша — 2024, в мире
США, Камала Харрис, Джо Байден, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024, В мире
Крупный спонсор демократов отказался финансировать Харрис на выборах

Спонсор демократов Морган: Харрис проиграет ноябрьские выборы

© AP Photo / Justin Sullivan/PoolКамала Харрис
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© AP Photo / Justin Sullivan/Pool
Камала Харрис. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Крупный спонсор Демократической партии США Джон Морган отказывается предоставлять ей финансовую поддержку на выборах, если кандидатом в президенты от партии станет вице-президент Камала Харрис, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на Моргана.
«
"Одно дело голосовать за кого-то, другое – собирать для кого-то миллионы долларов", - приводит его слова телеканал.
Вице-президент США Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
В Демократической партии США усилилась поддержка Харрис на замену Байдену
20 июля, 19:09
По мнению Моргана, Харрис проиграет ноябрьские выборы. Как отмечает телеканал, он уже проинформировал национальный финансовый комитет президента США Джо Байдена, что прекращает спонсорство.
«
"Если она станет кандидатом, в Мар-а-Лаго (резиденция экс-президента Дональда Трампа – ред.) в ту ночь будет очень большая вечеринка", - сказал он.
Байден в воскресенье сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче.
Выборы президента США пройдут в ноябре.
Вице-президент США Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
CNN: большинство сенаторов-демократов поддержали кандидатуру Харрис
05:14
 
СШАКамала ХаррисДжо БайденДональд ТрампВыборы президента США — 2024В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала