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В Якутске обнаружили уникальные берестяные грамоты XVII века - РИА Новости, 22.07.2024
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Наука
 
15:01 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/jakutsk-1961233539.html
В Якутске обнаружили уникальные берестяные грамоты XVII века
В Якутске обнаружили уникальные берестяные грамоты XVII века - РИА Новости, 22.07.2024
В Якутске обнаружили уникальные берестяные грамоты XVII века
Берестяные грамоты XVII века обнаружили на раскопках в Якутске, это первая подобная находка на Дальнем Востоке, сообщает глава республики Саха (Якутия) Айсен... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T15:01
2024-07-22T15:01
наука
якутск
дальний восток
айсен николаев
наука
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ЯКУТСК, 22 июл - РИА Новости. Берестяные грамоты XVII века обнаружили на раскопках в Якутске, это первая подобная находка на Дальнем Востоке, сообщает глава республики Саха (Якутия) Айсен Николаев в своем Telegram-канале. "В ходе охранных археологических раскопок в Якутске, на пересечении улицы Каландаришвили и переулка Марка Жиркова, были обнаружены уникальные берестяные грамоты! Первую на Дальнем Востоке уникальную находку обнаружил студент из города Киров Виталий Татаринов. На сегодняшний день найдено девять таких грамот. Якутские грамоты написаны чернилами скорописью XVII века", - рассказал глава региона.Николаев отметил, что, по утверждению археологов, грамоты относятся к архиву воеводской канцелярии, который был утрачен в ходе пожара 1700 года. "Пока удалось прочитать первый фрагмент грамот, где говорится о сборе ясака. Сейчас главная задача – сохранить грамоты в исконном виде. Это действительно сенсационная и уникальная находка, которая имеет огромную научную и культурную ценность не только республиканского, но и федерального значения", - добавил он.
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якутск, дальний восток, айсен николаев, наука
Наука, Якутск, Дальний Восток, Айсен Николаев, Наука
В Якутске обнаружили уникальные берестяные грамоты XVII века

На раскопках в Якутске археологи нашли 9 уникальных берестяных грамот XVII века

© Фото : Айсен Николаев/TelegramАрхеологические раскопки в Якутске
Археологические раскопки в Якутске - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© Фото : Айсен Николаев/Telegram
Археологические раскопки в Якутске
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 22 июл - РИА Новости. Берестяные грамоты XVII века обнаружили на раскопках в Якутске, это первая подобная находка на Дальнем Востоке, сообщает глава республики Саха (Якутия) Айсен Николаев в своем Telegram-канале.
"В ходе охранных археологических раскопок в Якутске, на пересечении улицы Каландаришвили и переулка Марка Жиркова, были обнаружены уникальные берестяные грамоты! Первую на Дальнем Востоке уникальную находку обнаружил студент из города Киров Виталий Татаринов. На сегодняшний день найдено девять таких грамот. Якутские грамоты написаны чернилами скорописью XVII века", - рассказал глава региона.
© Фото : Айсен Николаев/TelegramБерестяная грамота, найденная в Якутске
Берестяная грамота, обнаруженная во время археологических раскопок в Якутске - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© Фото : Айсен Николаев/Telegram
Берестяная грамота, найденная в Якутске
Николаев отметил, что, по утверждению археологов, грамоты относятся к архиву воеводской канцелярии, который был утрачен в ходе пожара 1700 года.
"Пока удалось прочитать первый фрагмент грамот, где говорится о сборе ясака. Сейчас главная задача – сохранить грамоты в исконном виде. Это действительно сенсационная и уникальная находка, которая имеет огромную научную и культурную ценность не только республиканского, но и федерального значения", - добавил он.
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