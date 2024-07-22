https://ria.ru/20240722/irkutsk-1961242612.html

В Иркутске ввели режим повышенной готовности из-за ливней

В Иркутске ввели режим повышенной готовности из-за ливней - РИА Новости, 22.07.2024

В Иркутске ввели режим повышенной готовности из-за ливней

Режим повышенной готовности введен в Иркутске из-за ливней, вызвавших подъем уровня реки Иркут, сообщает пресс-служба администрации города. РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T15:28

2024-07-22T15:28

2024-07-22T15:28

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ИРКУТСК, 22 июл - РИА Новости. Режим повышенной готовности введен в Иркутске из-за ливней, вызвавших подъем уровня реки Иркут, сообщает пресс-служба администрации города. "На территории Иркутска введен режим повышенной готовности в целях предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций из-за неблагоприятных метеорологических явлений, а также возможных подтоплений", - говорится в сообщении. Отмечается, что в границах города вода в реке Иркут прибыла на 10 сантиметров, возможен выход воды на пониженные участки местности. Городские службы переведены на усиленный режим работы, составлены графики дежурств. Мониторинг уровня воды осуществляется каждый час.

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иркутск, россия, общество, наводнения в россии — 2024, происшествия