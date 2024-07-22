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Сын Сороса поддержал кандидатуру Харрис на пост президента США - РИА Новости, 22.07.2024
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08:56 22.07.2024 (обновлено: 09:00 22.07.2024)
https://ria.ru/20240722/kamala-1961129721.html
Сын Сороса поддержал кандидатуру Харрис на пост президента США
Сын Сороса поддержал кандидатуру Харрис на пост президента США - РИА Новости, 22.07.2024
Сын Сороса поддержал кандидатуру Харрис на пост президента США
Сын скандально известного американского финансиста Джорджа Сороса Александр в соцсети X поддержал кандидатуру вице-президента США Камалы Харрис на пост... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T08:56
2024-07-22T09:00
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Сын скандально известного американского финансиста Джорджа Сороса Александр в соцсети X поддержал кандидатуру вице-президента США Камалы Харрис на пост президента страны в преддверии выборов. Ранее американский предприниматель и миллиардер Илон Маск назвал вице-президента США и нового кандидата на пост главы Белого дома Камалу Харрис "марионеткой" Александра Сороса. "Пришло время объединиться вокруг Камалы Харрис и одолеть Дональда Трампа. Она лучший и самый квалифицированный кандидат, который у нас есть. Да здравствует американская мечта!" - написал Александр Сорос. Байден в воскресенье сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Харрис. Кандидат от республиканцев Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче. Деятельность Джорджа Сороса оценивается негативно из-за его финансовых спекуляций, а также скандальной репутации - его фонды неоднократно обвинялись в организации смены власти в ряде государств. Сам финансист не отрицает, что его деньги помогли, в частности, провести на Украине "оранжевую революцию" в 2004 году и "евромайдан" в 2013-м. В ряде стран его обвиняли во вмешательстве во внутренние дела. В СМИ Сороса нередко связывают с Демократической партией США.
https://ria.ru/20240722/debaty-1961107894.html
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в мире, сша, украина, камала харрис, джордж сорос, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Украина, Камала Харрис, Джордж Сорос, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Сын Сороса поддержал кандидатуру Харрис на пост президента США

Сын Сороса Александр поддержал кандидатуру Камалы Харрис на пост президента США

© AP Photo / Carlos OsorioВице-президент США Камала Харрис
Вице-президент США Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© AP Photo / Carlos Osorio
Вице-президент США Камала Харрис . Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Сын скандально известного американского финансиста Джорджа Сороса Александр в соцсети X поддержал кандидатуру вице-президента США Камалы Харрис на пост президента страны в преддверии выборов.
Ранее американский предприниматель и миллиардер Илон Маск назвал вице-президента США и нового кандидата на пост главы Белого дома Камалу Харрис "марионеткой" Александра Сороса.
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп выступает во время съезда Республиканской партии в Милуоки - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
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"Пришло время объединиться вокруг Камалы Харрис и одолеть Дональда Трампа. Она лучший и самый квалифицированный кандидат, который у нас есть. Да здравствует американская мечта!" - написал Александр Сорос.
Байден в воскресенье сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Харрис. Кандидат от республиканцев Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче.
Деятельность Джорджа Сороса оценивается негативно из-за его финансовых спекуляций, а также скандальной репутации - его фонды неоднократно обвинялись в организации смены власти в ряде государств. Сам финансист не отрицает, что его деньги помогли, в частности, провести на Украине "оранжевую революцию" в 2004 году и "евромайдан" в 2013-м. В ряде стран его обвиняли во вмешательстве во внутренние дела. В СМИ Сороса нередко связывают с Демократической партией США.
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В миреСШАУкраинаКамала ХаррисДжордж СоросДональд ТрампВыборы президента США — 2024
 
 
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