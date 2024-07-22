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CNN: большинство сенаторов-демократов поддержали кандидатуру Харрис
CNN: большинство сенаторов-демократов поддержали кандидатуру Харрис - РИА Новости, 22.07.2024
CNN: большинство сенаторов-демократов поддержали кандидатуру Харрис
Более половины сенаторов от Демократической партии США уже поддержали кандидатуру вице-президента страны Камалы Харрис на пост президента на ноябрьских выборах, РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T05:14
2024-07-22T05:14
2024-07-22T08:47
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Более половины сенаторов от Демократической партии США уже поддержали кандидатуру вице-президента страны Камалы Харрис на пост президента на ноябрьских выборах, сообщил телеканал CNN. "По меньшей мере 27 сенаторов-демократов публично поддержали кандидатуру вице-президента Камалы Харрис на пост президента — это большинство демократов в (сенате — Прим. ред.)", — указано в материале. Президент США Джо Байден в воскресенье сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче.Как напомнил телеканал, общая численность демократов в сенате США составляет 47 человек. Кроме того, согласно СNN, по меньшей мере 60 демократов в палате представителей также поддержали кандидатуру Харрис. Выборы президента США пройдут в ноябре.
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в мире, сша, камала харрис, джо байден, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Камала Харрис, Джо Байден, Выборы президента США — 2024
CNN: большинство сенаторов-демократов поддержали кандидатуру Харрис
CNN: кандидатуру Харрис уже поддержали больше половины сенаторов-демократов