https://ria.ru/20240722/iskander-1961221409.html

"Искандер-М" уничтожил пусковую установку HIMARS в Николаевской области

"Искандер-М" уничтожил пусковую установку HIMARS в Николаевской области - РИА Новости, 22.07.2024

"Искандер-М" уничтожил пусковую установку HIMARS в Николаевской области

Расчет "Искандер-М" ВС РФ нанес ракетный удар по ангару с HIMARS в Новопетровке Николаевской области и уничтожил пусковую установку РСЗО с боекомплектом и... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T14:19

2024-07-22T14:19

2024-07-22T14:20

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Расчет "Искандер-М" ВС РФ нанес ракетный удар по ангару с HIMARS в Новопетровке Николаевской области и уничтожил пусковую установку РСЗО с боекомплектом и украинскими военнослужащими, видео удара предоставило Минобороны РФ. "Расчетом ОТРК "Искандер-М" ВС РФ нанесён ракетный удар по разведанному ангару с РСЗО HIMARS в населенном пункте Новопетровка (Николаевская область). В результате удара уничтожена пусковая установка РСЗО HIMARS с боекомплектом и боевиками ВСУ, обслуживающими пусковые", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240716/oruzhie-1960045022.html

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Уничтожение пусковой установки РСЗО HIMARS ударом "Искандера" Пусковая установка РСЗО HIMARS уничтожена ударом "Искандера" в Новопетровке (Николаевская область), сообщило Минобороны и опубликовало видео 2024-07-22T14:19 true PT0M29S

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россия, николаевская область, вооруженные силы украины