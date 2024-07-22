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Беспартийный сенатор Манчин может вновь стать кандидатом в президенты США
Беспартийный сенатор Манчин может вновь стать кандидатом в президенты США - РИА Новости, 22.07.2024
Беспартийный сенатор Манчин может вновь стать кандидатом в президенты США
Беспартийный сенатор от американского штата Западная Виргиния Джо Манчин может вновь примкнуть к демократам, чтобы попытаться номинироваться в качестве... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T03:04
2024-07-22T03:04
2024-07-22T03:04
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ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Беспартийный сенатор от американского штата Западная Виргиния Джо Манчин может вновь примкнуть к демократам, чтобы попытаться номинироваться в качестве кандидата в президенты США, сообщил телеканал CNN в понедельник со ссылкой на источники. "Источники, близкие к сенатору Джо Манчину, независимому кандидату от Западной Виргинии, сообщили, что он рассматривает возможность перерегистрации в качестве демократа, чтобы попытать шансы и баллотироваться на пост президента," – сообщил CNN. Ранее Манчин, которому сейчас 76 лет, не исключал, что может попытаться избраться президентом как независимый кандидат. Он покинул Демократическую партию в мае 2024 года.
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в мире, западная виргиния, сша, выборы президента сша — 2024
В мире, Западная Виргиния, США, Выборы президента США — 2024
Беспартийный сенатор Манчин может вновь стать кандидатом в президенты США
CNN: беспартийный сенатор Манчин может вновь стать кандидатом в президенты США