https://ria.ru/20240722/kharris-1961158478.html

Вице-президент США потратила более десяти часов, обзванивая демократов

Вице-президент США потратила более десяти часов, обзванивая демократов - РИА Новости, 22.07.2024

Вице-президент США потратила более десяти часов, обзванивая демократов

Вице-президент США Камала Харрис в воскресенье потратила более десяти часов, обзванивая демократов после того, как президент Джо Байден объявил о своем выходе... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T10:53

2024-07-22T10:53

2024-07-22T11:45

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джо байден

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис в воскресенье потратила более десяти часов, обзванивая демократов после того, как президент Джо Байден объявил о своем выходе из предвыборной гонки и поддержал ее кандидатуру, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники. "Харрис провела более десяти часов в своей резиденции в окружении семьи и членов своей команды, обзвонив более 100 партийных лидеров, конгрессменов, губернаторов, лидеров профсоюзов и правозащитных организаций", - говорится в сообщении телеканала. Отмечается, что в каждом разговоре Харрис заявила, что благодарна Байдену за поддержку своей кандидатуры в выдвижении на пост президента США, но подчеркнула, что планирует трудиться, чтобы самостоятельно заслужить номинацию на пост кандидата от Демократической партии. Как сообщает телеканал со ссылкой на источник, утром в воскресенье Харрис несколько раз созвонилась с Байденом, чтобы обсудить его решение о снятии своей кандидатуры с предвыборной гонки перед тем, как он о нем объявил. Байден в воскресенье заявил, что не будет пытаться переизбраться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. При этом Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче.

https://ria.ru/20240721/amerika-1961095037.html

https://radiosputnik.ru/20240722/kharris-1961155896.html

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сша, камала харрис, джо байден, дональд трамп, выборы президента сша — 2024, в мире