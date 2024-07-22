https://ria.ru/20240722/italija-1961184641.html

В Италии признали стресс от COVID смягчающим обстоятельством при убийстве

В Италии признали стресс от COVID смягчающим обстоятельством при убийстве - РИА Новости, 22.07.2024

В Италии признали стресс от COVID смягчающим обстоятельством при убийстве

Верховный кассационный суд Италии отменил приговор с пожизненным заключением медработнику с Сицилии, который задушил свою подругу в марте 2020 года в разгар... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T12:34

2024-07-22T12:34

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РИМ, 22 июл – РИА Новости. Верховный кассационный суд Италии отменил приговор с пожизненным заключением медработнику с Сицилии, который задушил свою подругу в марте 2020 года в разгар эпидемии Covid-19, сообщила газета Messaggero. Антонио Де Паче, медбрат из провинции Мессина, поссорился со своей девушкой Лореной Куаранта после того, как заподозрил ее в коронавирусной инфекции. В течение нескольких недель 27-летняя девушка жаловалась на боль в горле, что привело молодого человека к решению уехать от нее к родителям в условиях общенационального карантина. Куаранта просила его остаться, но в завязавшейся ссоре Де Паче ее задушил. Предприняв две неудачные попытки самоубийства, преступник признался в содеянном карабинерам. Пожизненный приговор дошел до верховной инстанции, который отправил его на пересмотр в Апелляционный суд. Судьи Кассационного суда постановили, что прежний вердикт "не учитывал причину, вызвавшую состояние возбуждения", которое привело к убийству и которое воспрепятствовало мерам психологического, эмоционального, медицинского и связанного с отношениями характера, направленных на смягчение последствий и предотвращение эскалации конфликта между партнерами, пишет Messaggero. Таким образом, стресс от коронавируса и связанного с ним локдауна должны быть связаны с уровнем повлеченного наказания, при том, что сама ответственность за совершенное преступление неоспорима. В мотивировке решения судьи сообщили, что в драматическом историческом моменте, в котором практически в одночасье все человечество было призвано противостоять доселе неизвестной, все проникающей и, по-видимому, непреодолимой опасности, убийца испытывал психологическое неудобство, мало-помалу переросшие в беспокойство и, следовательно, в тревогу, отмечает издание.

https://ria.ru/20231219/ubiystvo-1916835882.html

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в мире, италия, сицилия