Сын Сороса поддержал кандидатуру Харрис на пост президента США
Сын Сороса Александр поддержал кандидатуру Камалы Харрис на пост президента США
© AP Photo / Carlos OsorioВице-президент США Камала Харрис
© AP Photo / Carlos Osorio
Вице-президент США Камала Харрис . Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Сын скандально известного американского финансиста Джорджа Сороса Александр в соцсети X поддержал кандидатуру вице-президента США Камалы Харрис на пост президента страны в преддверии выборов.
Ранее американский предприниматель и миллиардер Илон Маск назвал вице-президента США и нового кандидата на пост главы Белого дома Камалу Харрис "марионеткой" Александра Сороса.
"Пришло время объединиться вокруг Камалы Харрис и одолеть Дональда Трампа. Она лучший и самый квалифицированный кандидат, который у нас есть. Да здравствует американская мечта!" - написал Александр Сорос.
Байден в воскресенье сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Харрис. Кандидат от республиканцев Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче.
Деятельность Джорджа Сороса оценивается негативно из-за его финансовых спекуляций, а также скандальной репутации - его фонды неоднократно обвинялись в организации смены власти в ряде государств. Сам финансист не отрицает, что его деньги помогли, в частности, провести на Украине "оранжевую революцию" в 2004 году и "евромайдан" в 2013-м. В ряде стран его обвиняли во вмешательстве во внутренние дела. В СМИ Сороса нередко связывают с Демократической партией США.
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