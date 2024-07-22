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Граждане США собрали более 27,5 миллиона долларов на кампанию Харрис - РИА Новости, 22.07.2024
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03:43 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/kharris-1961114769.html
Граждане США собрали более 27,5 миллиона долларов на кампанию Харрис
Граждане США собрали более 27,5 миллиона долларов на кампанию Харрис - РИА Новости, 22.07.2024
Граждане США собрали более 27,5 миллиона долларов на кампанию Харрис
Граждане США пожертвовали более 27,5 миллиона долларов на предвыборную кампанию вице-президента США Камалы Харрис за пять часов, говорится в сообщении платформы РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T03:43
2024-07-22T03:43
в мире
сша
камала харрис
джо байден
дональд трамп
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Граждане США пожертвовали более 27,5 миллиона долларов на предвыборную кампанию вице-президента США Камалы Харрис за пять часов, говорится в сообщении платформы для сбора средств ActBlue. Действующий президент США Джо Байден в воскресенье сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче. "Небольшие доноры собрали более 27,5 миллиона долларов на ActBlue за первые пять часов президентской кампании вице-президента Камалы Харрис. Сторонники из рядовых граждан полны энергии и воодушевлены, чтобы поддержать её как кандидата от Демократической партии", - написала организация в своём аккаунте в социальной сети Х. Выборы президента США пройдут в ноябре.
https://ria.ru/20240722/ssha-1961114210.html
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в мире, сша, камала харрис, джо байден, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Камала Харрис, Джо Байден, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Граждане США собрали более 27,5 миллиона долларов на кампанию Харрис

ActBlue: американцы пожертвовали 27,5 млн долларов на кампанию Харрис за 5 часов

© AP Photo / Matt RourkeВице-президент США Камала Харрис
Вице-президент США Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© AP Photo / Matt Rourke
Вице-президент США Камала Харрис. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Граждане США пожертвовали более 27,5 миллиона долларов на предвыборную кампанию вице-президента США Камалы Харрис за пять часов, говорится в сообщении платформы для сбора средств ActBlue.
Действующий президент США Джо Байден в воскресенье сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче.
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"Небольшие доноры собрали более 27,5 миллиона долларов на ActBlue за первые пять часов президентской кампании вице-президента Камалы Харрис. Сторонники из рядовых граждан полны энергии и воодушевлены, чтобы поддержать её как кандидата от Демократической партии", - написала организация в своём аккаунте в социальной сети Х.
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