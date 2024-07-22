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"Искандер-М" уничтожил пусковую установку HIMARS в Николаевской области - РИА Новости, 22.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:19 22.07.2024 (обновлено: 14:20 22.07.2024)
https://ria.ru/20240722/iskander-1961221409.html
"Искандер-М" уничтожил пусковую установку HIMARS в Николаевской области
"Искандер-М" уничтожил пусковую установку HIMARS в Николаевской области - РИА Новости, 22.07.2024
"Искандер-М" уничтожил пусковую установку HIMARS в Николаевской области
Расчет "Искандер-М" ВС РФ нанес ракетный удар по ангару с HIMARS в Новопетровке Николаевской области и уничтожил пусковую установку РСЗО с боекомплектом и... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T14:19
2024-07-22T14:20
специальная военная операция на украине
россия
николаевская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Расчет "Искандер-М" ВС РФ нанес ракетный удар по ангару с HIMARS в Новопетровке Николаевской области и уничтожил пусковую установку РСЗО с боекомплектом и украинскими военнослужащими, видео удара предоставило Минобороны РФ. "Расчетом ОТРК "Искандер-М" ВС РФ нанесён ракетный удар по разведанному ангару с РСЗО HIMARS в населенном пункте Новопетровка (Николаевская область). В результате удара уничтожена пусковая установка РСЗО HIMARS с боекомплектом и боевиками ВСУ, обслуживающими пусковые", - говорится в сообщении.
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Уничтожение пусковой установки РСЗО HIMARS ударом "Искандера"
Пусковая установка РСЗО HIMARS уничтожена ударом "Искандера" в Новопетровке (Николаевская область), сообщило Минобороны и опубликовало видео
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россия, николаевская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Николаевская область, Вооруженные силы Украины
"Искандер-М" уничтожил пусковую установку HIMARS в Николаевской области

Минобороны показало видео удара по ангару с РСЗО HIMARS в Николаевской области

Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Расчет "Искандер-М" ВС РФ нанес ракетный удар по ангару с HIMARS в Новопетровке Николаевской области и уничтожил пусковую установку РСЗО с боекомплектом и украинскими военнослужащими, видео удара предоставило Минобороны РФ.
«
"Расчетом ОТРК "Искандер-М" ВС РФ нанесён ракетный удар по разведанному ангару с РСЗО HIMARS в населенном пункте Новопетровка (Николаевская область). В результате удара уничтожена пусковая установка РСЗО HIMARS с боекомплектом и боевиками ВСУ, обслуживающими пусковые", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияНиколаевская областьВооруженные силы Украины
 
 
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