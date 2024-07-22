https://ria.ru/20240722/ischeznovenie-1961119928.html

В Благовещенске мужчина с двумя детьми пропали во время купания

В Благовещенске мужчина с двумя детьми пропали во время купания - РИА Новости, 22.07.2024

В Благовещенске мужчина с двумя детьми пропали во время купания

Уголовное дело возбудили в Благовещенске по факту исчезновения во время купания на реке Зея мужчины с двумя детьми, одного из которых нашли мёртвым, сообщает... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T05:50

2024-07-22T05:50

2024-07-22T05:50

происшествия

благовещенск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

амурская область

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 июл – РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Благовещенске по факту исчезновения во время купания на реке Зея мужчины с двумя детьми, одного из которых нашли мёртвым, сообщает СУСК Приамурья. По данным ведомства, днём в воскресенье житель областного центра вместе со своей 12-летней дочерью и 8-летним племянником купались в реке Зее в районе старого автомобильного моста, после чего пропали без вести. Тело мальчика около 18 часов (12.00 мск) обнаружили в реке в районе посёлка Зазейский с признаками утопления. "В Благовещенске по факту безвестного исчезновения во время купания мужчины и его дочери, а также обнаружения тела 8-летнего мальчика с признаками утопления возбуждено уголовное дело по признакам преступления "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам", - говорится в сообщении. Группа следователей осмотрела место происшествия, допрашиваются свидетели, идут поиски пропавших. В главке МЧС по региону отмечают, что место не было оборудовано для купания. Тело ребёнка доставили в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы.

https://ria.ru/20240721/vodoem-1961001772.html

https://ria.ru/20240722/proverka-1961119035.html

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происшествия, благовещенск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, амурская область