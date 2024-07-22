https://ria.ru/20240722/jakutsk-1961233539.html

В Якутске обнаружили уникальные берестяные грамоты XVII века

В Якутске обнаружили уникальные берестяные грамоты XVII века - РИА Новости, 22.07.2024

В Якутске обнаружили уникальные берестяные грамоты XVII века

Берестяные грамоты XVII века обнаружили на раскопках в Якутске, это первая подобная находка на Дальнем Востоке, сообщает глава республики Саха (Якутия) Айсен... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T15:01

2024-07-22T15:01

2024-07-22T15:01

наука

якутск

дальний восток

айсен николаев

наука

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ЯКУТСК, 22 июл - РИА Новости. Берестяные грамоты XVII века обнаружили на раскопках в Якутске, это первая подобная находка на Дальнем Востоке, сообщает глава республики Саха (Якутия) Айсен Николаев в своем Telegram-канале. "В ходе охранных археологических раскопок в Якутске, на пересечении улицы Каландаришвили и переулка Марка Жиркова, были обнаружены уникальные берестяные грамоты! Первую на Дальнем Востоке уникальную находку обнаружил студент из города Киров Виталий Татаринов. На сегодняшний день найдено девять таких грамот. Якутские грамоты написаны чернилами скорописью XVII века", - рассказал глава региона.Николаев отметил, что, по утверждению археологов, грамоты относятся к архиву воеводской канцелярии, который был утрачен в ходе пожара 1700 года. "Пока удалось прочитать первый фрагмент грамот, где говорится о сборе ясака. Сейчас главная задача – сохранить грамоты в исконном виде. Это действительно сенсационная и уникальная находка, которая имеет огромную научную и культурную ценность не только республиканского, но и федерального значения", - добавил он.

https://ria.ru/20240619/mamonty-1953861647.html

якутск

дальний восток

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якутск, дальний восток, айсен николаев, наука