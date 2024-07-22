https://ria.ru/20240722/kamala-1961129721.html

Сын Сороса поддержал кандидатуру Харрис на пост президента США

Сын Сороса поддержал кандидатуру Харрис на пост президента США - РИА Новости, 22.07.2024

Сын Сороса поддержал кандидатуру Харрис на пост президента США

Сын скандально известного американского финансиста Джорджа Сороса Александр в соцсети X поддержал кандидатуру вице-президента США Камалы Харрис на пост... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T08:56

2024-07-22T08:56

2024-07-22T09:00

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украина

камала харрис

джордж сорос

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выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Сын скандально известного американского финансиста Джорджа Сороса Александр в соцсети X поддержал кандидатуру вице-президента США Камалы Харрис на пост президента страны в преддверии выборов. Ранее американский предприниматель и миллиардер Илон Маск назвал вице-президента США и нового кандидата на пост главы Белого дома Камалу Харрис "марионеткой" Александра Сороса. "Пришло время объединиться вокруг Камалы Харрис и одолеть Дональда Трампа. Она лучший и самый квалифицированный кандидат, который у нас есть. Да здравствует американская мечта!" - написал Александр Сорос. Байден в воскресенье сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Харрис. Кандидат от республиканцев Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче. Деятельность Джорджа Сороса оценивается негативно из-за его финансовых спекуляций, а также скандальной репутации - его фонды неоднократно обвинялись в организации смены власти в ряде государств. Сам финансист не отрицает, что его деньги помогли, в частности, провести на Украине "оранжевую революцию" в 2004 году и "евромайдан" в 2013-м. В ряде стран его обвиняли во вмешательстве во внутренние дела. В СМИ Сороса нередко связывают с Демократической партией США.

https://ria.ru/20240722/debaty-1961107894.html

https://ria.ru/20240718/bayden-1960388655.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, украина, камала харрис, джордж сорос, дональд трамп, выборы президента сша — 2024