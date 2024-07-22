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Собранные кампанией Байдена средства могут перейти Харрис, пишут СМИ - РИА Новости, 22.07.2024
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00:33 22.07.2024 (обновлено: 00:54 22.07.2024)
https://ria.ru/20240722/kharris-1961103490.html
Собранные кампанией Байдена средства могут перейти Харрис, пишут СМИ
Собранные кампанией Байдена средства могут перейти Харрис, пишут СМИ - РИА Новости, 22.07.2024
Собранные кампанией Байдена средства могут перейти Харрис, пишут СМИ
Средства, собранные предвыборной кампанией президента США Джо Байдена, могут быть использованы вице-президентом Камалой Харрис, если она станет кандидатом на... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T00:33
2024-07-22T00:54
в мире
сша
камала харрис
джо байден
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Средства, собранные предвыборной кампанией президента США Джо Байдена, могут быть использованы вице-президентом Камалой Харрис, если она станет кандидатом на пост президента страны от Демократической партии, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на экспертов. Ранее газета Financial Times сообщала, что кандидат от республиканцев в президенты США Дональд Трамп за последние три месяца собрал на свою предвыборную кампанию больше пожертвований, чем его конкурент от демократов и действующий глава государства Джо Байден. "Эксперты по финансированию предвыборной кампании в целом сходятся во мнении, что Харрис могла контролировать все эти средства, поскольку кампания была открыта как на ее имя, так и на имя Байдена. Если демократы выдвинут кого-то другого, кроме Харрис, партийный счет все равно может быть использован в пользу кандидата", - говорится в сообщении. По данным агентства, профессор юридического факультета Столичного университета в Огайо Брэдли Смит заявил, что если Харрис не заменит Байдена в качестве кандидата, их штаб сможет перевести новому кандидату лишь 2 тысячи долларов из собранных денег. Байден ранее в воскресенье сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче. Выборы президента США пройдут в ноябре.
https://ria.ru/20240721/bayden-1961098087.html
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в мире, сша, камала харрис, джо байден, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Камала Харрис, Джо Байден, Выборы президента США — 2024
Собранные кампанией Байдена средства могут перейти Харрис, пишут СМИ

AP: кампания Байдена может передать средства Харрис, если она станет кандидатом

© AP Photo / Carlos OsorioВице-президент США Камала Харрис
Вице-президент США Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© AP Photo / Carlos Osorio
Вице-президент США Камала Харрис . Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Средства, собранные предвыборной кампанией президента США Джо Байдена, могут быть использованы вице-президентом Камалой Харрис, если она станет кандидатом на пост президента страны от Демократической партии, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на экспертов.
Ранее газета Financial Times сообщала, что кандидат от республиканцев в президенты США Дональд Трамп за последние три месяца собрал на свою предвыборную кампанию больше пожертвований, чем его конкурент от демократов и действующий глава государства Джо Байден.
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"Эксперты по финансированию предвыборной кампании в целом сходятся во мнении, что Харрис могла контролировать все эти средства, поскольку кампания была открыта как на ее имя, так и на имя Байдена. Если демократы выдвинут кого-то другого, кроме Харрис, партийный счет все равно может быть использован в пользу кандидата", - говорится в сообщении.
По данным агентства, профессор юридического факультета Столичного университета в Огайо Брэдли Смит заявил, что если Харрис не заменит Байдена в качестве кандидата, их штаб сможет перевести новому кандидату лишь 2 тысячи долларов из собранных денег.
Байден ранее в воскресенье сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче.
Выборы президента США пройдут в ноябре.
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