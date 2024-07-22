https://ria.ru/20240722/kharris-1961118472.html

CNN: большинство сенаторов-демократов поддержали кандидатуру Харрис

CNN: большинство сенаторов-демократов поддержали кандидатуру Харрис - РИА Новости, 22.07.2024

CNN: большинство сенаторов-демократов поддержали кандидатуру Харрис

Более половины сенаторов от Демократической партии США уже поддержали кандидатуру вице-президента страны Камалы Харрис на пост президента на ноябрьских выборах, РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T05:14

2024-07-22T05:14

2024-07-22T08:47

в мире

сша

камала харрис

джо байден

выборы президента сша — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/13/1960768630_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_efbf612a1d9a8797e98762eac181d279.jpg

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Более половины сенаторов от Демократической партии США уже поддержали кандидатуру вице-президента страны Камалы Харрис на пост президента на ноябрьских выборах, сообщил телеканал CNN. "По меньшей мере 27 сенаторов-демократов публично поддержали кандидатуру вице-президента Камалы Харрис на пост президента — это большинство демократов в (сенате — Прим. ред.)", — указано в материале. Президент США Джо Байден в воскресенье сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче.Как напомнил телеканал, общая численность демократов в сенате США составляет 47 человек. Кроме того, согласно СNN, по меньшей мере 60 демократов в палате представителей также поддержали кандидатуру Харрис. Выборы президента США пройдут в ноябре.

https://ria.ru/20240722/mask-1961109601.html

https://ria.ru/20240722/bayden-1961111071.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, камала харрис, джо байден, выборы президента сша — 2024