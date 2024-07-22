https://ria.ru/20240722/kharris-1961131399.html

СМИ назвали четыре возможных кандидата в вице-президенты при Харрис

СМИ назвали четыре возможных кандидата в вице-президенты при Харрис - РИА Новости, 22.07.2024

СМИ назвали четыре возможных кандидата в вице-президенты при Харрис

Телеканал CNN со ссылкой на источники называет четыре потенциальных кандидата в вице-президенты при нынешнем вице-президенте Камале Харрис, которая может... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T09:06

2024-07-22T09:06

2024-07-22T09:21

в мире

сша

аризона

кентукки

камала харрис

джо байден

дональд трамп

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Телеканал CNN со ссылкой на источники называет четыре потенциальных кандидата в вице-президенты при нынешнем вице-президенте Камале Харрис, которая может принять участие в президентской гонке. Президент США Джо Байден в воскресенье сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче. Корреспондент CNN назвала в качестве потенциальных кандидатов сенатора Марка Келли от штата Аризона, губернатора Кентукки Энди Бешира, губернатора Северной Каролины Роя Купера, а также губернатора Пенсильвании Джоша Шапиро. Отмечается, что имена этих претендентов упоминаются чаще всего.

https://ria.ru/20240721/amerika-1961095037.html

сша

аризона

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в мире, сша, аризона, кентукки, камала харрис, джо байден, дональд трамп, выборы президента сша — 2024